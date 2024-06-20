https://sarabic.ae/20240620/البيت-الأبيض-ينتقد-نتنياهو-بعد-تصريحاته-عن-شحنات-الأسلحة-الأمريكية-لإسرائيل-1090020396.html

البيت الأبيض ينتقد نتنياهو بعد تصريحاته عن شحنات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل

البيت الأبيض ينتقد نتنياهو بعد تصريحاته عن شحنات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل

سبوتنيك عربي

انتقد البيت الأبيض، اليوم الخميس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو، على خلفية تصريحاته بشأن تأخير واشنطن إرسال شحنات من الأسلحة لإسرائيل. 20.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-20T16:58+0000

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وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، للصحفيين إن "تلك التصريحات كانت مخيبة للآمال بشدة ومزعجة، نظرا لحجم الدعم الذي نقدمه وسنواصل تقديمه".وأكد أن "واشنطن لم تكن على علم أن نتنياهو، سينشر مقطعا مصورا عن شحنات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل".وأشار كيربي إلى أن تصريحات نتنياهو، بشأن إمدادات الأسلحة الأمريكية كانت "غير صحيحة"، بحسب قوله.كما أوضح أن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، سيجتمع اليوم الخميس، مع مسؤولين إسرائيليين لبحث مجموعة واسعة من القضايا.وكان نتنياهو، قد قال في مقطع مصور باللغة الإنجليزية، الثلاثاء الماضي، إنه "من غير المعقول" أن تحجب واشنطن، خلال الأشهر القليلة الماضية، "الأسلحة والذخائر" عن إسرائيل، بحسب قوله.ويأتي ذلك إثر قرار إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مايو/ أيار الماضي، بتعليق شحنات بعض الأسلحة إلى إسرائيل، بسبب مخاوف من التأثير الذي يمكن أن تحدثه في المناطق المكتظة بالسكان.فيما كشفت وسائل إعلام أمريكية أن عضوين ديمقراطيين كبيرين في الكونغرس الأمريكي وافقا على دعم صفقة أسلحة كبيرة لإسرائيل تشمل 50 مقاتلة من طراز "إف-15" بقيمة تزيد على 18مليار دولار.وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن بلاده تواصل إمداد إسرائيل بالأسلحة، باستثناء شحنة واحدة من القنابل الجوية، التي لا تزال معلقة، بحسب قوله.

https://sarabic.ae/20240618/نتنياهو-ليس-معقولا-حجب-الإدارة-الأمريكية-الأسلحة-والذخائر-عن-إسرائيل-1089965023.html

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