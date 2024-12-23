https://sarabic.ae/20241223/إيران-تكشف-موعد-توقيع-اتفاقية-الشراكة-الاستراتيجية-مع-روسيا-1096072440.html
إيران تكشف عن موعد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع روسيا
إيران تكشف عن موعد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع روسيا
سبوتنيك عربي
كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، عن موعد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع روسيا الاتحادية. 23.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-23T10:12+0000
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وقال بقائي، في مؤتمر صحفي أسبوعي، إن "موسكو وطهران، قد توقعان اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة، في النصف الثاني من يناير (كانون الثاني) المقبل".وأضاف: "آمل أن يتم التوقيع على هذه الاتفاقية في نهاية الشهر (في 19 يناير 2025)".واتفقت روسيا وإيران على توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة بينهما. وكتبت وسائل إعلام، أنه من الممكن التوقيع عليها خلال قمة "بريكس" في قازان، لكن رئيسي البلدين اتفقا على أن يتم التوقيع على الوثيقة خلال زيارة منفصلة للرئيس الإيراني إلى روسيا.وفي وقت سابق، صرح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أن الاتفاقية ستكون قادرة على تسريع توسيع التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.إيران تحذر من تداعيات خطيرة للعمليات العسكرية الإسرائيلية ضد غزة وسورياطهران: نفضل التواصل مع السلطات السورية الحالية عبر القنوات الرسمية
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم, إيران, أخبار إيران
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم, إيران, أخبار إيران
إيران تكشف عن موعد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع روسيا
كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، عن موعد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع روسيا الاتحادية.
وقال بقائي، في مؤتمر صحفي أسبوعي، إن "موسكو وطهران، قد توقعان اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة، في النصف الثاني من يناير (كانون الثاني) المقبل".
وأضاف: "آمل أن يتم التوقيع على هذه الاتفاقية في نهاية الشهر (في 19 يناير 2025)".
واتفقت روسيا وإيران على توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة بينهما.
وكتبت وسائل إعلام، أنه من الممكن التوقيع عليها خلال قمة "بريكس" في قازان، لكن رئيسي البلدين اتفقا على أن يتم التوقيع على الوثيقة خلال زيارة منفصلة للرئيس الإيراني إلى روسيا.
وفي وقت سابق، صرح
رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أن الاتفاقية ستكون قادرة على تسريع توسيع التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.