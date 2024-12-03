https://sarabic.ae/20241203/مقاتلات-سورية-تدمر-مجموعة-إرهابية-وراجمة-صواريخ-على-طريق-حلب-دمشق-فيديو-1095443976.html
مقاتلات سورية تدمر مجموعة إرهابية وراجمة صواريخ على طريق حلب دمشق... فيديو
مقاتلات سورية تدمر مجموعة إرهابية وراجمة صواريخ على طريق حلب دمشق... فيديو
سبوتنيك عربي
حيّد سلاح الجو السوري تجمعًا تابعًا لإرهابيي "هيئة تحرير الشام"، ودمّر راجمة الصواريخ التابعة لهم، على طريق "حلب - دمشق" السريع، حسبما أفاد مصدر أمني سوري... 03.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-03T12:49+0000
2024-12-03T12:49+0000
2024-12-03T12:49+0000
العالم العربي
رصد عسكري
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ووجّه الطيران الحربي السوري الروسي المشترك ضربات جوية وصاروخية مركزة على ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي.ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، عن مصدر عسكري، اليوم الثلاثاء، قوله إن الضربات الجوية أوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف الإرهابيين بالإضافة إلى تدمير آلياتهم وأسلحتهم.وأعلنت وزارة الدفاع السورية، أنها تقوم، بالتعاون مع القوات الصديقة، بالتصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة" (الإرهابية المحظورة في روسيا وعدد كبير من الدول)، والتي تستخدم في هجومها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إضافة إلى الطيران المسير، ومعتمدة على مجموعات كبيرة من المسلحين الإرهابيين الأجانب.وفي وقت سابق من يوم الأحد، تعهّد الرئيس السوري بشار الأسد، بـ"استخدام القوة للقضاء على الإرهاب".باحث في العلاقات الدولية: أحداث سوريا هي امتداد للمشروع الإسرائيلي لتشكيل شرق أوسط جديد
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العالم العربي, رصد عسكري
مقاتلات سورية تدمر مجموعة إرهابية وراجمة صواريخ على طريق حلب دمشق... فيديو
حيّد سلاح الجو السوري تجمعًا تابعًا لإرهابيي "هيئة تحرير الشام"، ودمّر راجمة الصواريخ التابعة لهم، على طريق "حلب - دمشق" السريع، حسبما أفاد مصدر أمني سوري لـ"سبوتنيك".
ووجّه الطيران الحربي السوري الروسي المشترك ضربات جوية وصاروخية مركزة على ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، عن مصدر عسكري، اليوم الثلاثاء، قوله إن الضربات الجوية أوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف الإرهابيين بالإضافة إلى تدمير آلياتهم وأسلحتهم.
وتشهد محافظتا حلب وإدلب شمالي سوريا، منذ الأربعاء الماضي، هجمات مكثفة، وصفت بأنها "الأعنف منذ سنوات"، من التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً)، وامتدت الهجمات لاحقًا إلى محافظة حماة.
وأعلنت وزارة الدفاع السورية، أنها تقوم، بالتعاون مع القوات الصديقة
، بالتصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة" (الإرهابية المحظورة في روسيا وعدد كبير من الدول)، والتي تستخدم في هجومها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إضافة إلى الطيران المسير، ومعتمدة على مجموعات كبيرة من المسلحين الإرهابيين الأجانب.
وفي وقت سابق من يوم الأحد، تعهّد الرئيس السوري بشار الأسد، بـ"استخدام القوة للقضاء على الإرهاب".