https://sarabic.ae/20241207/إسرائيل-توجه-رسالة-إلى-المجموعات-المسلحة-في-سوريا-1095588122.html
إسرائيل توجه رسالة إلى "الإرهابيين" في سوريا
إسرائيل توجه رسالة إلى "الإرهابيين" في سوريا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن إسرائيل نقلت رسالة إلى عدة "الإرهابيين" في سوريا حذرتهم فيها من الاقتراب من الحدود. 07.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-07T21:53+0000
2024-12-07T21:53+0000
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ونقل الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، مساء اليوم السبت، عن مسؤولين إسرائيليين، أن تل أبيب بعثت برسالة إلى "الإرهابيين" في سوريا، بهدف تحذيرهم من الاقتراب من الحدود المشتركة.وأكد الموقع أن الحكومة الإسرائيلية تتخوف من تدهور الأوضاع في سوريا، واقتراب "التنظيمات المسلحة" في سوريا من الحدود مع بلادها.ونقل الموقع عن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هاليفي، خلال تفقده الحدود السورية: "نتابع عن كثب ما يجري في سوريا للتأكد أن الجهات المحلية لن تتوجه نحونا ومستعدون بقوة لأي تهديد".وأوضح رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي أن "تلك المتابعة المكثفة تأتي للتأكد من أن الجهات المحلية لن تتوجه نحونا ومستعدون بقوة لأي تهديد".ويشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقد اجتماعا، أول أمس الخميس، بشأن ما يجري في سوريا، وما له من تأثير في حال امتد باتجاه الجولان السوري المحتل.كما أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قد أجرى جلسة لتقييم الوضع الأمني مع رئيس أركان الجيش، الجنرال هرتسي هاليفي، لبحث التطورات في سوريا.وشنت الجماعة الإرهابية "هيئة تحرير الشام" (المعروفة سابقاً باسم "جبهة النصرة"، والمحظورة في روسيا والكثير من الدول)، عملية واسعة النطاق، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة.وبعد السيطرة على حلب، حاولت الجماعات الإرهابية التقدم نحو مدينة حماة، واستولت على مدينة معرة النعمان. وبدورها، أعلنت قيادة الجيش السوري، توقف تقدم الإرهابيين في حماة، وشنت القوات الحكومية هجوماً مضاداً، وحررت عدداً من البلدات التي استولى عليها الإرهابيون سابقاً.وبدوره، أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، إصرار بلاده على استئصال الإرهاب، مشدداً على أن الإرهابيين لا يمثلون لا شعباً ولا مؤسسات، بل الأجهزة التي تدعمهم.
https://sarabic.ae/20241207/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-نتابع-عن-كثب-ما-يجري-في-سوريا-1095586525.html
https://sarabic.ae/20241207/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-لا-نتدخل-في-الصراع-الداخلي-بسوريا-1095587316.html
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أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل توجه رسالة إلى "الإرهابيين" في سوريا
21:53 GMT 07.12.2024 (تم التحديث: 22:07 GMT 07.12.2024)
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن إسرائيل نقلت رسالة إلى عدة "الإرهابيين" في سوريا حذرتهم فيها من الاقتراب من الحدود.
ونقل الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، مساء اليوم السبت، عن مسؤولين إسرائيليين، أن تل أبيب بعثت برسالة إلى "الإرهابيين" في سوريا، بهدف تحذيرهم من الاقتراب من الحدود المشتركة.
وأكد الموقع أن الحكومة الإسرائيلية تتخوف من تدهور الأوضاع في سوريا، واقتراب "التنظيمات المسلحة" في سوريا من الحدود مع بلادها.
ونقل الموقع عن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هاليفي، خلال تفقده الحدود السورية: "نتابع عن كثب ما يجري في سوريا للتأكد أن الجهات المحلية لن تتوجه نحونا ومستعدون بقوة لأي تهديد".
وأوضح رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي أن "تلك المتابعة المكثفة تأتي للتأكد من أن الجهات المحلية لن تتوجه نحونا ومستعدون بقوة لأي تهديد".
ويشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
، عقد اجتماعا، أول أمس الخميس، بشأن ما يجري في سوريا، وما له من تأثير في حال امتد باتجاه الجولان السوري المحتل.
كما أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قد أجرى جلسة لتقييم الوضع الأمني مع رئيس أركان الجيش، الجنرال هرتسي هاليفي، لبحث التطورات في سوريا.
وشنت الجماعة الإرهابية "هيئة تحرير الشام" (المعروفة سابقاً باسم "جبهة النصرة"، والمحظورة في روسيا والكثير من الدول)، عملية واسعة النطاق
، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة.
وبعد السيطرة على حلب، حاولت الجماعات الإرهابية التقدم نحو مدينة حماة، واستولت على مدينة معرة النعمان. وبدورها، أعلنت قيادة الجيش السوري، توقف تقدم الإرهابيين في حماة، وشنت القوات الحكومية هجوماً مضاداً، وحررت عدداً من البلدات التي استولى عليها الإرهابيون سابقاً.
وبدوره، أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، إصرار بلاده على استئصال الإرهاب،
مشدداً على أن الإرهابيين لا يمثلون لا شعباً ولا مؤسسات، بل الأجهزة التي تدعمهم.