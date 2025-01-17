https://sarabic.ae/20250117/خبير-في-الشأن-الإيراني-توقيع-اتفاق-استراتيجي-بين-روسيا-وإيران-قبل-تنصيب-ترامب-رسالة-حاسمة-لأمريكا--1096871080.html

خبير في الشأن الإيراني: توقيع اتفاق استراتيجي بين روسيا وإيران قبل تنصيب ترامب رسالة حاسمة لأمريكا

خبير في الشأن الإيراني: توقيع اتفاق استراتيجي بين روسيا وإيران قبل تنصيب ترامب رسالة حاسمة لأمريكا

سبوتنيك عربي

أكد الباحث في الشأن الإيراني الدكتور خالد الحاج، أنّ "توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين روسيا وإيران يمثل خطوة هامة سواء من حيث الشكل أو المضمون"، مشيرًا... 17.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-17T12:56+0000

2025-01-17T12:56+0000

2025-01-17T12:56+0000

روسيا

إيران

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تقارير سبوتنيك

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ولفت الحاج في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أنّ "الاتفاقية تتضمن حوالي 47 بندًا تركز بشكل أساسي على الجوانب الاقتصادية والمالية، حيث تصل قيمة التعاون بين البلدين إلى نحو 600 مليار دولار".وأضاف الخبير في الشأن الإيراني، أنّ "أبرز ما تتضمنه الاتفاقية هو مشروع مد خط أنابيب غاز من روسيا إلى إيران، وهو ما يثير مخاوف الغرب، خاصة فيما يتعلق بالملف الأوكراني والاتهامات الموجهة لإيران بشأن تزويد روسيا بالصواريخ". كما أشار إلى "غياب اتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين، وهو ما يختلف عن الاتفاقيات السابقة التي أبرمتها روسيا مع كوريا الشمالية".وأوضح الحاج أنّ "الغرب غالبًا ما يربط العقوبات ضد إيران بالمصالح الاقتصادية، وهو ما يعكس طموح الولايات المتحدة في تخفيف التوتر حول البرنامج النووي الإيراني مقابل فتح السوق الإيرانية أمام الشركات الأمريكية".وأشار الباحث في الشأن الأيراني إلى أنّ "بنود الاتفاقية تم صياغتها بدعوة من روسيا، وتمت مناقشتها بين البلدين"، لافتًا إلى أنّ "موسكو التي هي عضو دائم في مجلس الأمن الدولي، تتفهم موقف إيران في الدفاع عن حقها في البرنامج النووي السلمي، ولكنها تعتبر تطوير السلاح النووي الإيراني "خطًا أحمر" بالنسبة لها".ووصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة عمل يلتقي خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويبحث معه العلاقات الثنائية والتعاون المشترك والتطورات الإقليمية والدولية.وتهدف الزيارة إلى توقيع اتفاقية استراتيجية شاملة بين روسيا وإيران تتضمن 47 مادة تغطي جميع مجالات العلاقات الثنائية.وبدوره أكد الكرملين، يوم أمس الخميس، أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران، التي سيوقعها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والإيراني مسعود بزشكيان خلال لقائهما في موسكو، تعكس ارتقاء العلاقات الثنائية إلى مستوى جديد، وتضع إطارًا قانونيًا لمزيد من التطوير في جميع المجالات على المدى الطويل.

https://sarabic.ae/20250117/الرئيس-الإيراني-التعاون-بين-موسكو-وطهران-على-الساحة-الدولية-أمر-يبعث-على-الارتياح---1096868140.html

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