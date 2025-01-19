روسيا تكشف عن اتفاق ضريبي جديد مع الإمارات لدعم التعاون الاقتصادي بين البلدين

عربي
القوات الروسية تحرر بلدة فوزدفيجينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الاقتصاد الأمريكي في كارثة فكيف سيتصرف ترامب؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
11:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
12:03 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو يستعد إلى نمط جديد في إدارة المصالح ببحر البلطيق
12:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل حقاً نملك أي فكرة عن سبب نشوء الكون كما يبدو؟!
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما طبيعة الدور الروسي في دعم الانتقال السياسي في سوريا؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ما وراء تحذيرات الرئيس الإيراني من اندلاع حرب ضد طهران
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
توقيع معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران، والحكومة الإسرائيلية تصادق على اتفاق تبادل الأسرى
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:28 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
12:03 GMT
9 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو يستعد إلى نمط جديد في إدارة المصالح ببحر البلطيق
12:12 GMT
29 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
12:42 GMT
18 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الاقتصاد الأمريكي في كارثة فكيف سيتصرف ترامب؟
13:23 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250119/روسيا-تكشف-عن-اتفاق-ضريبي-جديد-مع-الإمارات-لدعم-التعاون-الاقتصادي-بين-البلدين-1096926302.html
روسيا تكشف عن اتفاق ضريبي جديد مع الإمارات لدعم التعاون الاقتصادي بين البلدين
روسيا تكشف عن اتفاق ضريبي جديد مع الإمارات لدعم التعاون الاقتصادي بين البلدين
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة المالية الروسية، بأن روسيا الاتحادية والإمارات العربية المتحدة، وقّعتا بالأحرف الأولى على مشروع اتفاقية "تجنب الازدواج الضريبي"، واتفق الطرفان على... 19.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-19T08:31+0000
2025-01-19T08:31+0000
اقتصاد
روسيا
العالم
أخبار الإمارات العربية المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/01/11/1047819232_14:0:2034:1136_1920x0_80_0_0_6023c062de59e5aa54a788fd38233fb6.jpg
وقالت الوزارة الروسية: "اختتم في دبي، الجولة النهائية من المفاوضات بين وفدي وزارتي المالية الروسية والإماراتية، وتم على إثرها التوقيع بالأحرف الأولى على مسودة اتفاقية جديدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال ومنع التهرب الضريبي".وأوضحت وزارة المالية الروسية، أنه تم التوقيع على الوثيقة من الجانب الروسي بالأحرف الأولى من قبل نائب وزير المالية أليكسي سازانوف، ومن الجانب الإماراتي، نائب وزير المالية يونس حاجي الخوري. وذكرت الوزارة: "ستغطي الاتفاقية الجديدة، بالإضافة إلى الشركات والهيئات الحكومية، الشركات الخاصة والأفراد أيضًا".ولخّص سازانوف نتائج المحادثات، بالقول: "التعاون بين روسيا الاتحادية والإمارات العربية المتحدة، يتوسع يومًا بعد يوم، ويغطي مختلف المجالات، الاقتصاد والقطاع المالي والتجارة، وستكون اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مرحلة أخرى في هذا العمل الآن في المجال الضريبي".وتابع: "لقد عقدنا جولات عدة من المفاوضات مع شركائنا من دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوصلنا إلى اتفاقات حول بنود الاتفاقية التي تناسب الجانبين وستحفّز نمو التعاون الاقتصادي بين بلدينا، وأود أن أشير إلى الحوار الودّي الذي تطور مع الزملاء، ما سمح لنا بتحقيق النتائج".
https://sarabic.ae/20250104/فيديو-سقوط-طائرة-إماراتية-يثير-القلق-وطيران-الإمارات-تصدر-توضيحا-رسميا-1096468664.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/01/11/1047819232_266:0:1781:1136_1920x0_80_0_0_9cbea572e911a054ee27d5739531bb55.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, روسيا, العالم, أخبار الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد, روسيا, العالم, أخبار الإمارات العربية المتحدة

روسيا تكشف عن اتفاق ضريبي جديد مع الإمارات لدعم التعاون الاقتصادي بين البلدين

08:31 GMT 19.01.2025
© flickr.com / Picasaعلم الإمارات
علم الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2025
© flickr.com / Picasa
تابعنا عبر
أكدت وزارة المالية الروسية، بأن روسيا الاتحادية والإمارات العربية المتحدة، وقّعتا بالأحرف الأولى على مشروع اتفاقية "تجنب الازدواج الضريبي"، واتفق الطرفان على بذل كل الجهود الممكنة لضمان دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 2026.
وقالت الوزارة الروسية: "اختتم في دبي، الجولة النهائية من المفاوضات بين وفدي وزارتي المالية الروسية والإماراتية، وتم على إثرها التوقيع بالأحرف الأولى على مسودة اتفاقية جديدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال ومنع التهرب الضريبي".

وأضافت: "اتفق الطرفان على المضي قدمًا في توقيع الاتفاقية بأقرب وقت ممكن، كما أكد كل منهما للآخر أنه سيتم بذل كل الجهود الممكنة لضمان دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني) 2026".

وأوضحت وزارة المالية الروسية، أنه تم التوقيع على الوثيقة من الجانب الروسي بالأحرف الأولى من قبل نائب وزير المالية أليكسي سازانوف، ومن الجانب الإماراتي، نائب وزير المالية يونس حاجي الخوري. وذكرت الوزارة: "ستغطي الاتفاقية الجديدة، بالإضافة إلى الشركات والهيئات الحكومية، الشركات الخاصة والأفراد أيضًا".

وشددت على أن هذه "الخطوة تؤكد التزام البلدين بتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي وتعزيز التجارة والاستثمار المتبادل من خلال خلق بيئة مواتية للشركات والمواطنين للعمل".

طيران الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2025
فيديو سقوط طائرة إماراتية يثير القلق وطيران الإمارات تصدر توضيحا رسميا
4 يناير, 11:56 GMT
ولخّص سازانوف نتائج المحادثات، بالقول: "التعاون بين روسيا الاتحادية والإمارات العربية المتحدة، يتوسع يومًا بعد يوم، ويغطي مختلف المجالات، الاقتصاد والقطاع المالي والتجارة، وستكون اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مرحلة أخرى في هذا العمل الآن في المجال الضريبي".
وتابع: "لقد عقدنا جولات عدة من المفاوضات مع شركائنا من دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوصلنا إلى اتفاقات حول بنود الاتفاقية التي تناسب الجانبين وستحفّز نمو التعاون الاقتصادي بين بلدينا، وأود أن أشير إلى الحوار الودّي الذي تطور مع الزملاء، ما سمح لنا بتحقيق النتائج".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала