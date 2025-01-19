https://sarabic.ae/20250119/روسيا-تكشف-عن-اتفاق-ضريبي-جديد-مع-الإمارات-لدعم-التعاون-الاقتصادي-بين-البلدين-1096926302.html
روسيا تكشف عن اتفاق ضريبي جديد مع الإمارات لدعم التعاون الاقتصادي بين البلدين
روسيا تكشف عن اتفاق ضريبي جديد مع الإمارات لدعم التعاون الاقتصادي بين البلدين
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة المالية الروسية، بأن روسيا الاتحادية والإمارات العربية المتحدة، وقّعتا بالأحرف الأولى على مشروع اتفاقية "تجنب الازدواج الضريبي"، واتفق الطرفان على... 19.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-19T08:31+0000
2025-01-19T08:31+0000
2025-01-19T08:31+0000
اقتصاد
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وقالت الوزارة الروسية: "اختتم في دبي، الجولة النهائية من المفاوضات بين وفدي وزارتي المالية الروسية والإماراتية، وتم على إثرها التوقيع بالأحرف الأولى على مسودة اتفاقية جديدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال ومنع التهرب الضريبي".وأوضحت وزارة المالية الروسية، أنه تم التوقيع على الوثيقة من الجانب الروسي بالأحرف الأولى من قبل نائب وزير المالية أليكسي سازانوف، ومن الجانب الإماراتي، نائب وزير المالية يونس حاجي الخوري. وذكرت الوزارة: "ستغطي الاتفاقية الجديدة، بالإضافة إلى الشركات والهيئات الحكومية، الشركات الخاصة والأفراد أيضًا".ولخّص سازانوف نتائج المحادثات، بالقول: "التعاون بين روسيا الاتحادية والإمارات العربية المتحدة، يتوسع يومًا بعد يوم، ويغطي مختلف المجالات، الاقتصاد والقطاع المالي والتجارة، وستكون اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مرحلة أخرى في هذا العمل الآن في المجال الضريبي".وتابع: "لقد عقدنا جولات عدة من المفاوضات مع شركائنا من دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوصلنا إلى اتفاقات حول بنود الاتفاقية التي تناسب الجانبين وستحفّز نمو التعاون الاقتصادي بين بلدينا، وأود أن أشير إلى الحوار الودّي الذي تطور مع الزملاء، ما سمح لنا بتحقيق النتائج".
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MIA „Rossiya Segodnya“
اقتصاد, روسيا, العالم, أخبار الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد, روسيا, العالم, أخبار الإمارات العربية المتحدة
روسيا تكشف عن اتفاق ضريبي جديد مع الإمارات لدعم التعاون الاقتصادي بين البلدين
أكدت وزارة المالية الروسية، بأن روسيا الاتحادية والإمارات العربية المتحدة، وقّعتا بالأحرف الأولى على مشروع اتفاقية "تجنب الازدواج الضريبي"، واتفق الطرفان على بذل كل الجهود الممكنة لضمان دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 2026.
وقالت الوزارة الروسية: "اختتم في دبي، الجولة النهائية من المفاوضات بين وفدي وزارتي المالية الروسية والإماراتية، وتم على إثرها التوقيع بالأحرف الأولى على مسودة اتفاقية جديدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال ومنع التهرب الضريبي".
وأضافت: "اتفق الطرفان على المضي قدمًا في توقيع الاتفاقية بأقرب وقت ممكن، كما أكد كل منهما للآخر أنه سيتم بذل كل الجهود الممكنة لضمان دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني) 2026".
وأوضحت وزارة المالية الروسية، أنه تم التوقيع على الوثيقة من الجانب الروسي بالأحرف الأولى من قبل نائب وزير المالية أليكسي سازانوف، ومن الجانب الإماراتي، نائب وزير المالية يونس حاجي الخوري. وذكرت الوزارة: "ستغطي الاتفاقية الجديدة، بالإضافة إلى الشركات والهيئات الحكومية، الشركات الخاصة والأفراد أيضًا".
وشددت على أن هذه "الخطوة تؤكد التزام البلدين بتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي وتعزيز التجارة والاستثمار المتبادل من خلال خلق بيئة مواتية للشركات والمواطنين للعمل".
ولخّص سازانوف نتائج المحادثات، بالقول: "التعاون بين روسيا الاتحادية والإمارات العربية المتحدة، يتوسع يومًا بعد يوم، ويغطي مختلف المجالات، الاقتصاد والقطاع المالي والتجارة، وستكون اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مرحلة أخرى في هذا العمل الآن في المجال الضريبي".
وتابع: "لقد عقدنا جولات عدة من المفاوضات مع شركائنا من دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوصلنا إلى اتفاقات حول بنود الاتفاقية التي تناسب الجانبين وستحفّز نمو التعاون الاقتصادي بين بلدينا، وأود أن أشير إلى الحوار الودّي الذي تطور مع الزملاء، ما سمح لنا بتحقيق النتائج".