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القوات الروسية تحرر بلدة جيلتويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
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10:03 GMT
30 د
من الملعب
برشلونة يخسر والريال يقلص الفارق ومعاناة غوارديولا مستمرة
10:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
للمرة الأولى.. مشاركة عربية في المسابقة العالمية للموسيقيين الشباب في موسكو
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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عرب بوينت بودكاست
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11:33 GMT
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مساحة حرة
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12:03 GMT
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عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
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شبيه بشار الأسد يثير جدلا واسعا في تركيا... فيديو
شبيه بشار الأسد يثير جدلا واسعا في تركيا... فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا ودول عربية مقطع فيديو يظهر رجلاً يشبه الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وهو يخرج من متجر في مدينة ديار بكر التركية. 10.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-10T10:15+0000
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بشار الأسد
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المقطع، الذي حصد ملايين المشاهدات، أثار تفاعلاً واسعًا بين مستخدمي وسائل التواصل في تركيا، حيث أطلق البعض عليه عنوان "الأسد يظهر في ديار بكر".كما تناقلت منصات عربية الفيديو، مشيرة إلى أنه يظهر "شبيه بشار الأسد في تركيا".وكانت موسكو قد أعلنت منح الأسد وعائلته اللجوء في روسيا لاعتبارات "إنسانية".واليوم الثلاثاء، قال الكرملين: "إن تنحي الأسد عن عملية القيام بواجباته كرئيس للدولة هو قراره الشخصي".وفي وقت سابق، أفادت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري بشار الأسد، بعد مفاوضات مع عدد من المشاركين في الصراع، قرر الاستقالة من منصبه وغادر البلاد، معطيا تعليماته بانتقال السلطة سلميا.
https://sarabic.ae/20241208/مصدر-في-الكرملين-بشار-الأسد-وأفراد-عائلته-يصلون-إلى-موسكو-وتم-منحهم-اللجوء-لدواع-إنسانية-1095612040.html
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بشار الأسد, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, العالم, الأخبار
بشار الأسد, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, العالم, الأخبار

شبيه بشار الأسد يثير جدلا واسعا في تركيا... فيديو

10:15 GMT 10.12.2024
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس السوري بشار الأسد في موسكو، روسيا
الرئيس السوري بشار الأسد في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2024
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا ودول عربية مقطع فيديو يظهر رجلاً يشبه الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وهو يخرج من متجر في مدينة ديار بكر التركية.
المقطع، الذي حصد ملايين المشاهدات، أثار تفاعلاً واسعًا بين مستخدمي وسائل التواصل في تركيا، حيث أطلق البعض عليه عنوان "الأسد يظهر في ديار بكر".
كما تناقلت منصات عربية الفيديو، مشيرة إلى أنه يظهر "شبيه بشار الأسد في تركيا".
وكانت موسكو قد أعلنت منح الأسد وعائلته اللجوء في روسيا لاعتبارات "إنسانية".
الرئيس السوري بشار الأسد - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2024
مصدر في الكرملين لـ"سبوتنيك": وصول بشار الأسد وأفراد عائلته إلى موسكو بعد منحهم اللجوء لدواع إنسانية
8 ديسمبر, 17:58 GMT
واليوم الثلاثاء، قال الكرملين: "إن تنحي الأسد عن عملية القيام بواجباته كرئيس للدولة هو قراره الشخصي".
وفي وقت سابق، أفادت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري بشار الأسد، بعد مفاوضات مع عدد من المشاركين في الصراع، قرر الاستقالة من منصبه وغادر البلاد، معطيا تعليماته بانتقال السلطة سلميا.
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