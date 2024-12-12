https://sarabic.ae/20241212/أردوغان-يؤكد-لبلينكن-ضرورة-العمل-على-إعادة-إعمار-سوريا-1095740425.html
أردوغان يؤكد لبلينكن ضرورة العمل على إعادة إعمار سوريا
أردوغان يؤكد لبلينكن ضرورة العمل على إعادة إعمار سوريا
سبوتنيك عربي
أعلنت الرئاسة التركية، مساء الخميس، أن الرئيس رجب طيب أردوغان أكد لوزير الخارجية الأمريكي أن بلاده كانت تؤيد الحفاظ على سلامة الأراضي والوحدة والبنية الموحدة... 12.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-12T22:22+0000
2024-12-12T22:22+0000
2024-12-12T22:22+0000
رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم
أخبار سوريا اليوم
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت الرئاسة التركية في بيان لها: "الرئيس (التركي رجب طيب) أردوغان أشار (لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن) إلى أن تركيا كانت تؤيد الحفاظ على سلامة الأراضي والوحدة والبنية الموحدة لسوريا منذ البداية، وأنه يجب على المجتمع الدولي العمل معاً من حيث إحياء وإعادة بناء المؤسسات في سوريا".وأضاف البيان: "الرئيس أردوغان أوضح أن تركيا ستتخذ إجراءات وقائية بحماية أمنها القومي ضد جميع التنظيمات الإرهابية، وخاصة تنظيمات "حزب العمل الكردستاني" و"حزب الاتحاد الديمقراطي" و"وحدات حماية الشعب" و"داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول أخرى) الإرهابية، التي تعمل في سوريا وتشكل مصدر تهديد لتركيا".وفي وقت سابق، الخميس، قررت تركيا تعيين قائم بالأعمال مؤقت في سفارتها بدمشق، بعد 12 عاماً من إغلاق السفارة منذ عام 2012.وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية الخميس، عن تعيين سفيرها في موريتانيا برهان كور أوغلو، قائما بالأعمال لسفارة أنقرة بالعاصمة السورية دمشق مؤقتا.وذكرت وزارة الإعلام السورية أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ورئيس جهاز المخابرات التركي إبراهيم كالين، ورئيس جهاز أمن الدولة القطري خلفان الكعبي، اجتمعوا مع القائد العام لغرفة التنسيق العسكري أحمد الشرع، ورئيس الوزراء السوري محمد البشير في العاصمة السورية دمشق.من جانبها، نفت وزارة الخارجية التركية تواجد الوزير في العاصمة السورية، وقالت إن فيدان موجود في تركيا.وحضر الوزير التركي فعاليات في أنقرة الخميس بما في ذلك وصول رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، ومن المقرر أن يعقد لقاءً مع وزير الخارجية الأمريكي في أنقرة الجمعة.
https://sarabic.ae/20241212/تركيا-تعين-قائما-بالأعمال-في-سفارتها-بدمشق-بعد-إغلاقها-لسنوات--1095739729.html
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رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم
أردوغان يؤكد لبلينكن ضرورة العمل على إعادة إعمار سوريا
أعلنت الرئاسة التركية، مساء الخميس، أن الرئيس رجب طيب أردوغان أكد لوزير الخارجية الأمريكي أن بلاده كانت تؤيد الحفاظ على سلامة الأراضي والوحدة والبنية الموحدة لسوريا منذ البداية وضرورة العمل لإعادة إعمار سوريا، مشيرًا إلى أن أنقرة ستتخذ إجراءات وقائية بحماية أمنها القومي ضد جميع التنظيمات الإرهابية.
القاهرة - سبوتنيك
. وقالت الرئاسة التركية في بيان لها: "الرئيس (التركي رجب طيب) أردوغان أشار (لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن) إلى أن تركيا كانت تؤيد الحفاظ على سلامة الأراضي والوحدة والبنية الموحدة لسوريا منذ البداية، وأنه يجب على المجتمع الدولي العمل معاً من حيث إحياء وإعادة بناء المؤسسات في سوريا".
وأضاف البيان: "الرئيس أردوغان أوضح أن تركيا ستتخذ إجراءات وقائية بحماية أمنها القومي ضد جميع التنظيمات الإرهابية، وخاصة تنظيمات "حزب العمل الكردستاني" و"حزب الاتحاد الديمقراطي" و"وحدات حماية الشعب" و"داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول أخرى) الإرهابية، التي تعمل في سوريا وتشكل مصدر تهديد لتركيا".
وفي وقت سابق، الخميس، قررت تركيا تعيين قائم بالأعمال مؤقت في سفارتها بدمشق، بعد 12 عاماً من إغلاق السفارة منذ عام 2012.
وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية
الخميس، عن تعيين سفيرها في موريتانيا برهان كور أوغلو، قائما بالأعمال لسفارة أنقرة بالعاصمة السورية دمشق مؤقتا.
وذكرت وزارة الإعلام السورية أن وزير الخارجية التركي
هاكان فيدان، ورئيس جهاز المخابرات التركي إبراهيم كالين، ورئيس جهاز أمن الدولة القطري خلفان الكعبي، اجتمعوا مع القائد العام لغرفة التنسيق العسكري أحمد الشرع، ورئيس الوزراء السوري محمد البشير في العاصمة السورية دمشق.
من جانبها، نفت وزارة الخارجية التركية تواجد الوزير في العاصمة السورية، وقالت إن فيدان موجود في تركيا.
وحضر الوزير التركي فعاليات في أنقرة الخميس بما في ذلك وصول رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، ومن المقرر أن يعقد لقاءً مع وزير الخارجية الأمريكي في أنقرة الجمعة.