https://sarabic.ae/20250118/روسيا-وإيران-تتفقان-على-التعاون-في-مجال-العلوم-والبحث-الطبي-1096912171.html
روسيا وإيران تتفقان على التعاون في مجال العلوم والبحث الطبي
روسيا وإيران تتفقان على التعاون في مجال العلوم والبحث الطبي
سبوتنيك عربي
وقعت روسيا وإيران اتفاقية شراكة وتعاون في مجالات الرعاية الصحية والعلوم، بما في ذلك البحث الطبي وتدريب المتخصصين. 18.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-18T14:10+0000
2025-01-18T14:10+0000
2025-01-18T14:10+0000
روسيا
العالم
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ونصت الاتفاقية على تعاون الطرفين في مجالات الرعاية الصحية والتعليم الطبي والعلوم، بما في ذلك في إطار المنظمات الدولية المتخصصة في مجال نظام الرعاية الصحية الحكومي وإدارة الأنشطة المتعلقة بهذا المجال.ويشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، وقعا، أمس الجمعة، اتفاقية جديدة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران.وجاء في وثيقة الاتفاقية، أن "روسيا وإيران اتفقتا على أنه في حالة تعرض أحد الطرفين للعدوان، فإن الطرف الآخر لن يقدم أي مساعدة للمعتدي، بالإضافة إلى أن الطرفين، سيسهمان بشكل مشترك في تعزيز السلام في منطقة بحر قزوين وآسيا الوسطى ومنطقة القوقاز والشرق الأوسط".وكما أنه يمكن لروسيا وإيران تنفيذ استثمارات مشتركة في اقتصادات دول ثالثة، وفقا لبنود وثيقة الاتفاق.
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روسيا, العالم
روسيا وإيران تتفقان على التعاون في مجال العلوم والبحث الطبي
وقعت روسيا وإيران اتفاقية شراكة وتعاون في مجالات الرعاية الصحية والعلوم، بما في ذلك البحث الطبي وتدريب المتخصصين.
ونصت الاتفاقية على تعاون الطرفين في مجالات الرعاية الصحية والتعليم الطبي والعلوم، بما في ذلك في إطار المنظمات الدولية المتخصصة في مجال نظام الرعاية الصحية الحكومي وإدارة الأنشطة المتعلقة بهذا المجال.
ويضاف إلى ذلك التعاون في مجال الوقاية والعلاج "الأمراض المعدية وغير المعدية؛ وحماية صحة الأم والطفل؛ والتنظيم الحكومي في مجال تداول الأدوية للاستخدام الطبي والأجهزة الطبية.
ومن المقرر، أيضًا التعاون في مجالات تعزيز نمط الحياة الصحي، والبحوث الطبية، وإدخال التقنيات الرقمية في الرعاية الصحية، والتدريب المهني للمتخصصين، وكذلك في مجالات أخرى "ذات الاهتمام المشترك".
ويشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، وقعا، أمس الجمعة، اتفاقية جديدة للشراكة الاستراتيجية
الشاملة بين روسيا وإيران.
وجاء في وثيقة الاتفاقية، أن "روسيا وإيران اتفقتا على أنه في حالة تعرض أحد الطرفين للعدوان، فإن الطرف الآخر لن يقدم أي مساعدة للمعتدي، بالإضافة إلى أن الطرفين، سيسهمان بشكل مشترك في تعزيز السلام في منطقة بحر قزوين وآسيا الوسطى ومنطقة القوقاز والشرق الأوسط".
وكما أنه يمكن لروسيا وإيران تنفيذ استثمارات مشتركة في اقتصادات دول ثالثة، وفقا لبنود وثيقة الاتفاق.