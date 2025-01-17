https://sarabic.ae/20250117/أهم-بنود-اتفاقية-الشراكة-الاستراتيجية-الشاملة-التي-وقعها-بوتين-وبزشكيان---1096884692.html
أهم بنود اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران
أهم بنود اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران
سبوتنيك عربي
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الجمعة، اتفاقية جديدة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران. 17.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-17T15:55+0000
2025-01-17T15:55+0000
2025-01-17T15:56+0000
روسيا
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/11/1096884532_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4aa530ede6f3c8441f6112c141972823.jpg
وجاء في وثيقة الاتفاقية، أن "روسيا وإيران اتفقتا على أنه في حالة تعرض أحد الطرفين للعدوان، فإن الطرف الآخر لن يقدم أي مساعدة للمعتدي".ووفقا للاتفاقية، فإن "روسيا وإيران ستسهمان بشكل مشترك في تعزيز السلام في منطقة بحر قزوين وآسيا الوسطى ومنطقة القوقاز والشرق الأوسط".وجاء في الوثيقة أيضا، أن "روسيا وإيران تؤيدان حوكمة الإنترنت الدولية مع المساواة في الحقوق للدول".وأشارت الوثيقة إلى أن "إبرام اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران تم لمدة 20 عاما مع تمديد تلقائي لفترات مدتها 5 سنوات لاحقة".كما أن روسيا وإيران تتفقان على تعزيز التعاون بين وسائل الإعلام في البلدين لمواجهة التضليل والدعاية السلبية، كما جاء في الوثيقة.وأكدت وثيقة الاتفاق على أن "روسيا وإيران ستمتنعان عن الانضمام إلى عقوبات الدول الثالثة ضد بعضهما بعضا وتضمنان عدم تطبيق التدابير القسرية الأحادية الجانب".وأشارت الوثيقة إلى أنه "في حال تعرض أحد طرفي الاتفاق لعدوان لا يجوز للطرف الآخر مساعدة المعتدي بما يسهم في استمرار العدوان على شريكه".وتهدف هذه الوثيقة إلى استبدال الاتفاقية الحالية حول أسس العلاقات ومبادئ التعاون بين روسيا وإيران، والتي تم توقيعها في عام 2001. ويجري العمل على الاتفاق الجديد منذ عام 2022، وفي حزيران/ يونيو من العام الماضي أصبح معلوما أن الطرفين اتفقا على نصه.وكما أشار الكرملين، في وقت سابق، فإن هذه الوثيقة تعكس ارتقاء العلاقات الثنائية إلى مستوى جديد.
https://sarabic.ae/20250117/الرئيس-الإيراني-اتفاقية-الشراكة-بين-إيران-وروسيا-تسهم-في-تسوية-النزاع-في-الشرق-الأوسط-1096882237.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/11/1096884532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f6bcc983a365b272a56858c358a5c9a2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, إيران
أهم بنود اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران
15:55 GMT 17.01.2025 (تم التحديث: 15:56 GMT 17.01.2025)
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الجمعة، اتفاقية جديدة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران.
وجاء في وثيقة الاتفاقية، أن "روسيا وإيران اتفقتا على أنه في حالة تعرض أحد الطرفين للعدوان، فإن الطرف الآخر لن يقدم أي مساعدة للمعتدي".
ووفقا للاتفاقية، فإن "روسيا وإيران ستسهمان بشكل مشترك في تعزيز السلام في منطقة بحر قزوين وآسيا الوسطى ومنطقة القوقاز والشرق الأوسط".
كما أنه يمكن لروسيا وإيران تنفيذ استثمارات مشتركة في اقتصادات دول ثالثة، وفقا لبنود وثيقة الاتفاق.
وجاء في الوثيقة أيضا، أن "روسيا وإيران تؤيدان حوكمة الإنترنت الدولية مع المساواة في الحقوق للدول".
وأشارت الوثيقة إلى أن "إبرام اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران تم لمدة 20 عاما مع تمديد تلقائي لفترات مدتها 5 سنوات لاحقة".
كما أن روسيا وإيران تتفقان على تعزيز التعاون بين وسائل الإعلام في البلدين لمواجهة التضليل والدعاية السلبية، كما جاء في الوثيقة.
وأكدت وثيقة الاتفاق على أن "روسيا وإيران ستمتنعان عن الانضمام إلى عقوبات الدول الثالثة ضد بعضهما بعضا وتضمنان عدم تطبيق التدابير القسرية الأحادية الجانب".
ووفقا للوثيقة، فإن "روسيا وإيران تتفقان على التعاون الوثيق في إجراء مناورات عسكرية مشتركة".
وأشارت الوثيقة إلى أنه "في حال تعرض أحد طرفي الاتفاق لعدوان لا يجوز للطرف الآخر مساعدة المعتدي بما يسهم في استمرار العدوان على شريكه".
وتهدف هذه الوثيقة إلى استبدال الاتفاقية الحالية حول أسس العلاقات ومبادئ التعاون بين روسيا وإيران، والتي تم توقيعها في عام 2001. ويجري العمل على الاتفاق الجديد منذ عام 2022، وفي حزيران/ يونيو من العام الماضي أصبح معلوما أن الطرفين اتفقا على نصه.
وكما أشار الكرملين، في وقت سابق، فإن هذه الوثيقة تعكس ارتقاء العلاقات الثنائية إلى مستوى جديد.