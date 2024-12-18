https://sarabic.ae/20241218/ممثلة-مجلس-سوريا-الديمقراطية-في-مصر-تدعو-لنظام-حكم-لا-مركزي-يتوافق-عليه-السوريون-1095925377.html

ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية في مصر تدعو لنظام حكم لا مركزي يتوافق عليه السوريون

ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية في مصر تدعو لنظام حكم لا مركزي يتوافق عليه السوريون

سبوتنيك عربي

أعربت ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية في مصر، ليلى موسى، عن أملها في صياغة دستور يتلاءم مع خصائص المجتمع السوري، ويعالج تداعيات ما أفرزه الدستور السابق. 18.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-18T13:48+0000

2024-12-18T13:48+0000

2024-12-18T13:48+0000

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وأضافت في تصريحات لراديو سبوتنيك، أن المركزية التي اعتمدها الدستور السابق هي السبب الرئيسي في إفراز الأزمة السورية، داعية في الوقت إلى أن يكون هناك في سوريا الجديدة نظام حكم لا مركزي.وأوضحت أن نظام الحكم اللامركزي الذي تدعو إليه هو أي شكل من أشكال الحكم اللامركزي الذي يتوافق و يجمع عليه السوريون، سواء كان دولة اتحادية أو فيدرالية أو ما شابه.و حذرت من أن صياغة الدستور من خلال طرف واحد ليس من مصلحة سوريا ولا من مصلحة القائمين عليها، لأنه سيكون هناك حالة رفض من باقي أطياف المجتمع السوري.وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرة الهيئة على البلاد، وسقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر بعد مفاوضات التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.وصرح مصدر في الكرملين أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.

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أخبار سوريا اليوم, حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي