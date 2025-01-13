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مصدر: استسلام مجموعة من حرس الحدود الأوكرانية للقوات الروسية عشية عيد الميلاد
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https://sarabic.ae/20250113/السفير-الإيراني-لدى-موسكو-اتفاقية-التعاون-الشامل-بين-موسكو-وطهران-تتضمن-47-بندا-1096737374.html
السفير الإيراني لدى موسكو: اتفاقية التعاون الشامل بين موسكو وطهران تتضمن 47 بندا
السفير الإيراني لدى موسكو: اتفاقية التعاون الشامل بين موسكو وطهران تتضمن 47 بندا
سبوتنيك عربي
صرح السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، أن معاهدة التعاون الاستراتيجي الشاملة بين روسيا وإيران، تتضمن 47 مادة وتغطي جميع مجالات العلاقات الثنائية. 13.01.2025, سبوتنيك عربي
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2025-01-13T06:46+0000
روسيا
إيران
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وقال جلالي، في كلمة نشرها حساب البعثة الدبلوماسية الإيرانية في موسكو على تطبيق "تلغرام": "تحتوي هذه الاتفاقية على جزء تمهيدي و47 مادة، ومع توقيع هذه الاتفاقية وتنفيذها، سنشهد زيادة في مستوى التعاون بين بلدينا في المجالات كافة".وتهدف اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران، إلى أن تحل محل الاتفاقية الحالية المبنية على أسس العلاقات ومبادئ التعاون، والموقعة في عام 2001.وذكرت بعض وسائل الإعلام أنه كان من المقرر توقيع الاتفاقية خلال قمة "بريكس"، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في مدينة قازان الروسية، لكن رئيسا روسيا وإيران، اتفقا على أن يتم حفل التوقيع على الاتفاقية، خلال زيارة منفصلة للرئيس الإيراني إلى موسكو.ومن المقرر أن يزور الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، العاصمة الروسية في 17 يناير/ كانون الثاني الجاري.خبير في الشأن الإيراني: التعاون بين روسيا وإيران ركيزة للتحالف الاستراتيجي ضد الغرب وكسر الأحاديةالخارجية الإيرانية: اتفاقية الشراكة الشاملة مع روسيا تشمل تطوير حقول الطاقة
https://sarabic.ae/20241223/إيران-تكشف-موعد-توقيع-اتفاقية-الشراكة-الاستراتيجية-مع-روسيا-1096072440.html
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روسيا, إيران
روسيا, إيران

السفير الإيراني لدى موسكو: اتفاقية التعاون الشامل بين موسكو وطهران تتضمن 47 بندا

06:46 GMT 13.01.2025
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في العاصمة التركمانستانية عشق آباد
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في العاصمة التركمانستانية عشق آباد - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
© Sputnik
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تابعنا عبر
صرح السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، أن معاهدة التعاون الاستراتيجي الشاملة بين روسيا وإيران، تتضمن 47 مادة وتغطي جميع مجالات العلاقات الثنائية.
وقال جلالي، في كلمة نشرها حساب البعثة الدبلوماسية الإيرانية في موسكو على تطبيق "تلغرام": "تحتوي هذه الاتفاقية على جزء تمهيدي و47 مادة، ومع توقيع هذه الاتفاقية وتنفيذها، سنشهد زيادة في مستوى التعاون بين بلدينا في المجالات كافة".
وتهدف اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران، إلى أن تحل محل الاتفاقية الحالية المبنية على أسس العلاقات ومبادئ التعاون، والموقعة في عام 2001.
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2024
إيران تكشف عن موعد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع روسيا
23 ديسمبر 2024, 10:12 GMT

وتم العمل على الوثيقة الجديدة منذ عام 2022، وفي يونيو/ حزيران من العام الماضي، اتفق الجانبان الروسي والإيراني على نص الاتفاقية.

وذكرت بعض وسائل الإعلام أنه كان من المقرر توقيع الاتفاقية خلال قمة "بريكس"، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في مدينة قازان الروسية، لكن رئيسا روسيا وإيران، اتفقا على أن يتم حفل التوقيع على الاتفاقية، خلال زيارة منفصلة للرئيس الإيراني إلى موسكو.
ومن المقرر أن يزور الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، العاصمة الروسية في 17 يناير/ كانون الثاني الجاري.
خبير في الشأن الإيراني: التعاون بين روسيا وإيران ركيزة للتحالف الاستراتيجي ضد الغرب وكسر الأحادية
الخارجية الإيرانية: اتفاقية الشراكة الشاملة مع روسيا تشمل تطوير حقول الطاقة
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