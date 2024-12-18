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إيران تحذر من تداعيات خطيرة للعمليات العسكرية الإسرائيلية ضد غزة وسوريا
إيران تحذر من تداعيات خطيرة للعمليات العسكرية الإسرائيلية ضد غزة وسوريا
سبوتنيك عربي
التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، على هامش قمة منظمة الدول الإسلامية... 18.12.2024, سبوتنيك عربي
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وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية أن عراقجي، أكد على خطورة الأوضاع الإقليمية الناجمة عن تصاعد العدوان الإسرائيلي، ونبه إلى أن "الدعم الأمريكي والدولي الشامل يُمكّن إسرائيل من الاستمرار في تدمير البنية التحتية الدفاعية والاقتصادية في سوريا، وارتكاب الجرائم في غزة ولبنان". وأضاف أن "التصميم الأمريكي والصهيوني على تقسيم الدول الإسلامية وإضعافها يُمهد لعودة تهديد الإرهاب الداعشي (تنظيم داعش الإرهابي المحظور في روسيا) في المنطقة". وفي السياق ذاته، أكد إسحق دار على موقف بلاده الثابت من الأوضاع الإقليمية، ولا سيما الأزمة السورية، مجددًا إدانة بلاده لـ"الاعتداءات الإسرائيلية" على هذا البلد وفلسطين وغزة.وتستضيف مصر، يوم غداً الخميس، قمة منظمة الدول الثماني النامية الإسلامية للتعاون الاقتصادي تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد"، بمشاركة قادة وزعماء، إيران وتركيا ونيجيريا وباكستان وبنغلاديش وإندونيسيا وماليزيا، إضافة إلى حضور الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بدعوة مصرية.
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إيران, أخبار إيران, أخبار سوريا اليوم, باكستان
إيران, أخبار إيران, أخبار سوريا اليوم, باكستان

إيران تحذر من تداعيات خطيرة للعمليات العسكرية الإسرائيلية ضد غزة وسوريا

16:50 GMT 18.12.2024
© AP Photo / Hassan Ammarوزير الخارحية الإيراني، عباس عراقجي
وزير الخارحية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
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التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، على هامش قمة منظمة الدول الإسلامية النامية (دي. 8) التي تُعقد في العاصمة المصرية القاهرة.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية أن عراقجي، أكد على خطورة الأوضاع الإقليمية الناجمة عن تصاعد العدوان الإسرائيلي، ونبه إلى أن "الدعم الأمريكي والدولي الشامل يُمكّن إسرائيل من الاستمرار في تدمير البنية التحتية الدفاعية والاقتصادية في سوريا، وارتكاب الجرائم في غزة ولبنان".

وأعرب عراقجي عن قلق الدول الإقليمية حيال الوضع الراهن في سوريا، مثنيًا على البيان المشترك الصادر عن الدول الضامنة لمسار أستانا وعدد من الدول العربية في الدوحة، والذي جدّد التأكيد على دعم سيادة سوريا وسلامة أراضيها.

وأضاف أن "التصميم الأمريكي والصهيوني على تقسيم الدول الإسلامية وإضعافها يُمهد لعودة تهديد الإرهاب الداعشي (تنظيم داعش الإرهابي المحظور في روسيا) في المنطقة".
سوريون يرفعون علم ضخم لسوريا خلال مظاهرة احتفالية بعد صلاة الجمعة الأولى منذ الإطاحة ببشار الأسد، في الساحة المركزية في دمشق، سوريا، 13 ديسمبر/كانون الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2024
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وفي السياق ذاته، أكد إسحق دار على موقف بلاده الثابت من الأوضاع الإقليمية، ولا سيما الأزمة السورية، مجددًا إدانة بلاده لـ"الاعتداءات الإسرائيلية" على هذا البلد وفلسطين وغزة.

ودعا وزير الخارجية الباكستاني إلى تعزيز التشاور والتعاون بين الدول الإسلامية لإدانة تلك الاعتداءات ودعم الشعوب المتضررة في فلسطين، لبنان، وسوريا.

وتستضيف مصر، يوم غداً الخميس، قمة منظمة الدول الثماني النامية الإسلامية للتعاون الاقتصادي تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد"، بمشاركة قادة وزعماء، إيران وتركيا ونيجيريا وباكستان وبنغلاديش وإندونيسيا وماليزيا، إضافة إلى حضور الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بدعوة مصرية.
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