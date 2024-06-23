https://sarabic.ae/20240623/أونروا-حرمان-أكثر-من-نصف-مليون-طفل-من-التعليم-على-مدار-8-أشهر-في-غزة-أمر-مروع-ومحزن-1090102073.html
"أونروا": حرمان أكثر من نصف مليون طفل من التعليم على مدار 8 أشهر في غزة "أمر مروع"
"أونروا": حرمان أكثر من نصف مليون طفل من التعليم على مدار 8 أشهر في غزة "أمر مروع"
سبوتنيك عربي
أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الأحد، حرمان 39 ألف طالب ثانوية عامة في غزة قطاع من الامتحانات. 23.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-23T13:53+0000
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وقالت "الأونروا"، إن "هناك أكثر من نصف مليون طفل في قطاع غزة حرموا أيضا من التعليم على مدار 8 أشهر"، واصفة ذلك بـ"الأمر المروع والمحزن".وكانت الوكالة قد أكدت، في وقت سابق اليوم، تعرض 69 في المئة من المباني المدرسية التي تؤوي نازحين في غزة لقصف أو لأضرار بشكل مباشر.وشددت المنظمة الأممية، في بيانها، على أهمية وقف هذا التجاهل الصارخ للقانون الإنساني، داعية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.وأسفرت الحرب عن مقتل أكثر من 37 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، وإصابة نحو 86 ألف، حسب وزارة الصحة في غزة.فيما تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب، وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
https://sarabic.ae/20240623/مسؤول-إسرائيلي-السنوار-يماطل-على-أمل-اندلاع-حرب-في-لبنان-1090095384.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, منظمة الأونروا, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, منظمة الأونروا, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
"أونروا": حرمان أكثر من نصف مليون طفل من التعليم على مدار 8 أشهر في غزة "أمر مروع"
13:53 GMT 23.06.2024 (تم التحديث: 14:00 GMT 23.06.2024)
أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الأحد، حرمان 39 ألف طالب ثانوية عامة في غزة قطاع من الامتحانات.
وقالت "الأونروا"، إن "هناك أكثر من نصف مليون طفل في قطاع غزة حرموا أيضا من التعليم على مدار 8 أشهر"، واصفة ذلك بـ"الأمر المروع والمحزن".
وكانت الوكالة قد أكدت، في وقت سابق اليوم، تعرض 69 في المئة من المباني المدرسية التي تؤوي نازحين في غزة لقصف أو لأضرار بشكل مباشر.
وشددت المنظمة الأممية، في بيانها، على أهمية وقف هذا التجاهل الصارخ للقانون الإنساني، داعية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة
، مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.
وأسفرت الحرب عن مقتل أكثر من 37 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، وإصابة نحو 86 ألف، حسب وزارة الصحة في غزة.
فيما تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب، وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.