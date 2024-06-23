https://sarabic.ae/20240623/بوريل-خطر-نشوب-صراع-يشمل-حزب-الله-حقيقي-ومن-شأنه-التأثير-بشكل-خطير-على-المنطقة-1090104941.html

بوريل: خطر نشوب صراع يشمل "حزب الله" حقيقي ومن شأنه التأثير بشكل خطير على المنطقة وخارجها

بوريل: خطر نشوب صراع يشمل "حزب الله" حقيقي ومن شأنه التأثير بشكل خطير على المنطقة وخارجها

سبوتنيك عربي

أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن يوم أمس كان "واحدا من أكثر الأيام دموية" منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماصي، مشيرا إلى أن التقارير... 23.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-23T14:58+0000

2024-06-23T14:58+0000

2024-06-23T15:02+0000

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واعتبر بوريل، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "خطر نشوب صراع يشمل حزب الله أمر حقيقي ومن شأنه أن يؤثر بشكل خطير على المنطقة وخارجها".وعن الضفة الغريية، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن "الانهيار الاقتصادي يلوح في الأفق في الصفة والعنف يتصاعد".ويتواصل الاستهداف المتبادل في جنوب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من 8 أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجّرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أمانًا.ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.وأسفرت الحرب عن مقتل أكثر من 37 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، وإصابة نحو 86 ألف، حسب وزارة الصحة في غزة.فيما تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب، وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

https://sarabic.ae/20240623/أونروا-حرمان-أكثر-من-نصف-مليون-طفل-من-التعليم-على-مدار-8-أشهر-في-غزة-أمر-مروع-ومحزن-1090102073.html

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