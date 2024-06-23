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بوريل: خطر نشوب صراع يشمل "حزب الله" حقيقي ومن شأنه التأثير بشكل خطير على المنطقة وخارجها
بوريل: خطر نشوب صراع يشمل "حزب الله" حقيقي ومن شأنه التأثير بشكل خطير على المنطقة وخارجها
سبوتنيك عربي
أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن يوم أمس كان "واحدا من أكثر الأيام دموية" منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماصي، مشيرا إلى أن التقارير... 23.06.2024, سبوتنيك عربي
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واعتبر بوريل، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "خطر نشوب صراع يشمل حزب الله أمر حقيقي ومن شأنه أن يؤثر بشكل خطير على المنطقة وخارجها".وعن الضفة الغريية، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن "الانهيار الاقتصادي يلوح في الأفق في الصفة والعنف يتصاعد".ويتواصل الاستهداف المتبادل في جنوب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من 8 أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجّرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أمانًا.ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.وأسفرت الحرب عن مقتل أكثر من 37 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، وإصابة نحو 86 ألف، حسب وزارة الصحة في غزة.فيما تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب، وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
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أخبار الاتحاد الأوروبي, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, أخبار العالم الآن, العالم, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله
أخبار الاتحاد الأوروبي, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, أخبار العالم الآن, العالم, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله

بوريل: خطر نشوب صراع يشمل "حزب الله" حقيقي ومن شأنه التأثير بشكل خطير على المنطقة وخارجها

14:58 GMT 23.06.2024 (تم التحديث: 15:02 GMT 23.06.2024)
© AFP 2023 / FREDERICK FLORINمسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل
مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2024
© AFP 2023 / FREDERICK FLORIN
تابعنا عبر
أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن يوم أمس كان "واحدا من أكثر الأيام دموية" منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماصي، مشيرا إلى أن التقارير أفادت بمقتل 100 فلسطيني على الأقل.
واعتبر بوريل، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "خطر نشوب صراع يشمل حزب الله أمر حقيقي ومن شأنه أن يؤثر بشكل خطير على المنطقة وخارجها".
وعن الضفة الغريية، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن "الانهيار الاقتصادي يلوح في الأفق في الصفة والعنف يتصاعد".
ويتواصل الاستهداف المتبادل في جنوب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من 8 أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجّرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أمانًا.
ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.
مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة بعد عملية استعادة الأسرى - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2024
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وأسفرت الحرب عن مقتل أكثر من 37 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، وإصابة نحو 86 ألف، حسب وزارة الصحة في غزة.
فيما تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب، وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
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