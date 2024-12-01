https://sarabic.ae/20241201/الرئيس-بشار-الأسد-سوريا-ماضية-في-محاربة-التنظيمات-الإرهابية-بكل-قوة-1095380425.html
الرئيس بشار الأسد: سوريا ماضية في محاربة التنظيمات الإرهابية بكل قوة
الرئيس بشار الأسد: سوريا ماضية في محاربة التنظيمات الإرهابية بكل قوة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، أن "سوريا دولة وجيشاً وشعباً ماضية في محاربة التنظيمات الإرهابية بكل قوة وحزم وعلى كامل أراضيها". 01.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-01T18:13+0000
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وشدد الأسد، خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في العاصمة السورية دمشق، على أن "مواجهة الإرهاب وتفكيك بنيته وتجفيف منابعه لا يخدم سوريا وحدها بقدر ما يخدم استقرار المنطقة كلها"، حسب وكالة الأنباء السورية - "سانا".وبيّن الرئيس السوري أن "الشعب السوري استطاع على مدى السنوات الماضية مواجهة الإرهاب بكل أشكاله، وهو اليوم مصمم على اجتثاثه أكثر من أي وقت مضى"، مشيرًا إلى "أهمية دعم الحلفاء والأصدقاء في التصدي للهجمات الإرهابية المدعومة من الخارج وإفشال مخططاتها".من جهتها، قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن "وزير الخارجية أكّد خلال لقائه الرئيس السوري بدمشق، استمرار الموقف الإيراني في تقديم الدعم الشامل لسوريا لمحاربة الإرهاب".وأشار عراقجي إلى أن "تحركات الإرهابيين في سوريا، مؤامرة أمريكية إسرائيلية لنشر الانفلات الأمني بالمنطقة"، منوهًا إلى أن "سوريا واجهت سابقاً ما هو أصعب بكثير مما تواجهه اليوم، وأنها قادرة على تحقيق النصر ضد الإرهاب وداعميه".وجاء في بيان وزارة الدفاع السورية: "تواصل قواتنا المسلحة العاملة على جبهات ريفي حلب وإدلب التصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة الإرهابية"، والتي تستخدم في هجومها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إضافة إلى الطيران المسير، ومعتمدة على مجموعات كبيرة من المسلحين الإرهابيين الأجانب".وفي وقت سابق من يوم الأربعاء الماضي، شنّ تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)، هجومًا عنيفًا على نقاط الجيش السوري في أرياف محافظات حلب وحماة وإدلب السورية.وشنّ التنظيم الإرهابي قصفا صاروخيا على بلدتي نبل والزهراء وباتجاه بلدة قيتان الجبل، في ريف حلب الغربي، على التوازي مع قصف عنيف على خطوط التماس في ريفي إدلب الجنوبي، وحماة الغربي.
https://sarabic.ae/20241201/إيران-والعراق-يؤكدان-ضرورة-العمل-لمنع-تداعي-الأوضاع-في-سوريا-بشكل-يهدد-أمن-المنطقة-1095378274.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار إيران, إيران, بشار الأسد, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, أخبار إيران, إيران, بشار الأسد, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الرئيس بشار الأسد: سوريا ماضية في محاربة التنظيمات الإرهابية بكل قوة
18:13 GMT 01.12.2024 (تم التحديث: 18:25 GMT 01.12.2024)
أكد الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، أن "سوريا دولة وجيشاً وشعباً ماضية في محاربة التنظيمات الإرهابية بكل قوة وحزم وعلى كامل أراضيها".
وشدد الأسد، خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في العاصمة السورية دمشق، على أن "مواجهة الإرهاب وتفكيك بنيته وتجفيف منابعه لا يخدم سوريا وحدها بقدر ما يخدم استقرار المنطقة كلها"، حسب وكالة الأنباء السورية - "سانا".
وبيّن الرئيس السوري أن "الشعب السوري استطاع على مدى السنوات الماضية مواجهة الإرهاب بكل أشكاله، وهو اليوم مصمم على اجتثاثه أكثر من أي وقت مضى"، مشيرًا إلى "أهمية دعم الحلفاء والأصدقاء في التصدي للهجمات الإرهابية المدعومة من الخارج وإفشال مخططاتها".
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن "وزير الخارجية أكّد خلال لقائه الرئيس السوري بدمشق، استمرار الموقف الإيراني في تقديم الدعم الشامل لسوريا لمحاربة الإرهاب".
وأشار عراقجي إلى أن "تحركات الإرهابيين في سوريا، مؤامرة أمريكية إسرائيلية لنشر الانفلات الأمني بالمنطقة"، منوهًا إلى أن "سوريا واجهت سابقاً ما هو أصعب بكثير مما تواجهه اليوم، وأنها قادرة على تحقيق النصر ضد الإرهاب وداعميه".
وأعلنت وزارة الدفاع السورية
، أول أمس الجمعة، أن قوات الجيش السوري تواصل التصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية في ريفي حلب وإدلب المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة" الإرهابية (تنظيم محظور في روسيا ودول عدة).
وجاء في بيان وزارة الدفاع السورية: "تواصل قواتنا المسلحة العاملة على جبهات ريفي حلب وإدلب التصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة الإرهابية"، والتي تستخدم في هجومها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إضافة إلى الطيران المسير، ومعتمدة على مجموعات كبيرة من المسلحين الإرهابيين الأجانب".
وفي وقت سابق من يوم الأربعاء الماضي، شنّ تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)، هجومًا عنيفًا على نقاط الجيش السوري في أرياف محافظات حلب وحماة وإدلب السورية.
وشنّ التنظيم الإرهابي قصفا صاروخيا
على بلدتي نبل والزهراء وباتجاه بلدة قيتان الجبل، في ريف حلب الغربي، على التوازي مع قصف عنيف على خطوط التماس في ريفي إدلب الجنوبي، وحماة الغربي.