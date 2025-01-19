https://sarabic.ae/20250119/روسيا-تكشف-عن-اتفاق-ضريبي-جديد-مع-الإمارات-لدعم-التعاون-الاقتصادي-بين-البلدين-1096926302.html

روسيا تكشف عن اتفاق ضريبي جديد مع الإمارات لدعم التعاون الاقتصادي بين البلدين

روسيا تكشف عن اتفاق ضريبي جديد مع الإمارات لدعم التعاون الاقتصادي بين البلدين

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة المالية الروسية، بأن روسيا الاتحادية والإمارات العربية المتحدة، وقّعتا بالأحرف الأولى على مشروع اتفاقية "تجنب الازدواج الضريبي"، واتفق الطرفان على... 19.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-19T08:31+0000

2025-01-19T08:31+0000

2025-01-19T08:31+0000

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وقالت الوزارة الروسية: "اختتم في دبي، الجولة النهائية من المفاوضات بين وفدي وزارتي المالية الروسية والإماراتية، وتم على إثرها التوقيع بالأحرف الأولى على مسودة اتفاقية جديدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال ومنع التهرب الضريبي".وأوضحت وزارة المالية الروسية، أنه تم التوقيع على الوثيقة من الجانب الروسي بالأحرف الأولى من قبل نائب وزير المالية أليكسي سازانوف، ومن الجانب الإماراتي، نائب وزير المالية يونس حاجي الخوري. وذكرت الوزارة: "ستغطي الاتفاقية الجديدة، بالإضافة إلى الشركات والهيئات الحكومية، الشركات الخاصة والأفراد أيضًا".ولخّص سازانوف نتائج المحادثات، بالقول: "التعاون بين روسيا الاتحادية والإمارات العربية المتحدة، يتوسع يومًا بعد يوم، ويغطي مختلف المجالات، الاقتصاد والقطاع المالي والتجارة، وستكون اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مرحلة أخرى في هذا العمل الآن في المجال الضريبي".وتابع: "لقد عقدنا جولات عدة من المفاوضات مع شركائنا من دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوصلنا إلى اتفاقات حول بنود الاتفاقية التي تناسب الجانبين وستحفّز نمو التعاون الاقتصادي بين بلدينا، وأود أن أشير إلى الحوار الودّي الذي تطور مع الزملاء، ما سمح لنا بتحقيق النتائج".

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