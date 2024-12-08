https://sarabic.ae/20241208/مصدر-في-الكرملين-بشار-الأسد-وأفراد-عائلته-يصلون-إلى-موسكو-وتم-منحهم-اللجوء-لدواع-إنسانية-1095612040.html
مصدر في الكرملين لـ"سبوتنيك": وصول بشار الأسد وأفراد عائلته إلى موسكو بعد منحهم اللجوء لدواع إنسانية
مصدر في الكرملين لـ"سبوتنيك": وصول بشار الأسد وأفراد عائلته إلى موسكو بعد منحهم اللجوء لدواع إنسانية
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر في الكرملين لـ"سبوتنيك، اليوم الأحد، أن بشار الأسد وأفراد عائلته وصلوا إلى موسكو وتم منحهم اللجوء لدواع إنسانية. 08.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-08T17:58+0000
2024-12-08T17:58+0000
2024-12-08T18:09+0000
روسيا
العالم العربي
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وقال المصدر، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "وصل الرئيس السوري الأسد وأفراد من عائلته إلى موسكو، بعد منحهم حق اللجوء بناء على اعتبارات إنسانية".وأكد المصدر: "لقد دعمت روسيا دائمًا البحث عن حل سياسي للأزمة السورية، ونحن ننطلق من ضرورة استئناف المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة".ووفقا للمصدر، فإن "الكرملين يأمل في استمرار الحوار السياسي في سوريا لصالح الشعب السوري والعلاقات الروسية السورية".وقال المصدر: "المعارضة السورية المسلحة تتعهد بضمان أمن القواعد العسكرية والبعثات الدبلوماسية الروسية في سوريا، والمسؤولون الروس على اتصال مع المعارضة السورية المسلحة".وكانت المعارضة السورية المسلحة قد أعلنت، اليوم الأحد، عن سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام.وفي ساعات الفجر الأولى من اليوم الأحد، قال رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.
https://sarabic.ae/20241208/السعودية-تدعو-إلى-تجنب-التدخل-في-الشؤون-الداخلية-السورية-ومنع-الانزلاق-للفوضى-1095611085.html
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روسيا, العالم العربي
مصدر في الكرملين لـ"سبوتنيك": وصول بشار الأسد وأفراد عائلته إلى موسكو بعد منحهم اللجوء لدواع إنسانية
17:58 GMT 08.12.2024 (تم التحديث: 18:09 GMT 08.12.2024)
أفاد مصدر في الكرملين لـ"سبوتنيك، اليوم الأحد، أن بشار الأسد وأفراد عائلته وصلوا إلى موسكو وتم منحهم اللجوء لدواع إنسانية.
وقال المصدر، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "وصل الرئيس السوري الأسد وأفراد من عائلته إلى موسكو، بعد منحهم حق اللجوء بناء على اعتبارات إنسانية".
وأضاف المصدر لـ"سبوتنيك"، أن "روسيا تدعم دائما البحث عن حل سياسي لسوريا".
وأكد المصدر: "لقد دعمت روسيا دائمًا البحث عن حل سياسي للأزمة السورية، ونحن ننطلق من ضرورة استئناف المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة".
ووفقا للمصدر، فإن "الكرملين يأمل في استمرار الحوار السياسي في سوريا لصالح الشعب السوري والعلاقات الروسية السورية".
وقال المصدر: "المعارضة السورية المسلحة تتعهد بضمان أمن القواعد العسكرية والبعثات الدبلوماسية الروسية في سوريا، والمسؤولون الروس على اتصال مع المعارضة السورية المسلحة".
وكانت المعارضة السورية المسلحة قد أعلنت، اليوم الأحد، عن سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام.
وأعلن قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، فجر اليوم الأحد، استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.
وفي ساعات الفجر الأولى من اليوم الأحد، قال رئيس الحكومة السورية
محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.