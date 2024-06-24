وزير النقل اللبناني: العدو يخرق أجواءنا ألف مرة سنويا وخاصة فوق مطار رفيق الحريري

عربي
الجيش الروسي يضرب مركزا لوجستيا ضخما لتسليم وتوزيع الأسلحة الغربية لنظام كييف
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:03 GMT
6 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
11:09 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:27 GMT
25 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
ملفات ساخنة
ما أسباب زيارة غالانت لواشنطن؟
12:03 GMT
29 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الإصرار الغربي على هزيمة روسيا قد يولد حربا عالمية لن تكن فيها أوروبا بمنأى عن الدمار
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
روسيا تؤكد أن أوكرانيا تعرض أمن أوروبا النووي للخطر.. والجيش الإسرائيلي يعلن أن عملية رفح ستنتهي بعد أسابيع
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
سر جينات الدينيسوفان المناعية والجانب البعيد للقمر
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:03 GMT
36 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:39 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:29 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
كواليس السينما
الاخراج بين العلم والفن
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240624/وزير-النقل-اللبناني-العدو-يخرق-أجواءنا-ألف-مرة-سنويا-وخاصة-فوق-مطار-رفيق-الحريري-1090126694.html
وزير النقل اللبناني: العدو يخرق أجواءنا ألف مرة سنويا وخاصة فوق مطار رفيق الحريري
وزير النقل اللبناني: العدو يخرق أجواءنا ألف مرة سنويا وخاصة فوق مطار رفيق الحريري
سبوتنيك عربي
أكد وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، علي حمية، اليوم الاثنين، أنه بحث مع رئيس الوزراء، نجيب ميقاتي، ووزارة العدل ومحامين، رفع دعوى قضائية ضد صحيفة... 24.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-24T10:10+0000
2024-06-24T10:10+0000
لبنان
أخبار لبنان
أخبار حزب الله
إيران
أخبار إيران
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101610/16/1016101671_0:423:4000:2673_1920x0_80_0_0_a00879fac251af5309462af5c5c5449f.jpg
وشدد حمية خلال جولة نظمتها الحكومة اللبنانية، لعدد من الدبلوماسيين والإعلاميين، داخل مطار بيروت، أن مرافق الدولة من مطارات وموانئ مفتوحة أمام الدبلوماسيين لأي زيارة.وأضاف أن "لبنان بلد جائع، والعدو يخرق أجواءنا ألف مرة سنويا، وخاصة فوق مطار رفيق الحريري".من ناحيته، أكد وزير الإعلام اللبناني، زياد المكاري، أن "مطار بيروت لم يتأثر بما نشرته الصحيفة البريطانية".وأضاف: "نشهد حربا إعلامية ضد لبنان، ومطلوب من الإعلام التأكد من مصادره".وكانت صحيفة "تلغراف" البريطانية زعمت، في وقت سابق أمس الأحد، بأن "حزب الله اللبناني يخزن صواريخ ومتفجرات في مطار بيروت بلبنان".وأمس الأحد، اعتبر وزير النقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، علي حمية، التقارير التي نقلتها وسائل إعلام بريطانية، عن مصادر بخصوص تهريب أسلحة عبر مطار رفيق الحريري في بيروت "سخيفة".وقال حمية، في مؤتمر صحفي، إن "مطار بيروت يتعرض باستمرار لتشويش إسرائيلي"، مؤكدا أن المطار يتعرض لحملة تشويه تضر بسمعة لبنان على مدى سنوات.وشدد على ضرورة ألا تنقل الصحيفة البريطانية، إذا تحدثت عن مطار رفيق الحريري، عن مصادر غير معروفة، مؤكدا أن إسرائيل نفذت نحو ألف خرق للأجواء اللبنانية وبالتحديد فوق مطار رفيق الحريري الدولي.ويتواصل الاستهداف المتبادل في جنوب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من 8 أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجّرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أمانا.
https://sarabic.ae
https://sarabic.ae/20240624/إعلام-مسؤول-عسكري-أمريكي-يشكك-بإمكانية-بلده-الانضمام-للدفاع-عن-إسرائيل-ضد-حزب-الله-1090116464.html
لبنان
أخبار لبنان
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101610/16/1016101671_288:0:3852:2673_1920x0_80_0_0_478939597ea826eb50b79fc6ae6a6346.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إيران, أخبار إيران, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إيران, أخبار إيران, العالم العربي

وزير النقل اللبناني: العدو يخرق أجواءنا ألف مرة سنويا وخاصة فوق مطار رفيق الحريري

10:10 GMT 24.06.2024
© Sputnik . Patrick Bazمطار رفيق الحريري الدولي بيروت
مطار رفيق الحريري الدولي بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2024
مطار رفيق الحريري الدولي بيروت
© Sputnik . Patrick Baz
تابعنا عبر
أكد وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، علي حمية، اليوم الاثنين، أنه بحث مع رئيس الوزراء، نجيب ميقاتي، ووزارة العدل ومحامين، رفع دعوى قضائية ضد صحيفة بريطانية، زعمت وجود مخازن صواريخ لـ"حزب الله" في مطار بيروت.
وشدد حمية خلال جولة نظمتها الحكومة اللبنانية، لعدد من الدبلوماسيين والإعلاميين، داخل مطار بيروت، أن مرافق الدولة من مطارات وموانئ مفتوحة أمام الدبلوماسيين لأي زيارة.
وقال إنه كان على الصحيفة البريطانية أن تأخذ أخبارها من مصادر رسمية، مضيفا: " انتقلنا من الخروق الإسرائيلية إلى حرب نفسية عبر مقالات مكتوبة".
وأضاف أن "لبنان بلد جائع، والعدو يخرق أجواءنا ألف مرة سنويا، وخاصة فوق مطار رفيق الحريري".
10:09 GMT
من ناحيته، أكد وزير الإعلام اللبناني، زياد المكاري، أن "مطار بيروت لم يتأثر بما نشرته الصحيفة البريطانية".
وأضاف: "نشهد حربا إعلامية ضد لبنان، ومطلوب من الإعلام التأكد من مصادره".
وكانت صحيفة "تلغراف" البريطانية زعمت، في وقت سابق أمس الأحد، بأن "حزب الله اللبناني يخزن صواريخ ومتفجرات في مطار بيروت بلبنان".
وأمس الأحد، اعتبر وزير النقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، علي حمية، التقارير التي نقلتها وسائل إعلام بريطانية، عن مصادر بخصوص تهريب أسلحة عبر مطار رفيق الحريري في بيروت "سخيفة".
مقتل ثلاثة من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2024
إعلام: مسؤول عسكري أمريكي يشكك بإمكانية بلده الانضمام للدفاع عن إسرائيل ضد "حزب الله"
05:05 GMT
وقال حمية، في مؤتمر صحفي، إن "مطار بيروت يتعرض باستمرار لتشويش إسرائيلي"، مؤكدا أن المطار يتعرض لحملة تشويه تضر بسمعة لبنان على مدى سنوات.
وشدد على ضرورة ألا تنقل الصحيفة البريطانية، إذا تحدثت عن مطار رفيق الحريري، عن مصادر غير معروفة، مؤكدا أن إسرائيل نفذت نحو ألف خرق للأجواء اللبنانية وبالتحديد فوق مطار رفيق الحريري الدولي.
ويتواصل الاستهداف المتبادل في جنوب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من 8 أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجّرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أمانا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:45 GMTМестные друзы наблюдают за пожаром после падения ливанских ракет в районе Баниас, Израиль - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حماس: موقف نتنياهو يؤكد رفضه مقترحات بايدن على عكس المزاعم الأمريكية05:35 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала