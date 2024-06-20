البيت الأبيض ينتقد نتنياهو بعد تصريحاته عن شحنات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
رئيس منظمة شباب دارفور يدعو إلى ملاحقة ومحاكمة مرتكبي الجرائم في دارفور
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد حل مجلس الحرب الإسرائيلي
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
10:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن يصبح الناتو تحالفا نوويا مع وجود ستولتنبرغ وماكرون وشولتز
10:29 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: روسيا وكوريا الشمالية تشكلان جبهة قوية ضد الغرب ونقطة ضعف
16:03 GMT
60 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:18 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:39 GMT
11 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:50 GMT
10 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
12:32 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: زيارة بوتين إلى فيتنام عززت الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
روسيا والاتجاه شرقا: قراءة في زيارة الرئيس بوتين لبيونغ يانغ وهانوي
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240620/البيت-الأبيض-ينتقد-نتنياهو-بعد-تصريحاته-عن-شحنات-الأسلحة-الأمريكية-لإسرائيل-1090020396.html
البيت الأبيض ينتقد نتنياهو بعد تصريحاته عن شحنات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل
البيت الأبيض ينتقد نتنياهو بعد تصريحاته عن شحنات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل
سبوتنيك عربي
انتقد البيت الأبيض، اليوم الخميس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو، على خلفية تصريحاته بشأن تأخير واشنطن إرسال شحنات من الأسلحة لإسرائيل. 20.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-20T16:58+0000
2024-06-20T17:16+0000
طوفان الأقصى
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
العالم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084289537_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_a598fc0718b36e9394c1a71b70466e7c.jpg
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، للصحفيين إن "تلك التصريحات كانت مخيبة للآمال بشدة ومزعجة، نظرا لحجم الدعم الذي نقدمه وسنواصل تقديمه".وأكد أن "واشنطن لم تكن على علم أن نتنياهو، سينشر مقطعا مصورا عن شحنات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل".وأشار كيربي إلى أن تصريحات نتنياهو، بشأن إمدادات الأسلحة الأمريكية كانت "غير صحيحة"، بحسب قوله.كما أوضح أن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، سيجتمع اليوم الخميس، مع مسؤولين إسرائيليين لبحث مجموعة واسعة من القضايا.وكان نتنياهو، قد قال في مقطع مصور باللغة الإنجليزية، الثلاثاء الماضي، إنه "من غير المعقول" أن تحجب واشنطن، خلال الأشهر القليلة الماضية، "الأسلحة والذخائر" عن إسرائيل، بحسب قوله.ويأتي ذلك إثر قرار إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مايو/ أيار الماضي، بتعليق شحنات بعض الأسلحة إلى إسرائيل، بسبب مخاوف من التأثير الذي يمكن أن تحدثه في المناطق المكتظة بالسكان.فيما كشفت وسائل إعلام أمريكية أن عضوين ديمقراطيين كبيرين في الكونغرس الأمريكي وافقا على دعم صفقة أسلحة كبيرة لإسرائيل تشمل 50 مقاتلة من طراز "إف-15" بقيمة تزيد على 18مليار دولار.وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن بلاده تواصل إمداد إسرائيل بالأسلحة، باستثناء شحنة واحدة من القنابل الجوية، التي لا تزال معلقة، بحسب قوله.
https://sarabic.ae/20240618/نتنياهو-ليس-معقولا-حجب-الإدارة-الأمريكية-الأسلحة-والذخائر-عن-إسرائيل-1089965023.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084289537_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_0e59b6b3eac54c64d4a09706e6ae0558.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
طوفان الأقصى, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, الأخبار

البيت الأبيض ينتقد نتنياهو بعد تصريحاته عن شحنات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل

16:58 GMT 20.06.2024 (تم التحديث: 17:16 GMT 20.06.2024)
© AP Photo / Evan Vucciالمتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2024
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
انتقد البيت الأبيض، اليوم الخميس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو، على خلفية تصريحاته بشأن تأخير واشنطن إرسال شحنات من الأسلحة لإسرائيل.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، للصحفيين إن "تلك التصريحات كانت مخيبة للآمال بشدة ومزعجة، نظرا لحجم الدعم الذي نقدمه وسنواصل تقديمه".
وأكد أن "واشنطن لم تكن على علم أن نتنياهو، سينشر مقطعا مصورا عن شحنات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل".
وأشار كيربي إلى أن تصريحات نتنياهو، بشأن إمدادات الأسلحة الأمريكية كانت "غير صحيحة"، بحسب قوله.
كما أوضح أن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، سيجتمع اليوم الخميس، مع مسؤولين إسرائيليين لبحث مجموعة واسعة من القضايا.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2024
نتنياهو: ليس معقولا حجب الإدارة الأمريكية الأسلحة والذخائر عن إسرائيل
18 يونيو, 14:36 GMT
وكان نتنياهو، قد قال في مقطع مصور باللغة الإنجليزية، الثلاثاء الماضي، إنه "من غير المعقول" أن تحجب واشنطن، خلال الأشهر القليلة الماضية، "الأسلحة والذخائر" عن إسرائيل، بحسب قوله.
ويأتي ذلك إثر قرار إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مايو/ أيار الماضي، بتعليق شحنات بعض الأسلحة إلى إسرائيل، بسبب مخاوف من التأثير الذي يمكن أن تحدثه في المناطق المكتظة بالسكان.
فيما كشفت وسائل إعلام أمريكية أن عضوين ديمقراطيين كبيرين في الكونغرس الأمريكي وافقا على دعم صفقة أسلحة كبيرة لإسرائيل تشمل 50 مقاتلة من طراز "إف-15" بقيمة تزيد على 18مليار دولار.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن بلاده تواصل إمداد إسرائيل بالأسلحة، باستثناء شحنة واحدة من القنابل الجوية، التي لا تزال معلقة، بحسب قوله.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. لابيد يتوقع سقوطا وشيكا لحكومة نتنياهو13:11 GMTНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:01 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... لجنة تحقيق أممية تتهم إسرائيل بقتل وإعاقة عشرات آلاف الأطفال في غزةأمس, 13:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала