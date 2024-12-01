وزير الخارجية الأمريكية يبحث مع نظيره التركي الأوضاع في سوريا والحاجة إلى خفض التصعيد

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
09:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
ثقب الجاذبية في المحيط الهندي ولغز أقوى الأشعة الكونية
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:30 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
10:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:30 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
13:03 GMT
28 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:49 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تفتح مفاوضات جنيف الباب أم إحياء الاتفاق النووي الإيراني؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
حزب الله يؤكد التنسيق مع الجيش اللبناني لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، و القوات السورية تواصل صد الهجمات الإرهابية في حلب وإدلب
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
09:17 GMT
24 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:12 GMT
18 د
ملفات ساخنة
هل تفتح مفاوضات جنيف الباب أم إحياء الاتفاق النووي الإيراني؟
10:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ثقب الجاذبية في المحيط الهندي ولغز أقوى الأشعة الكونية
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
12:29 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: كازاخستان مكمل اقتصادي لروسيا
13:29 GMT
30 د
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البرنامج المسائي
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الإنسان والثقافة
للمرة الأولى.. مشاركة عربية في المسابقة العالمية للموسيقيين الشباب في موسكو
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شؤون عسكرية
خبير: الجبهات الشمالية الغربية في سوريا تشتعل من جديد بأوامر قتالية صدرت من الجانب الإسرائيلي
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
لافروف ونظيره التركي يؤكدان ضرورة تنسيق الجهود لاستقرار الوضع في سوريا، محادثات بين مصر وإسرائيل لإعادة فتح معبر رفح
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
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https://sarabic.ae/20241201/وزير-الخارجية-الأمريكية-يبحث-مع-نظيره-التركي-الأوضاع-في-سوريا-والحاجة-إلى-خفض-التصعيد-1095384015.html
وزير الخارجية الأمريكية يبحث مع نظيره التركي الأوضاع في سوريا والحاجة إلى خفض التصعيد
وزير الخارجية الأمريكية يبحث مع نظيره التركي الأوضاع في سوريا والحاجة إلى خفض التصعيد
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكن بحث مع نظيره التركي هاكان فيدان الأوضاع في سوريا والحاجة إلى خفض التصعيد وحماية أرواح المدنيين والبنية... 01.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-01T22:30+0000
2024-12-01T22:30+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها: "تحدث وزير الخارجية أنتوني بلينكن اليوم (الأحد) مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لمناقشة الوضع المتطور بسرعة في سوريا. وناقش الوزير بلينكن ووزير الخارجية فيدان الحاجة إلى خفض التصعيد وحماية أرواح المدنيين والبنية الأساسية في حلب وأماكن أخرى".وأضاف البيان: "كما ناقشا الجهود الإنسانية الجارية في غزة والحاجة إلى إنهاء الحرب وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن".وأعلنت وزارة الدفاع السورية، أول أمس الجمعة، أن قوات الجيش السوري تواصل التصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية في ريفي حلب وإدلب المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة" الإرهابية (تنظيم محظور في روسيا ودول عدة).وفي وقت سابق من يوم الأربعاء الماضي، شنّ تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)، هجومًا عنيفًا على نقاط الجيش السوري في أرياف محافظات حلب وحماة وإدلب السورية.وشنّ التنظيم الإرهابي قصفا صاروخيا على بلدتي نبل والزهراء وباتجاه بلدة قيتان الجبل، في ريف حلب الغربي، على التوازي مع قصف عنيف على خطوط التماس في ريفي إدلب الجنوبي، وحماة الغربي.
https://sarabic.ae/20241201/وزارة-الدفاع-السورية-مقتل-وإصابة-عشرات-الإرهابيين-في-قصف-سوري-روسي-مشترك-بريف-حلب-1095381641.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, حلب, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, حلب, الولايات المتحدة الأمريكية

وزير الخارجية الأمريكية يبحث مع نظيره التركي الأوضاع في سوريا والحاجة إلى خفض التصعيد

22:30 GMT 01.12.2024
© Photo / وكالة الأنباء السورية الرسمية ساناأفراد من الجيش السوري يطلفون النار من مدفع في قرية العيس في محافظة حلب
أفراد من الجيش السوري يطلفون النار من مدفع في قرية العيس في محافظة حلب - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2024
© Photo / وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكن بحث مع نظيره التركي هاكان فيدان الأوضاع في سوريا والحاجة إلى خفض التصعيد وحماية أرواح المدنيين والبنية الأساسية في حلب.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها: "تحدث وزير الخارجية أنتوني بلينكن اليوم (الأحد) مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لمناقشة الوضع المتطور بسرعة في سوريا. وناقش الوزير بلينكن ووزير الخارجية فيدان الحاجة إلى خفض التصعيد وحماية أرواح المدنيين والبنية الأساسية في حلب وأماكن أخرى".
الطيران السوري يدك مواقع داعش جنوبي دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2024
وزارة الدفاع السورية: مقتل وإصابة عشرات الإرهابيين في قصف سوري روسي مشترك بريف حلب
18:56 GMT
وأضاف البيان: "كما ناقشا الجهود الإنسانية الجارية في غزة والحاجة إلى إنهاء الحرب وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن".
وأعلنت وزارة الدفاع السورية، أول أمس الجمعة، أن قوات الجيش السوري تواصل التصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية في ريفي حلب وإدلب المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة" الإرهابية (تنظيم محظور في روسيا ودول عدة).
وفي وقت سابق من يوم الأربعاء الماضي، شنّ تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)، هجومًا عنيفًا على نقاط الجيش السوري في أرياف محافظات حلب وحماة وإدلب السورية.
وشنّ التنظيم الإرهابي قصفا صاروخيا على بلدتي نبل والزهراء وباتجاه بلدة قيتان الجبل، في ريف حلب الغربي، على التوازي مع قصف عنيف على خطوط التماس في ريفي إدلب الجنوبي، وحماة الغربي.
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