https://sarabic.ae/20250117/بوتين-روسيا-تؤكد-التزامها-بالتسوية-الشاملة-للوضع-في-سوريا-1096881607.html

بوتين: روسيا تؤكد التزامها بالتسوية الشاملة للوضع في سوريا

بوتين: روسيا تؤكد التزامها بالتسوية الشاملة للوضع في سوريا

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، أن روسيا تؤكد التزامها بالتسوية الشاملة للوضع في سوريا، وأن... 17.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-17T14:55+0000

2025-01-17T14:55+0000

2025-01-17T15:10+0000

روسيا

أخبار سوريا اليوم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/13/1095951653_0:183:2992:1866_1920x0_80_0_0_a253138501175d452ee2693dbb323f5a.jpg

وأضاف الرئيس الروسي خلال المؤتمر، أن مصير سوريا يجب أن يقرره السوريون بأنفسهم.وأشار بوتين إلى أنه "نحن ننطلق من فرضية أن مستقبل سوريا يجب أن يحدده السوريون أنفسهم من خلال الحوار الشامل".وقال الرئيس الروسي: "عند مناقشة آخر التطورات في سوريا، أكدنا أن روسيا كانت وستظل ملتزمة بالتسوية الشاملة في البلاد على أساس احترام سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها".وأشار بوتين إلى أن روسيا مستعدة لمواصلة تقديم الدعم للشعب السوري والمساعدات الإنسانية حتى استعادة الوضع في البلاد بالكامل.وجرت المفاوضات بين الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين.وتهدف هذه الوثيقة إلى استبدال الاتفاقية الحالية حول أسس العلاقات ومبادئ التعاون بين روسيا وإيران، والتي تم توقيعها في عام 2001. ويجري العمل على الاتفاق الجديد منذ عام 2022، وفي حزيران/ يونيو من العام الماضي، أصبح معلوما أن الطرفين اتفقا على نصه.وكما أشار الكرملين، في وقت سابق، فإن هذه الوثيقة تعكس ارتقاء العلاقات الثنائية إلى مستوى جديد.

https://sarabic.ae/20250117/خبير-في-الشأن-الإيراني-توقيع-اتفاق-استراتيجي-بين-روسيا-وإيران-قبل-تنصيب-ترامب-رسالة-حاسمة-لأمريكا--1096871080.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي