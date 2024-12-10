https://sarabic.ae/20241210/شبيه-بشار-الأسد-يثير-جدلا-واسعا-في-تركيا-فيديو-1095653584.html
شبيه بشار الأسد يثير جدلا واسعا في تركيا... فيديو
شبيه بشار الأسد يثير جدلا واسعا في تركيا... فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا ودول عربية مقطع فيديو يظهر رجلاً يشبه الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وهو يخرج من متجر في مدينة ديار بكر التركية. 10.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-10T10:15+0000
2024-12-10T10:15+0000
2024-12-10T10:15+0000
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المقطع، الذي حصد ملايين المشاهدات، أثار تفاعلاً واسعًا بين مستخدمي وسائل التواصل في تركيا، حيث أطلق البعض عليه عنوان "الأسد يظهر في ديار بكر".كما تناقلت منصات عربية الفيديو، مشيرة إلى أنه يظهر "شبيه بشار الأسد في تركيا".وكانت موسكو قد أعلنت منح الأسد وعائلته اللجوء في روسيا لاعتبارات "إنسانية".واليوم الثلاثاء، قال الكرملين: "إن تنحي الأسد عن عملية القيام بواجباته كرئيس للدولة هو قراره الشخصي".وفي وقت سابق، أفادت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري بشار الأسد، بعد مفاوضات مع عدد من المشاركين في الصراع، قرر الاستقالة من منصبه وغادر البلاد، معطيا تعليماته بانتقال السلطة سلميا.
https://sarabic.ae/20241208/مصدر-في-الكرملين-بشار-الأسد-وأفراد-عائلته-يصلون-إلى-موسكو-وتم-منحهم-اللجوء-لدواع-إنسانية-1095612040.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
بشار الأسد, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, العالم, الأخبار
بشار الأسد, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, العالم, الأخبار
شبيه بشار الأسد يثير جدلا واسعا في تركيا... فيديو
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا ودول عربية مقطع فيديو يظهر رجلاً يشبه الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وهو يخرج من متجر في مدينة ديار بكر التركية.
المقطع، الذي حصد ملايين المشاهدات، أثار تفاعلاً واسعًا بين مستخدمي وسائل التواصل في تركيا، حيث أطلق البعض عليه عنوان "الأسد يظهر في ديار بكر".
كما تناقلت منصات عربية الفيديو، مشيرة إلى أنه يظهر "شبيه بشار الأسد في تركيا".
وكانت موسكو قد أعلنت منح الأسد وعائلته اللجوء في روسيا لاعتبارات "إنسانية".
واليوم الثلاثاء، قال الكرملين
: "إن تنحي الأسد عن عملية القيام بواجباته كرئيس للدولة هو قراره الشخصي".
وفي وقت سابق، أفادت وزارة الخارجية الروسية
أن الرئيس السوري بشار الأسد، بعد مفاوضات مع عدد من المشاركين في الصراع، قرر الاستقالة من منصبه وغادر البلاد، معطيا تعليماته بانتقال السلطة سلميا.