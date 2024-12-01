https://sarabic.ae/20241201/وزارة-الدفاع-السورية-مقتل-وإصابة-عشرات-الإرهابيين-في-قصف-سوري-روسي-مشترك-بريف-حلب-1095381641.html

وزارة الدفاع السورية: مقتل وإصابة عشرات الإرهابيين في قصف سوري روسي مشترك بريف حلب

وزارة الدفاع السورية: مقتل وإصابة عشرات الإرهابيين في قصف سوري روسي مشترك بريف حلب

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الأحد، مقتل وإصابة العشرات من الإرهابيين على أطراف منطقة السفيرة في ريف حلب الشرقي. 01.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-01T18:56+0000

2024-12-01T18:56+0000

2024-12-01T18:56+0000

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ونقلت وكالة الأنباء السورية - "سانا"، عن مصدر عسكري، قوله إن "الضربات الجوية نفذها سلاح الجو السوري الروسي المشترك".وأكد الرئيس السوري بشار الأسد، في وقت سابق من اليوم الأحد، أن "سوريا دولة وجيشاً وشعباً ماضية في محاربة التنظيمات الإرهابية بكل قوة وحزم وعلى كامل أراضيها".وشدد الأسد، خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في العاصمة السورية دمشق، على أن "مواجهة الإرهاب وتفكيك بنيته وتجفيف منابعه لا يخدم سوريا وحدها بقدر ما يخدم استقرار المنطقة كلها"، حسب وكالة الأنباء السورية - "سانا".وبيّن الرئيس السوري أن "الشعب السوري استطاع على مدى السنوات الماضية مواجهة الإرهاب بكل أشكاله، وهو اليوم مصمم على اجتثاثه أكثر من أي وقت مضى"، مشيراً إلى "أهمية دعم الحلفاء والأصدقاء في التصدي للهجمات الإرهابية المدعومة من الخارج وإفشال مخططاتها".من جهته، نقل وزير الخارجية الإيراني رسالة من القيادة الإيرانية تؤكد موقف طهران الثابت إلى جانب سوريا في محاربتها للإرهاب، واستعدادها التام لتقديم شتى أنواع الدعم للحكومة السورية لأجل ذلك، بحسب قوله.ونوّه عراقجي إلى أن "سوريا واجهت سابقاً ما هو أصعب بكثير مما تواجهه اليوم، وأنها قادرة على تحقيق النصر ضد الإرهاب وداعميه"، مجددا التأكيد على تمسك بلاده بوحدة الأراضي السورية.وجاء في بيان وزارة الدفاع السورية: "تواصل قواتنا المسلحة العاملة على جبهات ريفي حلب وإدلب التصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة الإرهابية"، والتي تستخدم في هجومها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إضافة إلى الطيران المسير، ومعتمدة على مجموعات كبيرة من المسلحين الإرهابيين الأجانب".وفي وقت سابق من يوم الأربعاء الماضي، شنّ تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)، هجومًا عنيفًا على نقاط الجيش السوري في أرياف محافظات حلب وحماة وإدلب السورية.وشنّ التنظيم الإرهابي قصفا صاروخيا على بلدتي نبل والزهراء وباتجاه بلدة قيتان الجبل، في ريف حلب الغربي، على التوازي مع قصف عنيف على خطوط التماس في ريفي إدلب الجنوبي، وحماة الغربي.

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