https://sarabic.ae/20240624/جنرال-أمريكي-أي-هجوم-إسرائيلي-على-لبنان-قد-يزيد-مخاطر-نشوب-صراع-أوسع-تنجر-إليه-إيران-1090116852.html
جنرال أمريكي: أي هجوم إسرائيلي على لبنان قد يزيد مخاطر نشوب صراع أوسع تنجر إليه إيران
جنرال أمريكي: أي هجوم إسرائيلي على لبنان قد يزيد مخاطر نشوب صراع أوسع تنجر إليه إيران
سبوتنيك عربي
أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال تشارلز براون، أن أي هجوم إسرائيلي واسع النطاق على لبنان من شأنه أن يؤدي إلى رد فعل إيراني، مما قد يؤدي إلى... 24.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-24T05:55+0000
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وشدد براون في تصريحات للصحفيين قبل توقفه في الرأس الأخضر في طريقه للمشاركة في محادثات دفاع إقليمية في بوتسوانا، على أن أمريكا لن تكون على الأرجح قادرة على مساعدة "إسرائيل" في الدفاع عن نفسها ضد حرب أوسع مع "حزب الله" في لبنان، كما فعلت في شهر نيسان/ أبريل الماضي، وفقا لموقع "سترايبس". وأشار إلى أن "حزب الله" يفوق قدرة حركة "حماس" الفلسطينية من حيث القدرات الشاملة وعدد الصواريخ وما شابه، وأود فقط أن أقول إنني أرى إيران أكثر ميلا لتقديم دعم أكبر لحزب الله". وأضاف الجنرال الأمريكي إن بلاده ستواصل التحدث مع القادة الإسرائيليين، وتحذيرهم من توسيع نطاق الحرب في المنطقة.تأتي تصريحات الجنرال تشارلز براون، في الوقت الذي تهدد فيه القيادات السياسية والعسكرية الإسرائيلية بالحرب على لبنان.ويتواصل الاستهداف المتبادل في جنوب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من 8 أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجّرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أمانا.ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20240623/بوريل-خطر-نشوب-صراع-يشمل-حزب-الله-حقيقي-ومن-شأنه-التأثير-بشكل-خطير-على-المنطقة-1090104941.html
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أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
جنرال أمريكي: أي هجوم إسرائيلي على لبنان قد يزيد مخاطر نشوب صراع أوسع تنجر إليه إيران
أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال تشارلز براون، أن أي هجوم إسرائيلي واسع النطاق على لبنان من شأنه أن يؤدي إلى رد فعل إيراني، مما قد يؤدي إلى حرب أوسع، تنجر إليها إيران والمسلحين المتحالفين معها، ويمكن أن تعرض القوات الأمريكية في المنطقة للخطر.
وشدد براون في تصريحات للصحفيين قبل توقفه في الرأس الأخضر في طريقه للمشاركة في محادثات دفاع إقليمية في بوتسوانا، على أن أمريكا لن تكون على الأرجح قادرة على مساعدة "إسرائيل" في الدفاع عن نفسها ضد حرب أوسع مع "حزب الله" في لبنان، كما فعلت في شهر نيسان/ أبريل الماضي، وفقا لموقع
"سترايبس".
وأشار إلى أن "حزب الله" يفوق قدرة حركة "حماس" الفلسطينية من حيث القدرات الشاملة وعدد الصواريخ وما شابه، وأود فقط أن أقول إنني أرى إيران أكثر ميلا لتقديم دعم أكبر لحزب الله".
وأضاف الجنرال الأمريكي إن بلاده ستواصل التحدث مع القادة الإسرائيليين، وتحذيرهم من توسيع نطاق الحرب في المنطقة.
تأتي تصريحات الجنرال تشارلز براون، في الوقت الذي تهدد فيه القيادات السياسية والعسكرية الإسرائيلية بالحرب على لبنان.
ويتواصل الاستهداف المتبادل في جنوب لبنان بين "حزب الله"
من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من 8 أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجّرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أمانا.
ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة
، مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.