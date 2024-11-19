مراسل "سبوتنيك": عدوان أمريكي يستهدف مواقع تابعة للقوات الرديفة للجيش السوري في ريف دير الزور

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
قيادية فلسطينية: التجويع والقتل والتهجير القسري للفلسطينيين يحصل على مرأى الأمم المتحدة
09:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:34 GMT
26 د
مرايا العلوم
هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
13:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
13:38 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: ضرب العمق الروسي سيؤدي لرد صارم
17:03 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال محمد عفيف أفقد رمزا من رموز الكلمة المقاومة التي لطالما أدارت الحروب الإعلامية
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تشهد إسرائيل تحولات جذرية بعد مظاهرات الحريديم
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال محمد عفيف أفقد رمزا من رموز الكلمة المقاومة التي لطالما أدارت الحروب الإعلامية
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
جولة الحسم في دوري الأمم الأوروبية ومبابي خارج تشكيلة فرنسا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تشهد إسرائيل تحولات جذرية بعد مظاهرات الحريديم
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: هناك تفاؤل حذر حول وقف إطلاق النار في لبنان
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ينجح المبعوث الأمريكي هذه المرة في الخروج باتفاق حول وقف إطلاق النار في لبنان
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
اكتشاف نظائر جديدة تمامًا للعناصر الأرضية النادرة الثقيلة
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
32 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241119/مراسل-سبوتنيك-عدوان-أمريكي-يستهدف-مواقع-تابعة-للقوات-الرديفة-للجيش-السوري-في-ريف-دير-الزور-1094976934.html
مراسل "سبوتنيك": عدوان أمريكي يستهدف مواقع تابعة للقوات الرديفة للجيش السوري في ريف دير الزور
مراسل "سبوتنيك": عدوان أمريكي يستهدف مواقع تابعة للقوات الرديفة للجيش السوري في ريف دير الزور
سبوتنيك عربي
شنت طائرات معادية عدوانا جويا على مواقع تابعة للقوات الرديفة للجيش السوري بريف دير الزور الشرقي، شرقي سوريا. 19.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-19T20:12+0000
2024-11-19T20:12+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0b/0c/1050688230_0:101:1081:709_1920x0_80_0_0_f7b52c1f87b1b479a28b8eb483692556.jpg
وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور، إن طائرات حربية يعتقد أنها تابعة للجيش الأمريكي نفذت سلسلة غارات عنيفة ضد مواقع رديفة للجيش السوري على محور بادية الميادين والقورية والعشارة، بريف دير الزور الشرقي.ولم يتسنى لمراسل "سبوتنيك" الحصول على معلومات حول وجود ضحايا محتملين جراء العدوان الأمريكي، إلا أنه رجح وقوع ضحايا نظرا لعنف الغارات على المواقع المستهدفة.
https://sarabic.ae/20241119/مراسل-سبوتنيك-هجوم-صاروخي-يستهدف-القاعدة-الأمريكية-بمدينة-الشدادي-النفطية-1094974366.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0b/0c/1050688230_0:0:1079:809_1920x0_80_0_0_a023523f35f289e36f026d31ad1b6498.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

مراسل "سبوتنيك": عدوان أمريكي يستهدف مواقع تابعة للقوات الرديفة للجيش السوري في ريف دير الزور

20:12 GMT 19.11.2024
© Sputnik . Ali Hashemمظاهرات عشائرية في ريف محافظة دير الزور شرق سوريا
مظاهرات عشائرية في ريف محافظة دير الزور شرق سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
© Sputnik . Ali Hashem
تابعنا عبر
حصري
شنت طائرات معادية عدوانا جويا على مواقع تابعة للقوات الرديفة للجيش السوري بريف دير الزور الشرقي، شرقي سوريا.
وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور، إن طائرات حربية يعتقد أنها تابعة للجيش الأمريكي نفذت سلسلة غارات عنيفة ضد مواقع رديفة للجيش السوري على محور بادية الميادين والقورية والعشارة، بريف دير الزور الشرقي.

وجاءت الغارات بعد ساعات من استهداف القاعدتين الأمريكيتين اللاشرعيتين في حقول نفط "الشدادي" و"العمر" في ريفي الحسكة الجنوبي ودير الزور الشمالي.

مدينة الشدادي جنوبي محافظة الحسكة، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
مراسل "سبوتنيك": هجوم صاروخي يستهدف القاعدة الأمريكية بمدينة الشدادي النفطية
18:39 GMT
ولم يتسنى لمراسل "سبوتنيك" الحصول على معلومات حول وجود ضحايا محتملين جراء العدوان الأمريكي، إلا أنه رجح وقوع ضحايا نظرا لعنف الغارات على المواقع المستهدفة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل20:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала