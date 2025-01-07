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خبير في الشأن الإيراني: التعاون بين روسيا وإيران ركيزة للتحالف الاستراتيجي ضد الغرب وكسر الأحادية
خبير في الشأن الإيراني: التعاون بين روسيا وإيران ركيزة للتحالف الاستراتيجي ضد الغرب وكسر الأحادية
سبوتنيك عربي
أكد حامد محمود، الباحث السياسي المتخصص في الشأن الإيراني، أن "الاتفاقية الأخيرة بين إيران وروسيا، ليست خطوة جديدة، بل تأتي في إطار تعزيز التعاون الاستراتيجي... 07.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-07T09:26+0000
2025-01-07T09:26+0000
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وقال محمود لوكالة "سبوتنيك": "روسيا تعد دولة عظمى وإيران قوة مركزية في منطقة الشرق الأوسط، وكلا البلدين يعد من أكبر منتجي ومصدري الطاقة في العالم".وأضاف أن "إيران بحاجة إلى تكنولوجيا متقدمة في مجال الطاقة وحقول النفط، وهو ما تملكه روسيا كونها إحدى الدول الصناعية الكبرى، ما سيسهم في تعزيز الاقتصاد الإيراني وتطوير منظومتها الطاقوية التي شهدت تدهورًا نتيجة تلك العقوبات".وتطرق محمود إلى التحديات الاقتصادية التي تواجه إيران في الفترة المقبلة، خاصة مع عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض، الذي كان قد انسحب من الاتفاق النووي مع إيران، وبيّن أن "إيران وروسيا بحاجة إلى إعداد استراتيجيات فعالة لمواجهة المخاطر السياسية والاقتصادية التي قد تطرأ في ظل الأوضاع الدولية المتقلبة"، مشيرًا إلى أن "عودة ترامب تشكل تهديدًا جديدًا لإيران، مما يستدعي استراتيجيات وتخطيطًا دقيقًا في مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياسية".وتابع الباحث السياسي المتخصص في الشأن الإيراني: "الاتفاقية ستسهم في إحداث نقلة اقتصادية مهمة لإيران، التي تشهد ظروفًا اقتصادية صعبة"، موضحًا أن "الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يحتاج إلى إثبات تقدمه على الصعيد الاقتصادي والسياسي، خاصة في ظل الوضع الداخلي الذي يمر به".وقال محمود: "تعزيز التعاون مع روسيا سيساهم في تصدير منتجات إيرانية متميزة مثل السجاد وبعض المنتجات الزراعية والغذائية، التي تشتهر بها إيران".وأكد أن "الاتفاقية بين إيران وروسيا، تُعد جزءًا من الجهود المشتركة لكسر الأحادية القطبية، خاصة على مستوى أسواق الطاقة والاقتصاد، مما يعكس تعزيز التحالف الاستراتيجي بين البلدين في مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة".وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن "اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة المزمع توقيعها مع روسيا، خلال الشهر الجاري، ستشمل مجال الطاقة وتطوير حقول النفط والغاز".وقال بقائي، لوكالة "سبوتنيك": "الاتفاقية الشاملة بين البلدين تتضمن الكثير من الجوانب، وإحدى هذه الجوانب هي الطاقة والاتفاق على التعاون في تطوير التجهيزات في حقول النفط والغاز وما إلى ذلك".خبير في العلاقات الدولية: التحالف الإيراني الروسي خطوة للتعددية القطبية ومواجهة الهيمنة الأميركيةإيران تكشف عن موعد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع روسياروسيا تكشف عن الدول الشريكة الجديدة لمجموعة "بريكس"
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روسيا, إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, حصري, تقارير سبوتنيك
روسيا, إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, حصري, تقارير سبوتنيك

خبير في الشأن الإيراني: التعاون بين روسيا وإيران ركيزة للتحالف الاستراتيجي ضد الغرب وكسر الأحادية

09:26 GMT 07.01.2025
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في العاصمة التركمانستانية عشق آباد
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في العاصمة التركمانستانية عشق آباد - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
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حصري
أكد حامد محمود، الباحث السياسي المتخصص في الشأن الإيراني، أن "الاتفاقية الأخيرة بين إيران وروسيا، ليست خطوة جديدة، بل تأتي في إطار تعزيز التعاون الاستراتيجي بين موسكو وطهران، حيث يشكل التحالف بين العاصمتين ركيزة مهمة في الساحة السياسية والاقتصادية العالمية".
وقال محمود لوكالة "سبوتنيك": "روسيا تعد دولة عظمى وإيران قوة مركزية في منطقة الشرق الأوسط، وكلا البلدين يعد من أكبر منتجي ومصدري الطاقة في العالم".

وأشار إلى أن "إيران تعاني من تأثير العقوبات الغربية، خاصة الأمريكية، التي فرضت عليها طوال عقود، ما حال دون تطوير قطاع الطاقة الإيراني رغم امتلاكها مخزونات ضخمة من النفط والغاز في أراضيها وفي السواحل المطلة عليها".

وأضاف أن "إيران بحاجة إلى تكنولوجيا متقدمة في مجال الطاقة وحقول النفط، وهو ما تملكه روسيا كونها إحدى الدول الصناعية الكبرى، ما سيسهم في تعزيز الاقتصاد الإيراني وتطوير منظومتها الطاقوية التي شهدت تدهورًا نتيجة تلك العقوبات".
وتطرق محمود إلى التحديات الاقتصادية التي تواجه إيران في الفترة المقبلة، خاصة مع عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض، الذي كان قد انسحب من الاتفاق النووي مع إيران، وبيّن أن "إيران وروسيا بحاجة إلى إعداد استراتيجيات فعالة لمواجهة المخاطر السياسية والاقتصادية التي قد تطرأ في ظل الأوضاع الدولية المتقلبة"، مشيرًا إلى أن "عودة ترامب تشكل تهديدًا جديدًا لإيران، مما يستدعي استراتيجيات وتخطيطًا دقيقًا في مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياسية".
بوتين يلتفي الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2025
الخارجية الإيرانية: اتفاقية الشراكة الشاملة مع روسيا تشمل تطوير حقول الطاقة
أمس, 09:17 GMT
وتابع الباحث السياسي المتخصص في الشأن الإيراني: "الاتفاقية ستسهم في إحداث نقلة اقتصادية مهمة لإيران، التي تشهد ظروفًا اقتصادية صعبة"، موضحًا أن "الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يحتاج إلى إثبات تقدمه على الصعيد الاقتصادي والسياسي، خاصة في ظل الوضع الداخلي الذي يمر به".
وقال محمود: "تعزيز التعاون مع روسيا سيساهم في تصدير منتجات إيرانية متميزة مثل السجاد وبعض المنتجات الزراعية والغذائية، التي تشتهر بها إيران".

وأشار ضيف "سبوتنيك"، إلى أن "الاتفاقية تمثل أهمية خاصة في ظل المتغيرات الجيواستراتيجية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، حيث تواجه كل من إيران وروسيا تحديات كبيرة من تأثيرات الأزمات الإقليمية، وهذه الاتفاقية تمثل خطوة هامة في سبيل تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات الجيوسياسية التي تؤثر على كل من البلدين بشكل أو بآخر".

وأكد أن "الاتفاقية بين إيران وروسيا، تُعد جزءًا من الجهود المشتركة لكسر الأحادية القطبية، خاصة على مستوى أسواق الطاقة والاقتصاد، مما يعكس تعزيز التحالف الاستراتيجي بين البلدين في مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة".
وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن "اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة المزمع توقيعها مع روسيا، خلال الشهر الجاري، ستشمل مجال الطاقة وتطوير حقول النفط والغاز".
وقال بقائي، لوكالة "سبوتنيك": "الاتفاقية الشاملة بين البلدين تتضمن الكثير من الجوانب، وإحدى هذه الجوانب هي الطاقة والاتفاق على التعاون في تطوير التجهيزات في حقول النفط والغاز وما إلى ذلك".
خبير في العلاقات الدولية: التحالف الإيراني الروسي خطوة للتعددية القطبية ومواجهة الهيمنة الأميركية
إيران تكشف عن موعد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع روسيا
روسيا تكشف عن الدول الشريكة الجديدة لمجموعة "بريكس"
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