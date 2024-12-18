https://sarabic.ae/20241218/إيران-تحذر-من-تداعيات-خطيرة-للعمليات-العسكرية-الإسرائيلية-ضد-غزة-وسوريا-1095929854.html
إيران تحذر من تداعيات خطيرة للعمليات العسكرية الإسرائيلية ضد غزة وسوريا
إيران تحذر من تداعيات خطيرة للعمليات العسكرية الإسرائيلية ضد غزة وسوريا
سبوتنيك عربي
التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، على هامش قمة منظمة الدول الإسلامية... 18.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-18T16:50+0000
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وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية أن عراقجي، أكد على خطورة الأوضاع الإقليمية الناجمة عن تصاعد العدوان الإسرائيلي، ونبه إلى أن "الدعم الأمريكي والدولي الشامل يُمكّن إسرائيل من الاستمرار في تدمير البنية التحتية الدفاعية والاقتصادية في سوريا، وارتكاب الجرائم في غزة ولبنان". وأضاف أن "التصميم الأمريكي والصهيوني على تقسيم الدول الإسلامية وإضعافها يُمهد لعودة تهديد الإرهاب الداعشي (تنظيم داعش الإرهابي المحظور في روسيا) في المنطقة". وفي السياق ذاته، أكد إسحق دار على موقف بلاده الثابت من الأوضاع الإقليمية، ولا سيما الأزمة السورية، مجددًا إدانة بلاده لـ"الاعتداءات الإسرائيلية" على هذا البلد وفلسطين وغزة.وتستضيف مصر، يوم غداً الخميس، قمة منظمة الدول الثماني النامية الإسلامية للتعاون الاقتصادي تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد"، بمشاركة قادة وزعماء، إيران وتركيا ونيجيريا وباكستان وبنغلاديش وإندونيسيا وماليزيا، إضافة إلى حضور الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بدعوة مصرية.
https://sarabic.ae/20241218/ممثلة-مجلس-سوريا-الديمقراطية-في-مصر-تدعو-لنظام-حكم-لا-مركزي-يتوافق-عليه-السوريون-1095925377.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار سوريا اليوم, باكستان
إيران, أخبار إيران, أخبار سوريا اليوم, باكستان
إيران تحذر من تداعيات خطيرة للعمليات العسكرية الإسرائيلية ضد غزة وسوريا
التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، على هامش قمة منظمة الدول الإسلامية النامية (دي. 8) التي تُعقد في العاصمة المصرية القاهرة.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية أن عراقجي، أكد على خطورة الأوضاع الإقليمية الناجمة عن تصاعد العدوان الإسرائيلي، ونبه إلى أن "الدعم الأمريكي والدولي الشامل يُمكّن إسرائيل من الاستمرار في تدمير البنية التحتية الدفاعية والاقتصادية في سوريا، وارتكاب الجرائم في غزة ولبنان".
وأعرب عراقجي عن قلق الدول الإقليمية حيال الوضع الراهن في سوريا، مثنيًا على البيان المشترك الصادر عن الدول الضامنة لمسار أستانا وعدد من الدول العربية في الدوحة، والذي جدّد التأكيد على دعم سيادة سوريا وسلامة أراضيها.
وأضاف أن "التصميم الأمريكي والصهيوني على تقسيم الدول الإسلامية وإضعافها يُمهد لعودة تهديد الإرهاب الداعشي (تنظيم داعش الإرهابي المحظور في روسيا) في المنطقة".
وفي السياق ذاته، أكد إسحق دار على موقف بلاده الثابت من الأوضاع الإقليمية، ولا سيما الأزمة السورية، مجددًا إدانة بلاده لـ"الاعتداءات الإسرائيلية" على هذا البلد وفلسطين وغزة.
ودعا وزير الخارجية الباكستاني إلى تعزيز التشاور والتعاون بين الدول الإسلامية لإدانة تلك الاعتداءات ودعم الشعوب المتضررة في فلسطين، لبنان، وسوريا.
وتستضيف مصر، يوم غداً الخميس، قمة منظمة الدول الثماني النامية الإسلامية للتعاون الاقتصادي تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد"، بمشاركة قادة وزعماء، إيران وتركيا ونيجيريا وباكستان وبنغلاديش وإندونيسيا وماليزيا، إضافة إلى حضور الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بدعوة مصرية.