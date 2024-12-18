https://sarabic.ae/20241218/إيران-تحذر-من-تداعيات-خطيرة-للعمليات-العسكرية-الإسرائيلية-ضد-غزة-وسوريا-1095929854.html

إيران تحذر من تداعيات خطيرة للعمليات العسكرية الإسرائيلية ضد غزة وسوريا

إيران تحذر من تداعيات خطيرة للعمليات العسكرية الإسرائيلية ضد غزة وسوريا

سبوتنيك عربي

التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، على هامش قمة منظمة الدول الإسلامية... 18.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-18T16:50+0000

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وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية أن عراقجي، أكد على خطورة الأوضاع الإقليمية الناجمة عن تصاعد العدوان الإسرائيلي، ونبه إلى أن "الدعم الأمريكي والدولي الشامل يُمكّن إسرائيل من الاستمرار في تدمير البنية التحتية الدفاعية والاقتصادية في سوريا، وارتكاب الجرائم في غزة ولبنان". وأضاف أن "التصميم الأمريكي والصهيوني على تقسيم الدول الإسلامية وإضعافها يُمهد لعودة تهديد الإرهاب الداعشي (تنظيم داعش الإرهابي المحظور في روسيا) في المنطقة". وفي السياق ذاته، أكد إسحق دار على موقف بلاده الثابت من الأوضاع الإقليمية، ولا سيما الأزمة السورية، مجددًا إدانة بلاده لـ"الاعتداءات الإسرائيلية" على هذا البلد وفلسطين وغزة.وتستضيف مصر، يوم غداً الخميس، قمة منظمة الدول الثماني النامية الإسلامية للتعاون الاقتصادي تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد"، بمشاركة قادة وزعماء، إيران وتركيا ونيجيريا وباكستان وبنغلاديش وإندونيسيا وماليزيا، إضافة إلى حضور الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بدعوة مصرية.

https://sarabic.ae/20241218/ممثلة-مجلس-سوريا-الديمقراطية-في-مصر-تدعو-لنظام-حكم-لا-مركزي-يتوافق-عليه-السوريون-1095925377.html

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