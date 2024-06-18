https://sarabic.ae/20240618/نتنياهو-ليس-معقولا-حجب-الإدارة-الأمريكية-الأسلحة-والذخائر-عن-إسرائيل-1089965023.html
نتنياهو: ليس معقولا حجب الإدارة الأمريكية الأسلحة والذخائر عن إسرائيل
نتنياهو: ليس معقولا حجب الإدارة الأمريكية الأسلحة والذخائر عن إسرائيل
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، بأنه من غير المعقول أن تقوم الإدارة الأمريكية في الأشهر القليلة الماضية بحجب الأسلحة والذخائر عن... 18.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-18T14:36+0000
2024-06-18T14:36+0000
2024-06-18T14:36+0000
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ونقلت القناة الـ 13 الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن نتنياهو، أنه حينما كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في زيارة إلى تل أبيب، في الآونة الأخيرة، شدد عليه رئيس الوزراء ضرورة فك واشنطن قيود تزويد إسرائيل بالأسلحة.وأوضح نتنياهو أنه "من غير المعقول أن تقوم الإدارة في الأشهر الأخيرة بحجب الأسلحة والذخائر عن إسرائيل"، مؤكد أن "بلينكن أوضح له أن إدارة الرئيس جو بايدن تعمل ليل نهار لإزالة هذه القيود".وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قالت حركة "حماس" الفلسطينية إن "فصول حرب التجويع الإجرامية التي يشنها الاحتلال الإرهابي تتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من أطفال ونساء وشيوخ".وأوضحت "حماس"، في بيان لها، أن "حكومة الاحتلال تمارس أبشع صور العقاب الجماعي ضد مدنيين عزل، عبر فرض حصار مطبق على القطاع، وإغلاق المعابر، ومنع قوافل المساعدات من الدخول، وعملية الخنق والتجويع الممنهج لأكثر من مليوني إنسان، يفتقدون لأبسط مقومات الحياة، ويتعرضون لمجازر وحشية مستمرة"، مشيرة إلى أن مظاهر المجاعة والكارثة الإنسانية تتصاعد خصوصاً في محافظتي غزة والشمال.وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن إسرائيل عرضت على حركة "حماس" الفلسطينية، اقتراحا جديدا من 3 مراحل، مع خريطة طريق من شأنها، أن تؤدي إلى وقف دائم للأعمال القتالية في قطاع غزة، وإطلاق جميع المحتجزين.وتشمل المرحلة الأولى وقفًا كاملا لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المراكز السكانية في غزة، وإطلاق بعض المحتجزين لدى "حماس"، بما في ذلك الجرحى والمسنين والنساء، فضلا عن الإفراج عن الفلسطينيين المعتقلين في السجون.وتتضمن المرحلة الثانية وقف الأعمال العدائية إلى أجل غير مسمى، مقابل إطلاق المحتجزين المتبقين، أما المرحلة الثالثة من المبادرة، فهي البدء في إعادة إعمار قطاع غزة الذي مزقته الحرب.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيل وأكثر من 85 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sarabic.ae/20240618/حماس-مظاهر-المجاعة-والكارثة-الإنسانية-تتصاعد-خاصة-في-محافظتي-غزة-والشمال-1089961650.html
https://sarabic.ae/20240618/في-ظل-التصعيد-مع-حزب-الله-رجال-إطفاء-إسرائيليون-يعملون-على-إخماد-حرائق-في-مستوطنات-الشمال-1089964194.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى
نتنياهو: ليس معقولا حجب الإدارة الأمريكية الأسلحة والذخائر عن إسرائيل
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، بأنه من غير المعقول أن تقوم الإدارة الأمريكية في الأشهر القليلة الماضية بحجب الأسلحة والذخائر عن إسرائيل.
ونقلت القناة الـ 13 الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن نتنياهو، أنه حينما كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في زيارة إلى تل أبيب، في الآونة الأخيرة، شدد عليه رئيس الوزراء ضرورة فك واشنطن قيود تزويد إسرائيل بالأسلحة.
وأوضح نتنياهو أنه "من غير المعقول أن تقوم الإدارة في الأشهر الأخيرة بحجب الأسلحة والذخائر عن إسرائيل"، مؤكد أن "بلينكن أوضح له أن إدارة الرئيس جو بايدن تعمل ليل نهار لإزالة هذه القيود".
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قالت حركة "حماس" الفلسطينية إن "فصول حرب التجويع الإجرامية التي يشنها الاحتلال الإرهابي تتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من أطفال ونساء وشيوخ".
وأوضحت "حماس"، في بيان له
ا، أن "حكومة الاحتلال تمارس أبشع صور العقاب الجماعي ضد مدنيين عزل، عبر فرض حصار مطبق على القطاع، وإغلاق المعابر، ومنع قوافل المساعدات من الدخول، وعملية الخنق والتجويع الممنهج لأكثر من مليوني إنسان، يفتقدون لأبسط مقومات الحياة، ويتعرضون لمجازر وحشية مستمرة"، مشيرة إلى أن مظاهر المجاعة والكارثة الإنسانية تتصاعد خصوصاً في محافظتي غزة والشمال.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن إسرائيل عرضت على حركة "حماس" الفلسطينية، اقتراحا جديدا من 3 مراحل
، مع خريطة طريق من شأنها، أن تؤدي إلى وقف دائم للأعمال القتالية في قطاع غزة، وإطلاق جميع المحتجزين.
وتشمل المرحلة الأولى وقفًا كاملا لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المراكز السكانية في غزة، وإطلاق بعض المحتجزين لدى "حماس"، بما في ذلك الجرحى والمسنين والنساء، فضلا عن الإفراج عن الفلسطينيين المعتقلين في السجون.
وتتضمن المرحلة الثانية وقف الأعمال العدائية إلى أجل غير مسمى، مقابل إطلاق المحتجزين المتبقين، أما المرحلة الثالثة من المبادرة، فهي البدء في إعادة إعمار قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين
، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيل وأكثر من 85 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.