https://sarabic.ae/20250117/الرئيس-الإيراني-اتفاقية-الشراكة-بين-إيران-وروسيا-تسهم-في-تسوية-النزاع-في-الشرق-الأوسط-1096882237.html

الرئيس الإيراني: اتفاقية الشراكة بين إيران وروسيا تسهم في تسوية النزاع في الشرق الأوسط

الرئيس الإيراني: اتفاقية الشراكة بين إيران وروسيا تسهم في تسوية النزاع في الشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الكرملين، عن أمله في تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة بعد الاتفاق بين... 17.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-17T15:11+0000

2025-01-17T15:11+0000

2025-01-17T15:34+0000

روسيا

العالم العربي

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وقال بزشكيان خلال المؤتمر الصحفي: "أعتقد أن هذا الاتفاق الذي وقعناه سيساعد على إرساء الاستقرار، خاصة في منطقتنا.. نحن قادرون على إجراء الحوار وإزالة كافة العقبات".كما ذكر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن روسيا تلعب دوراً كبيراً في السياسة الخارجية الإيرانية، وأولويتها الحفاظ على حسن الجوار.وأضاف مسعود بزشكيان، أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع روسيا ستفتح فصلا كبيرا جديدا في العلاقات بين البلدين.ووفقا للرئيس الإيراني، فإن "روسيا وإيران يمكنهما التعاون دون تأثير خارجي ولسنا بحاجة لنصائح من الخارج".وفي حديثه عن العلاقات بين روسيا وإيران في مؤتمر صحفي عقب المحادثات الروسية الإيرانية، أشار إلى أن الطرفين اتفقا على "أننا بحاجة إلى مواصلة العمل بهذه الروح الإيجابية وعلى الساحة الثنائية والإقليمية والدولية".وأكد الرئيس الإيراني، أنه "يجب أن نحترم بعضنا بعضا. ولا ينبغي للدول الغربية إخضاع الدول الأخرى".وتهدف هذه الوثيقة إلى استبدال الاتفاقية الحالية حول أسس العلاقات ومبادئ التعاون بين روسيا وإيران، والتي تم توقيعها في عام 2001. ويجري العمل على الاتفاق الجديد منذ عام 2022، وفي حزيران/ يونيو من العام الماضي أصبح معلوما أن الطرفين اتفقا على نصه.وكما أشار الكرملين، في وقت سابق، فإن هذه الوثيقة تعكس ارتقاء العلاقات الثنائية إلى مستوى جديد.

https://sarabic.ae/20250117/بوتين-وبيزشكيان-يوقعان-معاهدة-الشراكة-الاستراتيجية-الشاملة-بين-روسيا-وإيران--1096880033.html

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