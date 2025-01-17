الرئيس الإيراني: اتفاقية الشراكة بين إيران وروسيا تسهم في تسوية النزاع في الشرق الأوسط

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
09:52 GMT
8 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:03 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
10:14 GMT
46 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:30 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
12:37 GMT
23 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الاتفاق بين إسرائيل وحماس ليس حل سلام
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
32 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:30 GMT
17 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:25 GMT
34 د
ملفات ساخنة
غزة... ما ضمانات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار و ما فرص صموده
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو يستعد إلى نمط جديد في إدارة المصالح ببحر البلطيق
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الاقتصاد الأمريكي في كارثة فكيف سيتصرف ترامب؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
انباء عن حل خلافات إسرائيلية حول هوية السجناء الفلسطينيين المفرج عنهم، وحماس تؤكد التزامها بتنفيذ الاتفاق
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250117/الرئيس-الإيراني-اتفاقية-الشراكة-بين-إيران-وروسيا-تسهم-في-تسوية-النزاع-في-الشرق-الأوسط-1096882237.html
الرئيس الإيراني: اتفاقية الشراكة بين إيران وروسيا تسهم في تسوية النزاع في الشرق الأوسط
الرئيس الإيراني: اتفاقية الشراكة بين إيران وروسيا تسهم في تسوية النزاع في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الكرملين، عن أمله في تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة بعد الاتفاق بين... 17.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-17T15:11+0000
2025-01-17T15:34+0000
روسيا
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/11/1096870550_0:0:3111:1751_1920x0_80_0_0_ed50c18c6c4bdb3a70d927eb05f9e4d4.jpg
وقال بزشكيان خلال المؤتمر الصحفي: "أعتقد أن هذا الاتفاق الذي وقعناه سيساعد على إرساء الاستقرار، خاصة في منطقتنا.. نحن قادرون على إجراء الحوار وإزالة كافة العقبات".كما ذكر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن روسيا تلعب دوراً كبيراً في السياسة الخارجية الإيرانية، وأولويتها الحفاظ على حسن الجوار.وأضاف مسعود بزشكيان، أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع روسيا ستفتح فصلا كبيرا جديدا في العلاقات بين البلدين.ووفقا للرئيس الإيراني، فإن "روسيا وإيران يمكنهما التعاون دون تأثير خارجي ولسنا بحاجة لنصائح من الخارج".وفي حديثه عن العلاقات بين روسيا وإيران في مؤتمر صحفي عقب المحادثات الروسية الإيرانية، أشار إلى أن الطرفين اتفقا على "أننا بحاجة إلى مواصلة العمل بهذه الروح الإيجابية وعلى الساحة الثنائية والإقليمية والدولية".وأكد الرئيس الإيراني، أنه "يجب أن نحترم بعضنا بعضا. ولا ينبغي للدول الغربية إخضاع الدول الأخرى".وتهدف هذه الوثيقة إلى استبدال الاتفاقية الحالية حول أسس العلاقات ومبادئ التعاون بين روسيا وإيران، والتي تم توقيعها في عام 2001. ويجري العمل على الاتفاق الجديد منذ عام 2022، وفي حزيران/ يونيو من العام الماضي أصبح معلوما أن الطرفين اتفقا على نصه.وكما أشار الكرملين، في وقت سابق، فإن هذه الوثيقة تعكس ارتقاء العلاقات الثنائية إلى مستوى جديد.
https://sarabic.ae/20250117/بوتين-وبيزشكيان-يوقعان-معاهدة-الشراكة-الاستراتيجية-الشاملة-بين-روسيا-وإيران--1096880033.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/11/1096870550_162:0:2891:2047_1920x0_80_0_0_aaee9f755371273fd87a95902364b8b8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم العربي
روسيا, العالم العربي

الرئيس الإيراني: اتفاقية الشراكة بين إيران وروسيا تسهم في تسوية النزاع في الشرق الأوسط

15:11 GMT 17.01.2025 (تم التحديث: 15:34 GMT 17.01.2025)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورلقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان.
لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الكرملين، عن أمله في تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة بعد الاتفاق بين "حماس" وإسرائيل، مشيرا إلى أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين إيران وروسيا ستسهم في تسوية النزاع في الشرق الأوسط.
وقال بزشكيان خلال المؤتمر الصحفي: "أعتقد أن هذا الاتفاق الذي وقعناه سيساعد على إرساء الاستقرار، خاصة في منطقتنا.. نحن قادرون على إجراء الحوار وإزالة كافة العقبات".
كما ذكر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن روسيا تلعب دوراً كبيراً في السياسة الخارجية الإيرانية، وأولويتها الحفاظ على حسن الجوار.

وقال الرئيس الإيراني إنه ناقش خلال المحادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القضايا المالية والاستثمارية، فضلاً عن نظام الإعفاء من التأشيرات.

وأضاف مسعود بزشكيان، أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع روسيا ستفتح فصلا كبيرا جديدا في العلاقات بين البلدين.
ووفقا للرئيس الإيراني، فإن "روسيا وإيران يمكنهما التعاون دون تأثير خارجي ولسنا بحاجة لنصائح من الخارج".
وفي حديثه عن العلاقات بين روسيا وإيران في مؤتمر صحفي عقب المحادثات الروسية الإيرانية، أشار إلى أن الطرفين اتفقا على "أننا بحاجة إلى مواصلة العمل بهذه الروح الإيجابية وعلى الساحة الثنائية والإقليمية والدولية".
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والإيراني مسعود بيزشكيان يوقعان على اتفاقية شراكة استراتيجية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2025
بوتين وبزشكيان يوقعان معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران
14:25 GMT
وأكد الرئيس الإيراني، أنه "يجب أن نحترم بعضنا بعضا. ولا ينبغي للدول الغربية إخضاع الدول الأخرى".

وأشار الرئيس الإيراني إلى أنه "ندعم حل النزاع بين روسيا وأوكرانيا".

وتهدف هذه الوثيقة إلى استبدال الاتفاقية الحالية حول أسس العلاقات ومبادئ التعاون بين روسيا وإيران، والتي تم توقيعها في عام 2001. ويجري العمل على الاتفاق الجديد منذ عام 2022، وفي حزيران/ يونيو من العام الماضي أصبح معلوما أن الطرفين اتفقا على نصه.
وكما أشار الكرملين، في وقت سابق، فإن هذه الوثيقة تعكس ارتقاء العلاقات الثنائية إلى مستوى جديد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие Тихоокеанского флота (ТОФ) во время учений на полигоне в Приморском крае - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала