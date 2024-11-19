https://sarabic.ae/20241119/مراسل-سبوتنيك-عدوان-أمريكي-يستهدف-مواقع-تابعة-للقوات-الرديفة-للجيش-السوري-في-ريف-دير-الزور-1094976934.html
مراسل "سبوتنيك": عدوان أمريكي يستهدف مواقع تابعة للقوات الرديفة للجيش السوري في ريف دير الزور
مراسل "سبوتنيك": عدوان أمريكي يستهدف مواقع تابعة للقوات الرديفة للجيش السوري في ريف دير الزور
سبوتنيك عربي
شنت طائرات معادية عدوانا جويا على مواقع تابعة للقوات الرديفة للجيش السوري بريف دير الزور الشرقي، شرقي سوريا. 19.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-19T20:12+0000
2024-11-19T20:12+0000
2024-11-19T20:12+0000
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وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور، إن طائرات حربية يعتقد أنها تابعة للجيش الأمريكي نفذت سلسلة غارات عنيفة ضد مواقع رديفة للجيش السوري على محور بادية الميادين والقورية والعشارة، بريف دير الزور الشرقي.ولم يتسنى لمراسل "سبوتنيك" الحصول على معلومات حول وجود ضحايا محتملين جراء العدوان الأمريكي، إلا أنه رجح وقوع ضحايا نظرا لعنف الغارات على المواقع المستهدفة.
https://sarabic.ae/20241119/مراسل-سبوتنيك-هجوم-صاروخي-يستهدف-القاعدة-الأمريكية-بمدينة-الشدادي-النفطية-1094974366.html
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سبوتنيك عربي
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
مراسل "سبوتنيك": عدوان أمريكي يستهدف مواقع تابعة للقوات الرديفة للجيش السوري في ريف دير الزور
حصري
شنت طائرات معادية عدوانا جويا على مواقع تابعة للقوات الرديفة للجيش السوري بريف دير الزور الشرقي، شرقي سوريا.
وقال مراسل "سبوتنيك
" في دير الزور، إن طائرات حربية يعتقد أنها تابعة للجيش الأمريكي نفذت سلسلة غارات عنيفة ضد مواقع رديفة للجيش السوري على محور بادية الميادين والقورية والعشارة، بريف دير الزور الشرقي.
وجاءت الغارات بعد ساعات من استهداف القاعدتين الأمريكيتين اللاشرعيتين في حقول نفط "الشدادي" و"العمر" في ريفي الحسكة الجنوبي ودير الزور الشمالي.
ولم يتسنى لمراسل "سبوتنيك" الحصول على معلومات حول وجود ضحايا محتملين جراء العدوان الأمريكي، إلا أنه رجح وقوع ضحايا نظرا لعنف الغارات على المواقع المستهدفة.