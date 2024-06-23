مسؤول إسرائيلي: السنوار يماطل على أمل اندلاع حرب في لبنان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
08:18 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: الإصرار الغربي على هزيمة روسيا قد يولد حربا عالمية لن تكن فيها أوروبا بمنأى عن الدمار
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
10:03 GMT
16 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
10:19 GMT
27 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
من هو الإعلامي ... وهل أصبحت الصحافة مهنة من لا مهنة له؟
11:03 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:03 GMT
6 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
12:10 GMT
30 د
On air
12:36 GMT
3 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما أسباب زيارة غالانت لواشنطن؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
حكومة نتنياهو تستعد للإعلان عن هزيمة كتائب القسام في غزة رغم تأكيدات الجيش استحالة ذلك
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
صدى الحياة
القوة الناعمة في الحروب والنزاعات... بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:03 GMT
6 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
11:09 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:27 GMT
25 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
ملفات ساخنة
ما أسباب زيارة غالانت لواشنطن؟
12:03 GMT
29 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الإصرار الغربي على هزيمة روسيا قد يولد حربا عالمية لن تكن فيها أوروبا بمنأى عن الدمار
16:33 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240623/مسؤول-إسرائيلي-السنوار-يماطل-على-أمل-اندلاع-حرب-في-لبنان-1090095384.html
مسؤول إسرائيلي: السنوار يماطل على أمل اندلاع حرب في لبنان
مسؤول إسرائيلي: السنوار يماطل على أمل اندلاع حرب في لبنان
سبوتنيك عربي
صرح مسؤول إسرائيلي، اليوم الأحد، بأن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، "يماطل في مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، على أمل... 23.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-23T09:26+0000
2024-06-23T09:26+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
أخبار حزب الله
لبنان
أخبار لبنان
العالم العربي
الأخبار
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/0f/1086089754_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_3bd479df488ff244b16372a0f37b128e.jpg
ونقلت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن مسؤول إسرائيلي مشارك في المفاوضات، أن "السنوار يستغل الوقت ويماطل على أمل اندلاع حرب بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني، قبل التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن المفاوضات بين حركة حماس وإسرائيل"، على حد قوله.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، شدد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، قبل زيارته إلى واشنطن، الأسبوع الجاري، على أهمية علاقة إسرائيل بأمريكا، قائلا إن اللقاءات التي سيجريها هناك ستكون "حاسمة" بالنسبة للحرب، بحسب قوله.وقال غالانت، في بيان حديث له والذي تم تصويره قبل وقت قصير من مغادرته إلى أمريكا: "إن العلاقة مع الولايات المتحدة أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى"، مضيفا أن "الاجتماعات مع كبار المسؤولين الحكوميين حاسمة بالنسبة لمستقبل الحرب"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فمن المتوقع أن يلتقي غالانت، خلال زيارته إلى واشنطن، التي ستبدأ اليوم الأحد وتنتهي الثلاثاء المقبل، بوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، ومدير وكالة المخابرات المركزية، ويليام بيرنز، والمبعوث الخاص، آموس هوكستين.والهدف الرئيسي من زيارة غالانت هو دفع الولايات المتحدة إلى عدم تجميد شحنة القنابل الثقيلة، التي كانت تحجبها عن إسرائيل.وتأتي زيارة غالانت، وسط نشوب خلاف علني بين إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي أصدر يوم الثلاثاء الماضي، بيانا عبر مقطع فيديو يهاجم فيه أمريكا، بسبب احتفاظها "بشكل لا يمكن تصوره" بالأسلحة، مدعيا أنه تم أيضا تجميد المزيد من شحنات الأسلحة، بحسب قوله.ومنذ ذلك الحين، أصر البيت الأبيض، مرارا وتكرارا، على أنه "ليس لديه أي فكرة" عما كان يشير إليه نتنياهو، إلى جانب شحنة الأسلحة الواحدة.وتكهن بعض المحللين بأن فيديو نتنياهو، كان يهدف إلى ضمان حصوله على "الفضل في جلب الشحنة"، إذا وافقت أمريكا على المضي قدما في عملية نقل الأسلحة لإسرائيل، بعد زيارة غالانت إلى واشنطن.وتتواصل لليوم الـ260 الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتسبب الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن وعلاوة على الضحايا، عن فقدان أكثر من 10 آلاف شخص تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه لا يمكن تسوية أزمة الشرق الأوسط إلا على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على وجود دولة إسرائيل إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
https://sarabic.ae/20240623/وزير-الطاقة-الإسرائيلي-منشآتنا-مهددة-حال-اندلاع-حرب-واسعة-مع-حزب-الله-1090094757.html
https://sarabic.ae/20240623/إعلام-الهند-تزود-إسرائيل-بأسلحة-منذ-بداية-الحرب-على-قطاع-غزة-1090087840.html
غزة
قطاع غزة
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/0f/1086089754_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c3bda2175a4be8567aa10a957b3c3dff.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس

مسؤول إسرائيلي: السنوار يماطل على أمل اندلاع حرب في لبنان

09:26 GMT 23.06.2024
© AFP 2023 / MAHMUD HAMSيحيى السنوار، رئيس حركة "حماس" الإسلامية الفلسطينية في قطاع غزة، فلسطين
يحيى السنوار، رئيس حركة حماس الإسلامية الفلسطينية في قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2024
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
تابعنا عبر
صرح مسؤول إسرائيلي، اليوم الأحد، بأن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، "يماطل في مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، على أمل اندلاع حرب شاملة جديدة على الجبهة اللبنانية"، بحسب قوله.
ونقلت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن مسؤول إسرائيلي مشارك في المفاوضات، أن "السنوار يستغل الوقت ويماطل على أمل اندلاع حرب بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني، قبل التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن المفاوضات بين حركة حماس وإسرائيل"، على حد قوله.
الأضرار الناجمة صواريخ أطلقت من جنوب لبنان في مدينة كريات شمونة شمال إسرائيل بالقرب من الحدود اللبنانية في 5 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2024
وزير الطاقة الإسرائيلي: منشآتنا مهددة حال اندلاع حرب واسعة مع "حزب الله"
08:53 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، شدد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، قبل زيارته إلى واشنطن، الأسبوع الجاري، على أهمية علاقة إسرائيل بأمريكا، قائلا إن اللقاءات التي سيجريها هناك ستكون "حاسمة" بالنسبة للحرب، بحسب قوله.
وقال غالانت، في بيان حديث له والذي تم تصويره قبل وقت قصير من مغادرته إلى أمريكا: "إن العلاقة مع الولايات المتحدة أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى"، مضيفا أن "الاجتماعات مع كبار المسؤولين الحكوميين حاسمة بالنسبة لمستقبل الحرب"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فمن المتوقع أن يلتقي غالانت، خلال زيارته إلى واشنطن، التي ستبدأ اليوم الأحد وتنتهي الثلاثاء المقبل، بوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، ومدير وكالة المخابرات المركزية، ويليام بيرنز، والمبعوث الخاص، آموس هوكستين.
والهدف الرئيسي من زيارة غالانت هو دفع الولايات المتحدة إلى عدم تجميد شحنة القنابل الثقيلة، التي كانت تحجبها عن إسرائيل.
وتأتي زيارة غالانت، وسط نشوب خلاف علني بين إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي أصدر يوم الثلاثاء الماضي، بيانا عبر مقطع فيديو يهاجم فيه أمريكا، بسبب احتفاظها "بشكل لا يمكن تصوره" بالأسلحة، مدعيا أنه تم أيضا تجميد المزيد من شحنات الأسلحة، بحسب قوله.
العلم الهندي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2024
إعلام: الهند تزود إسرائيل بأسلحة متنوعة منذ بداية الحرب على قطاع غزة
07:39 GMT
ومنذ ذلك الحين، أصر البيت الأبيض، مرارا وتكرارا، على أنه "ليس لديه أي فكرة" عما كان يشير إليه نتنياهو، إلى جانب شحنة الأسلحة الواحدة.
وتكهن بعض المحللين بأن فيديو نتنياهو، كان يهدف إلى ضمان حصوله على "الفضل في جلب الشحنة"، إذا وافقت أمريكا على المضي قدما في عملية نقل الأسلحة لإسرائيل، بعد زيارة غالانت إلى واشنطن.
وتتواصل لليوم الـ260 الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتسبب الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن وعلاوة على الضحايا، عن فقدان أكثر من 10 آلاف شخص تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه لا يمكن تسوية أزمة الشرق الأوسط إلا على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على وجود دولة إسرائيل إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Наземная операция внутри сектора Газа, Палестина - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. غالانت يتوجه إلى واشنطن لبحث مستقبل الحرب08:05 GMTИспытание танка Т-80БВМ после ремонта - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала