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الجيش الروسي يضرب مركزا لوجستيا ضخما لتسليم وتوزيع الأسلحة الغربية لنظام كييف
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"سبوتنيك" ترصد جولة نظمتها حكومة لبنان للدبلوماسيين والإعلاميين في مطار بيروت ردا على مزاعم بريطانية
"سبوتنيك" ترصد جولة نظمتها حكومة لبنان للدبلوماسيين والإعلاميين في مطار بيروت ردا على مزاعم بريطانية
سبوتنيك عربي
نظم وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، علي حمية، اليوم الاثنين، جولة لعدد من الدبلوماسيين والإعلاميين، داخل مطار بيروت الدولي، للرد... 24.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-24T09:14+0000
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ورصدت عدسة "سبوتنيك" الجولة، بحضور وزير الأشغال ووزراء الخارجية والسياحة والإعلام اللبنانيين، إلى جانب حشد من سفراء الدول العربية والأجنبية، ومئات الصحفيين في مطار بيروت، ردا على ادعاءات صحيفة بريطانية بوجود مخازن صواريخ لـ"حزب الله" في مطار بيروت.وكانت صحيفة "تلغراف" البريطانية زعمت، في وقت سابق أمس الأحد، بأن "حزب الله اللبناني يخزن صواريخ ومتفجرات في مطار بيروت في لبنان".وأمس الأحد، اعتبر وزير النقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، علي حمية، التقارير التي نقلتها وسائل إعلام بريطانية، عن مصادر بخصوص تهريب أسلحة عبر مطار رفيق الحريري في بيروت "سخيفة".وقال حمية، في مؤتمر صحفي، إن "مطار بيروت يتعرض باستمرار لتشويش إسرائيلي"، مؤكدًا أن المطار يتعرض لحملة تشويه تضر بسمعة لبنان على مدى سنوات.وشدد على ضرورة ألا تنقل الصحيفة البريطانية، إذا تحدثت عن مطار رفيق الحريري، عن مصادر غير معروفة، مؤكدًا أن إسرائيل نفذت نحو ألف خرق للأجواء اللبنانية وبالتحديد فوق مطار رفيق الحريري الدولي.ويتواصل الاستهداف المتبادل في جنوب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من 8 أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجّرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أمانا.
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"سبوتنيك" ترصد جولة نظمتها حكومة لبنان للدبلوماسيين والإعلاميين في مطار بيروت ردا على مزاعم بريطانية

09:14 GMT 24.06.2024 (تم التحديث: 10:36 GMT 24.06.2024)
© AFP 2023 / ANWAR AMROمطار بيروت الدولي
مطار بيروت الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2024
© AFP 2023 / ANWAR AMRO
تابعنا عبر
نظم وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، علي حمية، اليوم الاثنين، جولة لعدد من الدبلوماسيين والإعلاميين، داخل مطار بيروت الدولي، للرد على مزاعم أوردتها تقارير بريطانية.
ورصدت عدسة "سبوتنيك" الجولة، بحضور وزير الأشغال ووزراء الخارجية والسياحة والإعلام اللبنانيين، إلى جانب حشد من سفراء الدول العربية والأجنبية، ومئات الصحفيين في مطار بيروت، ردا على ادعاءات صحيفة بريطانية بوجود مخازن صواريخ لـ"حزب الله" في مطار بيروت.
وكانت صحيفة "تلغراف" البريطانية زعمت، في وقت سابق أمس الأحد، بأن "حزب الله اللبناني يخزن صواريخ ومتفجرات في مطار بيروت في لبنان".
وأمس الأحد، اعتبر وزير النقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، علي حمية، التقارير التي نقلتها وسائل إعلام بريطانية، عن مصادر بخصوص تهريب أسلحة عبر مطار رفيق الحريري في بيروت "سخيفة".
وقال حمية، في مؤتمر صحفي، إن "مطار بيروت يتعرض باستمرار لتشويش إسرائيلي"، مؤكدًا أن المطار يتعرض لحملة تشويه تضر بسمعة لبنان على مدى سنوات.
الجنرال تشارلز براون، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2024
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وشدد على ضرورة ألا تنقل الصحيفة البريطانية، إذا تحدثت عن مطار رفيق الحريري، عن مصادر غير معروفة، مؤكدًا أن إسرائيل نفذت نحو ألف خرق للأجواء اللبنانية وبالتحديد فوق مطار رفيق الحريري الدولي.
ويتواصل الاستهداف المتبادل في جنوب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من 8 أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجّرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أمانا.
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