https://sarabic.ae/20250117/بوتين-روسيا-تؤكد-التزامها-بالتسوية-الشاملة-للوضع-في-سوريا-1096881607.html
بوتين: روسيا تؤكد التزامها بالتسوية الشاملة للوضع في سوريا
بوتين: روسيا تؤكد التزامها بالتسوية الشاملة للوضع في سوريا
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، أن روسيا تؤكد التزامها بالتسوية الشاملة للوضع في سوريا، وأن... 17.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-17T14:55+0000
2025-01-17T14:55+0000
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روسيا
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وأضاف الرئيس الروسي خلال المؤتمر، أن مصير سوريا يجب أن يقرره السوريون بأنفسهم.وأشار بوتين إلى أنه "نحن ننطلق من فرضية أن مستقبل سوريا يجب أن يحدده السوريون أنفسهم من خلال الحوار الشامل".وقال الرئيس الروسي: "عند مناقشة آخر التطورات في سوريا، أكدنا أن روسيا كانت وستظل ملتزمة بالتسوية الشاملة في البلاد على أساس احترام سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها".وأشار بوتين إلى أن روسيا مستعدة لمواصلة تقديم الدعم للشعب السوري والمساعدات الإنسانية حتى استعادة الوضع في البلاد بالكامل.وجرت المفاوضات بين الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين.وتهدف هذه الوثيقة إلى استبدال الاتفاقية الحالية حول أسس العلاقات ومبادئ التعاون بين روسيا وإيران، والتي تم توقيعها في عام 2001. ويجري العمل على الاتفاق الجديد منذ عام 2022، وفي حزيران/ يونيو من العام الماضي، أصبح معلوما أن الطرفين اتفقا على نصه.وكما أشار الكرملين، في وقت سابق، فإن هذه الوثيقة تعكس ارتقاء العلاقات الثنائية إلى مستوى جديد.
https://sarabic.ae/20250117/خبير-في-الشأن-الإيراني-توقيع-اتفاق-استراتيجي-بين-روسيا-وإيران-قبل-تنصيب-ترامب-رسالة-حاسمة-لأمريكا--1096871080.html
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روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
بوتين: روسيا تؤكد التزامها بالتسوية الشاملة للوضع في سوريا
14:55 GMT 17.01.2025 (تم التحديث: 15:10 GMT 17.01.2025)
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، أن روسيا تؤكد التزامها بالتسوية الشاملة للوضع في سوريا، وأن السوريين أنفسهم هم من يقررون مستقبل بلادهم.
وأضاف الرئيس الروسي خلال المؤتمر، أن مصير سوريا يجب أن يقرره السوريون بأنفسهم.
وأشار بوتين إلى أنه "نحن ننطلق من فرضية أن مستقبل سوريا يجب أن يحدده السوريون أنفسهم من خلال الحوار الشامل".
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن روسيا لا تزال ملتزمة بالتوصل إلى تسوية شاملة للوضع في سوريا.
وقال الرئيس الروسي: "عند مناقشة آخر التطورات في سوريا، أكدنا أن روسيا كانت وستظل ملتزمة بالتسوية الشاملة في البلاد على أساس احترام سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها".
وأشار بوتين إلى أن روسيا مستعدة لمواصلة تقديم الدعم للشعب السوري والمساعدات الإنسانية حتى استعادة الوضع في البلاد بالكامل.
وجرت المفاوضات بين الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين.
وبعد ذلك تم التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا الاتحادية وإيران.
وتهدف هذه الوثيقة إلى استبدال الاتفاقية الحالية حول أسس العلاقات ومبادئ التعاون بين روسيا وإيران، والتي تم توقيعها في عام 2001. ويجري العمل على الاتفاق الجديد منذ عام 2022، وفي حزيران/ يونيو من العام الماضي، أصبح معلوما أن الطرفين اتفقا على نصه.
وكما أشار الكرملين، في وقت سابق، فإن هذه الوثيقة تعكس ارتقاء العلاقات الثنائية إلى مستوى جديد.