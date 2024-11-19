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مراسل "سبوتنيك": هجوم صاروخي يستهدف القاعدة الأمريكية بمدينة الشدادي النفطية
مراسل "سبوتنيك": هجوم صاروخي يستهدف القاعدة الأمريكية بمدينة الشدادي النفطية
سبوتنيك عربي
هزت انفجارات عنيفة محيط قاعدة الجيش الأمريكي اللاشرعية في مدينة الشدادي جنوبي الحسكة شرقي سوريا، إثر هجوم صاروخي استهدف القاعدة، وذلك بعد ساعات من استهداف... 19.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-19T18:39+0000
2024-11-19T18:39+0000
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا بأن انفجارا كبيرا سمع صده في أرجاء مدينة الشدادي النفطية جنوبي محافظة الحسكة، تبين أنه ناجم عن تعرض قاعدة الجيش الأمريكي في مبنى مديرية "حقول نفط الجبسة".يشار إلى أن جميع القواعد اللاشرعية التابعة لقوات الجيش الأمريكي أو ما يسمى قوات "التحالف الدولي" المزعوم، بدءا من قاعدة التنف في ريف حمص على الحدود السورية - الأردنية - العراقية، مروراً بقواعد حقل "العمر" النفطي وحقل "كونيكو" للغاز بريف دير الزور، وصولاً الى قواعد الشدادي وخراب الجير والمالكية في ريف الحسكة، تعرضت خلال الأشهر الماضية إلى هجمات عديدة تجاوزت 220 هجوما صاروخيا أو عبر الطائرات المسيرة الانتحارية، والتي خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة لم يفصح عنها الجيش الأمريكي.
https://sarabic.ae/20241119/هجوم-صاروخي-يدك-الجيش-الأمريكي-في-حقل-نفطي-شرقي-سوريا--1094969507.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

مراسل "سبوتنيك": هجوم صاروخي يستهدف القاعدة الأمريكية بمدينة الشدادي النفطية

18:39 GMT 19.11.2024
© Sputnik . Ateea Al-Ateeaمدينة الشدادي جنوبي محافظة الحسكة، سوريا
مدينة الشدادي جنوبي محافظة الحسكة، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
© Sputnik . Ateea Al-Ateea
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هزت انفجارات عنيفة محيط قاعدة الجيش الأمريكي اللاشرعية في مدينة الشدادي جنوبي الحسكة شرقي سوريا، إثر هجوم صاروخي استهدف القاعدة، وذلك بعد ساعات من استهداف الجيش الأمريكي في قاعدة حقل "العمر" النفطي بريف دير الزور.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا بأن انفجارا كبيرا سمع صده في أرجاء مدينة الشدادي النفطية جنوبي محافظة الحسكة، تبين أنه ناجم عن تعرض قاعدة الجيش الأمريكي في مبنى مديرية "حقول نفط الجبسة".

وتابع المراسل، نقلاً عن سكان المدينة، بأن صفارات الإنذار سمعت من داخل القاعدة مع نداءات بمكبرات الصوت من داخل مباني المساكن العمالية التابعة لحقول نفط "الجبسة" التي يحتلها الجيش الأمريكي، تطالب الجنود بالدخول إلى الخنادق والمخابئ داخلها.

القبائل العربية تقطع الطريق المؤدية إلى مدينة يحاصرها الجيش الأمريكي شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
هجوم صاروخي يدك الجيش الأمريكي في حقل نفطي شرقي سوريا
15:32 GMT
يشار إلى أن جميع القواعد اللاشرعية التابعة لقوات الجيش الأمريكي أو ما يسمى قوات "التحالف الدولي" المزعوم، بدءا من قاعدة التنف في ريف حمص على الحدود السورية - الأردنية - العراقية، مروراً بقواعد حقل "العمر" النفطي وحقل "كونيكو" للغاز بريف دير الزور، وصولاً الى قواعد الشدادي وخراب الجير والمالكية في ريف الحسكة، تعرضت خلال الأشهر الماضية إلى هجمات عديدة تجاوزت 220 هجوما صاروخيا أو عبر الطائرات المسيرة الانتحارية، والتي خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة لم يفصح عنها الجيش الأمريكي.
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