https://sarabic.ae/20240623/مسؤول-إسرائيلي-السنوار-يماطل-على-أمل-اندلاع-حرب-في-لبنان-1090095384.html

مسؤول إسرائيلي: السنوار يماطل على أمل اندلاع حرب في لبنان

مسؤول إسرائيلي: السنوار يماطل على أمل اندلاع حرب في لبنان

سبوتنيك عربي

صرح مسؤول إسرائيلي، اليوم الأحد، بأن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، "يماطل في مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، على أمل... 23.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-23T09:26+0000

2024-06-23T09:26+0000

2024-06-23T09:26+0000

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ونقلت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن مسؤول إسرائيلي مشارك في المفاوضات، أن "السنوار يستغل الوقت ويماطل على أمل اندلاع حرب بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني، قبل التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن المفاوضات بين حركة حماس وإسرائيل"، على حد قوله.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، شدد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، قبل زيارته إلى واشنطن، الأسبوع الجاري، على أهمية علاقة إسرائيل بأمريكا، قائلا إن اللقاءات التي سيجريها هناك ستكون "حاسمة" بالنسبة للحرب، بحسب قوله.وقال غالانت، في بيان حديث له والذي تم تصويره قبل وقت قصير من مغادرته إلى أمريكا: "إن العلاقة مع الولايات المتحدة أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى"، مضيفا أن "الاجتماعات مع كبار المسؤولين الحكوميين حاسمة بالنسبة لمستقبل الحرب"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فمن المتوقع أن يلتقي غالانت، خلال زيارته إلى واشنطن، التي ستبدأ اليوم الأحد وتنتهي الثلاثاء المقبل، بوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، ومدير وكالة المخابرات المركزية، ويليام بيرنز، والمبعوث الخاص، آموس هوكستين.والهدف الرئيسي من زيارة غالانت هو دفع الولايات المتحدة إلى عدم تجميد شحنة القنابل الثقيلة، التي كانت تحجبها عن إسرائيل.وتأتي زيارة غالانت، وسط نشوب خلاف علني بين إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي أصدر يوم الثلاثاء الماضي، بيانا عبر مقطع فيديو يهاجم فيه أمريكا، بسبب احتفاظها "بشكل لا يمكن تصوره" بالأسلحة، مدعيا أنه تم أيضا تجميد المزيد من شحنات الأسلحة، بحسب قوله.ومنذ ذلك الحين، أصر البيت الأبيض، مرارا وتكرارا، على أنه "ليس لديه أي فكرة" عما كان يشير إليه نتنياهو، إلى جانب شحنة الأسلحة الواحدة.وتكهن بعض المحللين بأن فيديو نتنياهو، كان يهدف إلى ضمان حصوله على "الفضل في جلب الشحنة"، إذا وافقت أمريكا على المضي قدما في عملية نقل الأسلحة لإسرائيل، بعد زيارة غالانت إلى واشنطن.وتتواصل لليوم الـ260 الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتسبب الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن وعلاوة على الضحايا، عن فقدان أكثر من 10 آلاف شخص تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه لا يمكن تسوية أزمة الشرق الأوسط إلا على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على وجود دولة إسرائيل إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

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