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نتنياهو: مستعد لأي انتقادات مقابل الحصول على الأسلحة الأمريكية
نتنياهو: مستعد لأي انتقادات مقابل الحصول على الأسلحة الأمريكية
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل تحتاج إلى الأسلحة الأمريكية في "حرب تخوضها من أجل وجودها". 21.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-21T05:47+0000
2024-06-21T05:47+0000
طوفان الأقصى
بنيامين نتنياهو
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وقال نتنياهو على منصة "إكس"، يوم الخميس، إنه "مستعد لتلقي أي انتقادات شخصية، مقابل وصول الذخيرة التي تحتاجها إسرائيل من الولايات المتحدة".وأضاف أن "إسرائيل تحتاج هذه الأسلحة في حرب (تخوضها) من أجل وجودها".وكان البيت الأبيض قد وجه، انتقادات لاذعة وغير مسبوقة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، على خلفية تصريحاته بشأن تأخير واشنطن إرسال شحنات من الأسلحة لإسرائيل.وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، للصحفيين إن "تلك التصريحات كانت مخيبة للآمال بشدة ومزعجة، نظرا لحجم الدعم الذي نقدمه وسنواصل تقديمه".وأكد أن "واشنطن لم تكن على علم أن نتنياهو، سينشر مقطعا مصورا عن شحنات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل".وأشار كيربي إلى أن تصريحات نتنياهو، بشأن إمدادات الأسلحة الأمريكية كانت "غير صحيحة"، بحسب قوله.ويأتي ذلك إثر قرار إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مايو/ أيار الماضي، بتعليق شحنات بعض الأسلحة إلى إسرائيل، بسبب مخاوف من التأثير الذي يمكن أن تحدثه في المناطق المكتظة بالسكان.فيما كشفت وسائل إعلام أمريكية أن عضوين ديمقراطيين كبيرين في الكونغرس الأمريكي وافقا على دعم صفقة أسلحة كبيرة لإسرائيل تشمل 50 مقاتلة من طراز "إف-15" بقيمة تزيد على 18 مليار دولار.وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن بلاده تواصل إمداد إسرائيل بالأسلحة، باستثناء شحنة واحدة من القنابل الجوية، التي لا تزال معلقة، بحسب قوله.
https://sarabic.ae/20240620/البيت-الأبيض-ينتقد-نتنياهو-بعد-تصريحاته-عن-شحنات-الأسلحة-الأمريكية-لإسرائيل-1090020396.html
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طوفان الأقصى, بنيامين نتنياهو, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار
طوفان الأقصى, بنيامين نتنياهو, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار

نتنياهو: مستعد لأي انتقادات مقابل الحصول على الأسلحة الأمريكية

05:47 GMT 21.06.2024
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANAرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2024
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANA
تابعنا عبر
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل تحتاج إلى الأسلحة الأمريكية في "حرب تخوضها من أجل وجودها".
وقال نتنياهو على منصة "إكس"، يوم الخميس، إنه "مستعد لتلقي أي انتقادات شخصية، مقابل وصول الذخيرة التي تحتاجها إسرائيل من الولايات المتحدة".
وأضاف أن "إسرائيل تحتاج هذه الأسلحة في حرب (تخوضها) من أجل وجودها".
وكان البيت الأبيض قد وجه، انتقادات لاذعة وغير مسبوقة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، على خلفية تصريحاته بشأن تأخير واشنطن إرسال شحنات من الأسلحة لإسرائيل.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، للصحفيين إن "تلك التصريحات كانت مخيبة للآمال بشدة ومزعجة، نظرا لحجم الدعم الذي نقدمه وسنواصل تقديمه".
وأكد أن "واشنطن لم تكن على علم أن نتنياهو، سينشر مقطعا مصورا عن شحنات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل".
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2024
البيت الأبيض ينتقد نتنياهو بعد تصريحاته عن شحنات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل
أمس, 16:58 GMT
وأشار كيربي إلى أن تصريحات نتنياهو، بشأن إمدادات الأسلحة الأمريكية كانت "غير صحيحة"، بحسب قوله.
ويأتي ذلك إثر قرار إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مايو/ أيار الماضي، بتعليق شحنات بعض الأسلحة إلى إسرائيل، بسبب مخاوف من التأثير الذي يمكن أن تحدثه في المناطق المكتظة بالسكان.
فيما كشفت وسائل إعلام أمريكية أن عضوين ديمقراطيين كبيرين في الكونغرس الأمريكي وافقا على دعم صفقة أسلحة كبيرة لإسرائيل تشمل 50 مقاتلة من طراز "إف-15" بقيمة تزيد على 18 مليار دولار.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن بلاده تواصل إمداد إسرائيل بالأسلحة، باستثناء شحنة واحدة من القنابل الجوية، التي لا تزال معلقة، بحسب قوله.
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