https://sarabic.ae/20250117/بوتين-وبيزشكيان-يوقعان-معاهدة-الشراكة-الاستراتيجية-الشاملة-بين-روسيا-وإيران--1096880033.html
بوتين وبيزشكيان يوقعان معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران
بوتين وبيزشكيان يوقعان معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران
سبوتنيك عربي
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني مسعود وبزشكيان، اليوم الجمعة، اتفاقية جديدة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران. 17.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-17T14:25+0000
2025-01-17T14:25+0000
2025-01-17T14:33+0000
روسيا
العالم
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وأضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال توقيع الاتفاقسة، أن "المحادثات مع الرئيس الإيراني كانت شاملة وموسكو تولي أهمية قصوى لتعزيز العلاقات مع طهران".وأكد بوتين على أن "الشراكة بين روسيا وإيران تتطور باستمرار والعلاقات بينهما واسعة النطاق ومثمرة للطرفين".وأشار الرئيس الروسي على أن "اتفاقية الشراكة بين روسيا وإيران تهدف إلى تهيئة الظروف للتنمية المستقرة والمستدامة".ووفقا للرئيس الروسي، فإن "الاتفاق الجديد بين روسيا وإيران يحدد أهدافا طموحة ويدفع بقوة نحو التنمية المستقرة للبلدين والمنطقة بأسرها".وتهدف هذه الوثيقة إلى استبدال الاتفاقية الحالية حول أسس العلاقات ومبادئ التعاون بين روسيا وإيران، والتي تم توقيعها في عام 2001. ويجري العمل على الاتفاق الجديد منذ عام 2022، وفي حزيران/ يونيو من العام الماضي أصبح معلوما أن الطرفين اتفقا على نصه.وكما أشار الكرملين، في وقت سابق، فإن هذه الوثيقة تعكس ارتقاء العلاقات الثنائية إلى مستوى جديد.
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجري محادثات مع الرئيس الإيراني بيزشكيان في موسكو
سبوتنيك عربي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجري محادثات مع الرئيس الإيراني بيزشكيان في موسكو
2025-01-17T14:25+0000
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سبوتنيك عربي
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روسيا, العالم, видео
بوتين وبيزشكيان يوقعان معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران
14:25 GMT 17.01.2025 (تم التحديث: 14:33 GMT 17.01.2025)
يتبع
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني مسعود وبزشكيان، اليوم الجمعة، اتفاقية جديدة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران.
وأضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال توقيع الاتفاقسة، أن "المحادثات مع الرئيس الإيراني كانت شاملة وموسكو تولي أهمية قصوى لتعزيز العلاقات مع طهران".
وأكد بوتين على أن "الشراكة بين روسيا وإيران تتطور باستمرار والعلاقات بينهما واسعة النطاق ومثمرة للطرفين".
وأشار الرئيس الروسي على أن "اتفاقية الشراكة بين روسيا وإيران تهدف إلى تهيئة الظروف للتنمية المستقرة والمستدامة".
ووفقا للرئيس الروسي، فإن "الاتفاق الجديد بين روسيا وإيران يحدد أهدافا طموحة ويدفع بقوة نحو التنمية المستقرة للبلدين والمنطقة بأسرها".
وتهدف هذه الوثيقة إلى استبدال الاتفاقية الحالية حول أسس العلاقات ومبادئ التعاون بين روسيا وإيران، والتي تم توقيعها في عام 2001. ويجري العمل على الاتفاق الجديد منذ عام 2022، وفي حزيران/ يونيو من العام الماضي أصبح معلوما أن الطرفين اتفقا على نصه.
وكما أشار الكرملين، في وقت سابق، فإن هذه الوثيقة تعكس ارتقاء العلاقات الثنائية إلى مستوى جديد.