رئيس الوزراء السوري: مستعدون للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب

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13 د
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موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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9 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
10:12 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
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13 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
11:45 GMT
15 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
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8 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
13:11 GMT
30 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
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19 د
ع الموجة مع ايلي
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ملفات ساخنة
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17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تدخل فرنسا في أزمة بعد حجب الثقة عن الحكومة؟
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بغداد تحذر من تداعيات ما يحدث في سوريا على الدول المجاورة
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
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150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
09:17 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:32 GMT
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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9 د
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هل ينجح مسار أستانا في إعادة الاستقرار إلى سوريا
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https://sarabic.ae/20241208/رئيس-الوزراء-السوري-مستعدون-للتعاون-مع-أي-قيادة-يختارها-الشعب-1095589767.html
رئيس الوزراء السوري: مستعدون للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب
رئيس الوزراء السوري: مستعدون للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب
سبوتنيك عربي
أصدر رئيس الوزراء السوري محمد الجلالي، اليوم الأحد، بيانا، تحدث فيه عن التطورات التي تشهدها بلاده إثر الهجمات التي شنتها الجماعات الإرهابية على مختلف المدن... 08.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-08T04:06+0000
2024-12-08T04:05+0000
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وقال الجلالي في بيان مصور عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي قال فيه: "نمد يدنا إلى كل مواطن سوري حريص على مقدرات هذا البلد، وأهيب بالمواطنين عدم المساس بأي أملاك عامة".وشدد الجلالي على أنه ليس حريصا على أي منصب أو مزايا أو مكتسبات، وتابع: "مستعدون للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب لتقديم لهم كل التسهيلات ولأن ننقل لهم كل الملفات الحكومية بشكل سلس".وأضاف رئيس الوزراء السوري: "نؤمن بسوريا لكل السوريين وبأنها تستطيع أن تكون دولة طبيعية تبني علاقات طيبة مع كل دول الجوار دون تحالفات وتكتلات".وأعرب رئيس الوزراء السوري عن أمله في أن يجلس الجميع سويا بطريقة سلمية مؤكدا أنه يمكن لمن أخطأ أن يحاسب.ودعا الجلالي في ختام بيانه إلى الحفاظ على الدولة السورية وممتلكاتها ومقدراتها والحفاظ على النسيج السوري الواحد، مطالبا الجميع بتقديم كل ما بوسعهم، مؤكدا أنه سيكون في مجلس الوزراء في الصباح معربا عن استعداداته لإجراءات التسليم.وشنت الجماعة الإرهابية "هيئة تحرير الشام" (المعروفة سابقاً باسم "جبهة النصرة"، والمحظورة في روسيا والكثير من الدول)، عملية واسعة النطاق، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة.وبعد السيطرة على حلب، حاولت الجماعات الإرهابية التقدم نحو مدينة حماة، واستولت على مدينة معرة النعمان. وبدورها، أعلنت قيادة الجيش السوري، توقف تقدم الإرهابيين في حماة، وشنت القوات الحكومية هجوماً مضاداً، وحررت عدداً من البلدات التي استولى عليها الإرهابيون سابقاً.وبدوره، أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، إصرار بلاده على استئصال الإرهاب، مشدداً على أن الإرهابيين لا يمثلون لا شعباً ولا مؤسسات، بل الأجهزة التي تدعمهم.
https://sarabic.ae/20241207/وزير-الخارجية-العراقي-استقرار-سوريا-يمثل-أولوية-لبلادنا-1095585416.html
https://sarabic.ae/20241207/وزير-خارجية-إيران-لا-يمكن-التنبؤ-بـمصير-الأسد-وسوريا-قد-تشهد-حربا-أهلية-1095584303.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الأخبار

رئيس الوزراء السوري: مستعدون للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب

04:06 GMT 08.12.2024
© Sputnik . Firas al-Ahmedمسلحو نوى بريف درعا يسلمون أسلحتهم الثقيلة ويؤازرون الجيش السوري في مواجهة "داعش"
مسلحو نوى بريف درعا يسلمون أسلحتهم الثقيلة ويؤازرون الجيش السوري في مواجهة داعش - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2024
© Sputnik . Firas al-Ahmed
تابعنا عبر
أصدر رئيس الوزراء السوري محمد الجلالي، اليوم الأحد، بيانا، تحدث فيه عن التطورات التي تشهدها بلاده إثر الهجمات التي شنتها الجماعات الإرهابية على مختلف المدن السورية.
وقال الجلالي في بيان مصور عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي قال فيه: "نمد يدنا إلى كل مواطن سوري حريص على مقدرات هذا البلد، وأهيب بالمواطنين عدم المساس بأي أملاك عامة".
وشدد الجلالي على أنه ليس حريصا على أي منصب أو مزايا أو مكتسبات، وتابع: "مستعدون للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب لتقديم لهم كل التسهيلات ولأن ننقل لهم كل الملفات الحكومية بشكل سلس".
مسلحون من المعارضة السورية يلتقطون صوراً في ضواحي حماة، سوريا، الثلاثاء 3 ديسمبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2024
وزير الخارجية العراقي: استقرار سوريا يمثل أولوية لبلادنا
أمس, 18:32 GMT
وأضاف رئيس الوزراء السوري: "نؤمن بسوريا لكل السوريين وبأنها تستطيع أن تكون دولة طبيعية تبني علاقات طيبة مع كل دول الجوار دون تحالفات وتكتلات".
وأعرب رئيس الوزراء السوري عن أمله في أن يجلس الجميع سويا بطريقة سلمية مؤكدا أنه يمكن لمن أخطأ أن يحاسب.
ودعا الجلالي في ختام بيانه إلى الحفاظ على الدولة السورية وممتلكاتها ومقدراتها والحفاظ على النسيج السوري الواحد، مطالبا الجميع بتقديم كل ما بوسعهم، مؤكدا أنه سيكون في مجلس الوزراء في الصباح معربا عن استعداداته لإجراءات التسليم.
الأوضاع الميدانية في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2024
وزير خارجية إيران: لا يمكن التنبؤ بـ"مصير الأسد" وسوريا قد تشهد حربا أهلية
أمس, 17:47 GMT
وشنت الجماعة الإرهابية "هيئة تحرير الشام" (المعروفة سابقاً باسم "جبهة النصرة"، والمحظورة في روسيا والكثير من الدول)، عملية واسعة النطاق، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة.
وبعد السيطرة على حلب، حاولت الجماعات الإرهابية التقدم نحو مدينة حماة، واستولت على مدينة معرة النعمان. وبدورها، أعلنت قيادة الجيش السوري، توقف تقدم الإرهابيين في حماة، وشنت القوات الحكومية هجوماً مضاداً، وحررت عدداً من البلدات التي استولى عليها الإرهابيون سابقاً.
وبدوره، أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، إصرار بلاده على استئصال الإرهاب، مشدداً على أن الإرهابيين لا يمثلون لا شعباً ولا مؤسسات، بل الأجهزة التي تدعمهم.
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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:39 GMT
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