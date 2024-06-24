https://sarabic.ae/20240624/سبوتنيك-ترصد-جولة-نظمتها-حكومة-لبنان-للدبلوماسيين-والإعلاميين-في-مطار-بيروت-ردا-على-مزاعم-بريطانية-1090124008.html

"سبوتنيك" ترصد جولة نظمتها حكومة لبنان للدبلوماسيين والإعلاميين في مطار بيروت ردا على مزاعم بريطانية

"سبوتنيك" ترصد جولة نظمتها حكومة لبنان للدبلوماسيين والإعلاميين في مطار بيروت ردا على مزاعم بريطانية

سبوتنيك عربي

نظم وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، علي حمية، اليوم الاثنين، جولة لعدد من الدبلوماسيين والإعلاميين، داخل مطار بيروت الدولي، للرد... 24.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-24T09:14+0000

2024-06-24T09:14+0000

2024-06-24T10:36+0000

أخبار حزب الله

لبنان

أخبار لبنان

إيران

العالم العربي

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/18/1090126939_0:102:1419:900_1920x0_80_0_0_9d98286c406150e5cf14cfd7bc68c49e.jpg

ورصدت عدسة "سبوتنيك" الجولة، بحضور وزير الأشغال ووزراء الخارجية والسياحة والإعلام اللبنانيين، إلى جانب حشد من سفراء الدول العربية والأجنبية، ومئات الصحفيين في مطار بيروت، ردا على ادعاءات صحيفة بريطانية بوجود مخازن صواريخ لـ"حزب الله" في مطار بيروت.وكانت صحيفة "تلغراف" البريطانية زعمت، في وقت سابق أمس الأحد، بأن "حزب الله اللبناني يخزن صواريخ ومتفجرات في مطار بيروت في لبنان".وأمس الأحد، اعتبر وزير النقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، علي حمية، التقارير التي نقلتها وسائل إعلام بريطانية، عن مصادر بخصوص تهريب أسلحة عبر مطار رفيق الحريري في بيروت "سخيفة".وقال حمية، في مؤتمر صحفي، إن "مطار بيروت يتعرض باستمرار لتشويش إسرائيلي"، مؤكدًا أن المطار يتعرض لحملة تشويه تضر بسمعة لبنان على مدى سنوات.وشدد على ضرورة ألا تنقل الصحيفة البريطانية، إذا تحدثت عن مطار رفيق الحريري، عن مصادر غير معروفة، مؤكدًا أن إسرائيل نفذت نحو ألف خرق للأجواء اللبنانية وبالتحديد فوق مطار رفيق الحريري الدولي.ويتواصل الاستهداف المتبادل في جنوب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من 8 أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجّرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أمانا.

https://sarabic.ae/20240624/جنرال-أمريكي-أي-هجوم-إسرائيلي-على-لبنان-قد-يزيد-مخاطر-نشوب-صراع-أوسع-تنجر-إليه-إيران-1090116852.html

لبنان

أخبار لبنان

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, إيران, العالم العربي, أخبار العالم الآن