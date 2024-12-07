https://sarabic.ae/20241207/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-نتابع-عن-كثب-ما-يجري-في-سوريا-1095586525.html

رئيس الأركان الإسرائيلي: نتابع عن كثب ما يجري في سوريا

رئيس الأركان الإسرائيلي: نتابع عن كثب ما يجري في سوريا

سبوتنيك عربي

صرح الجنرال هرتسي هاليفي، رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، اليوم السبت، بأن بلاده تراقب عن كثب ما يجري في الأراضي السورية. 07.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-07T19:39+0000

2024-12-07T19:39+0000

2024-12-07T19:39+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العالم العربي

الأخبار

أخبار سوريا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0e/1093725569_0:4:1153:652_1920x0_80_0_0_490ca2998a2c721ee10b106645011407.jpg

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، بأن تصريحات الجنرال هاليفي جاءت خلال تفقده الحدود مع سوريا، حيث نقلت عنه أن إسرائيل تراقب عن كثب ما يجري في الداخل السوري.وأوضح رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي أن "تلك المتابعة المكثفة تأتي للتأكد من أن الجهات المحلية لن تتوجه نحونا ومستعدون بقوة لأي تهديد".ويشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقد اجتماعا، أول أمس الخميس، بشأن ما يجري في سوريا، وما له من تأثير في حال امتد باتجاه الجولان السوري المحتل.كما أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قد أجرى جلسة لتقييم الوضع الأمني مع رئيس أركان الجيش، الجنرال هرتسي هاليفي، لبحث التطورات في سوريا.وشنت الجماعة الإرهابية "هيئة تحرير الشام" (المعروفة سابقاً باسم "جبهة النصرة"، والمحظورة في روسيا والكثير من الدول)، عملية واسعة النطاق، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة.وبعد السيطرة على حلب، حاولت الجماعات الإرهابية التقدم نحو مدينة حماة، واستولت على مدينة معرة النعمان. وبدورها، أعلنت قيادة الجيش السوري، توقف تقدم الإرهابيين في حماة، وشنت القوات الحكومية هجوماً مضاداً، وحررت عدداً من البلدات التي استولى عليها الإرهابيون سابقاً.وبدوره، أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، إصرار بلاده على استئصال الإرهاب، مشدداً على أن الإرهابيين لا يمثلون لا شعباً ولا مؤسسات، بل الأجهزة التي تدعمهم.

https://sarabic.ae/20241207/الجيش-الإسرائيلي-ينهي-تدريبا-عسكريا-في-الجولان-ويعزز-قواته-في-الهضبة-السورية-المحتلة-1095579436.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار سوريا اليوم