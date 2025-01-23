https://sarabic.ae/20250123/بوتين-العلامات-التجارية-الروسية-يجب-أن-تتوسع-في-الأسواق-العالمية-بثقة--1097077986.html
بوتين: العلامات التجارية الروسية يجب أن تتوسع في الأسواق العالمية بثقة
بوتين: العلامات التجارية الروسية يجب أن تتوسع في الأسواق العالمية بثقة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، على أهمية خلق بيئة داعمة وآليات تمكن الشركات الروسية من النمو والمنافسة عالميا، داعيا العلامات التجارية الروسية... 23.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-23T14:05+0000
2025-01-23T14:05+0000
2025-01-23T14:05+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
فلاديمير بوتين
الأخبار
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جاء هذا التصريح لبوتين في كلمة خلال اجتماع لوكالة المبادرات الاستراتيجية، وقال: "يجب علينا خلق بيئة وآليات دعم تسمح بتأسيس آلاف الشركات الجديدة في روسيا، بما في ذلك في المناطق النائية والبعيدة. كما يجب أن تخرج العلامات التجارية الروسية بثقة إلى الأسواق الخارجية". ونوه بوتين إلى أن التعاون مع الشركاء الأجانب في مجال التكنولوجيا لا ينبغي أن يؤدي إلى نقل المراكز والصناعات الهندسية الروسية إلى الخارج.وأكد بوتين أنه من الضروري مواصلة تهيئة الظروف لانتقال المتخصصين من البلدان الأجنبية البعيدة إلى روسيا، ولكن يجب ألا ننسى بلدان رابطة الدول المستقلة.وأشار بوتين إلى أن الحكومة الروسية تعمل على تعزيز القدرة التنافسية للشركات الوطنية ودعمها للوصول إلى الأسواق العالمية، ويعد ذلك جزءا من استراتيجية التنمية الاقتصادية للبلاد.يذكر أن الاقتصاد الروسي نما، في 2024، بحسب تقديرات أولية، بنحو 4%، ومن المتوقع أن ينمو بوتيرة تتراوح ما بين 2% و2.5% في 2025.روسيا وإيران تتفقان على التعاون في مجال العلوم والبحث الطبيبوتين: الاتفاقية الجديدة بين روسيا وإيران ستعطي دفعة إضافية لكافة مجالات التعاون... فيديو
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, الأخبار
بوتين: العلامات التجارية الروسية يجب أن تتوسع في الأسواق العالمية بثقة
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، على أهمية خلق بيئة داعمة وآليات تمكن الشركات الروسية من النمو والمنافسة عالميا، داعيا العلامات التجارية الروسية إلى التوسع بثقة بالأسواق الخارجية.
جاء هذا التصريح لبوتين في كلمة خلال اجتماع لوكالة المبادرات الاستراتيجية، وقال: "يجب علينا خلق بيئة وآليات دعم تسمح بتأسيس آلاف الشركات الجديدة في روسيا، بما في ذلك في المناطق النائية والبعيدة. كما يجب أن تخرج العلامات التجارية الروسية بثقة إلى الأسواق الخارجية".
ونوه بوتين إلى أن التعاون مع الشركاء الأجانب في مجال التكنولوجيا لا ينبغي أن يؤدي إلى نقل المراكز والصناعات الهندسية الروسية إلى الخارج.
وأكد بوتين أنه من الضروري مواصلة تهيئة الظروف لانتقال المتخصصين من البلدان الأجنبية البعيدة إلى روسيا،
ولكن يجب ألا ننسى بلدان رابطة الدول المستقلة.
وخلص بوتين إلى أنه ينبغي إنشاء آلية التعاون التكنولوجي بطريقة تكون مفيدة ونافعة لروسيا، قائلا: "نحن بحاجة إلى إنشاء الآلية بأكملها بحيث تكون، في المقام الأول، مفيدة ونافعة لنا".
وأشار بوتين إلى أن الحكومة الروسية تعمل على تعزيز القدرة التنافسية
للشركات الوطنية ودعمها للوصول إلى الأسواق العالمية، ويعد ذلك جزءا من استراتيجية التنمية الاقتصادية للبلاد.
يذكر أن الاقتصاد الروسي
نما، في 2024، بحسب تقديرات أولية، بنحو 4%، ومن المتوقع أن ينمو بوتيرة تتراوح ما بين 2% و2.5% في 2025.