هجوم صاروخي يدك الجيش الأمريكي في حقل نفطي شرقي سوريا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
قيادية فلسطينية: التجويع والقتل والتهجير القسري للفلسطينيين يحصل على مرأى الأمم المتحدة
09:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:34 GMT
26 د
مرايا العلوم
هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
13:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
13:38 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: ضرب العمق الروسي سيؤدي لرد صارم
17:03 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال محمد عفيف أفقد رمزا من رموز الكلمة المقاومة التي لطالما أدارت الحروب الإعلامية
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تشهد إسرائيل تحولات جذرية بعد مظاهرات الحريديم
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال محمد عفيف أفقد رمزا من رموز الكلمة المقاومة التي لطالما أدارت الحروب الإعلامية
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
جولة الحسم في دوري الأمم الأوروبية ومبابي خارج تشكيلة فرنسا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تشهد إسرائيل تحولات جذرية بعد مظاهرات الحريديم
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: هناك تفاؤل حذر حول وقف إطلاق النار في لبنان
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ينجح المبعوث الأمريكي هذه المرة في الخروج باتفاق حول وقف إطلاق النار في لبنان
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
اكتشاف نظائر جديدة تمامًا للعناصر الأرضية النادرة الثقيلة
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241119/هجوم-صاروخي-يدك-الجيش-الأمريكي-في-حقل-نفطي-شرقي-سوريا--1094969507.html
هجوم صاروخي يدك الجيش الأمريكي في حقل نفطي شرقي سوريا
هجوم صاروخي يدك الجيش الأمريكي في حقل نفطي شرقي سوريا
سبوتنيك عربي
تعرضت القاعدة اللاشرعية التي أنشأها الجيش الأمريكي في أكبر حقول النفط في سوريا لهجوم صاروخي، مساء اليوم الثلاثاء 19 تشرين الثاني/ نوفمبر. 19.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-19T15:32+0000
2024-11-19T15:32+0000
أخبار سوريا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/0e/1053933918_0:199:958:738_1920x0_80_0_0_50a7871474e9f2eb0b1c5c2695eb8ad9.jpg
وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن انفجارا ضخما هز قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "العمر" النفطي في ريف دير الزور الشرقي، ناتج عن هجوم برشقة صاروخية استهدف القاعدة.وتابع المراسل: "فور سماع الانفجارات داخل الحقل، بدأ استنفار كبير للطيران الحربي الأمريكي فوق المنطقة، وقام بفتح جدار الصوت فوق القرى المحيطة بالحقل".يشار إلى أن جميع القواعد اللاشرعية التابعة لقوات الجيش الأمريكي أو ما يسمى قوات "التحالف الدولي" المزعوم، بدءا من قاعدة التنف في ريف حمص على الحدود السورية - الأردنية - العراقية، مروراً بقواعد حقل "العمر" النفطي وحقل "كونيكو" للغاز بريف دير الزور، وصولاً الى قواعد الشدادي وخراب الجير والمالكية في ريف الحسكة، تعرضت خلال الأشهر الماضية إلى هجمات عديدة تجاوزت 220 هجوما صاروخيا أو عبر الطائرات المسيرة الانتحارية، والتي خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة لم يفصح عنها الجيش الأمريكي.
https://sarabic.ae/20241113/بعد-استهدافهاتعزيزات-عسكرية-أمريكية-تخترق-الحدود-العراقية-باتجاه-قواعد-التحالف-الدولي-شرقي-سوريا-1094774625.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/0e/1053933918_0:109:958:828_1920x0_80_0_0_13e02624e2df74e56522e1ccf5b740ba.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي

هجوم صاروخي يدك الجيش الأمريكي في حقل نفطي شرقي سوريا

15:32 GMT 19.11.2024
© Sputnik . Attia el-attiaالقبائل العربية تقطع الطريق المؤدية إلى مدينة يحاصرها الجيش الأمريكي شرقي سوريا
القبائل العربية تقطع الطريق المؤدية إلى مدينة يحاصرها الجيش الأمريكي شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
© Sputnik . Attia el-attia
تابعنا عبر
حصري
تعرضت القاعدة اللاشرعية التي أنشأها الجيش الأمريكي في أكبر حقول النفط في سوريا لهجوم صاروخي، مساء اليوم الثلاثاء 19 تشرين الثاني/ نوفمبر.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن انفجارا ضخما هز قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "العمر" النفطي في ريف دير الزور الشرقي، ناتج عن هجوم برشقة صاروخية استهدف القاعدة.

وأكد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، أن المضادات الأرضية التابعة للجيش الأمريكي حاولت التصدي للصواريخ المهاجمة، إلا أن أعمدة الدخان التي تتصاعد من القاعدة، والتي أمكن رؤيتها من مسافات بعيدة، تؤكد فشل الدفاعات الأمريكية في مهمتها.

صورة أرشيفية - قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2024
بعد استهدافها..تعزيزات عسكرية أمريكية تخترق الحدود العراقية باتجاه قواعد "التحالف الدولي" شرقي سوريا
13 نوفمبر, 18:58 GMT
وتابع المراسل: "فور سماع الانفجارات داخل الحقل، بدأ استنفار كبير للطيران الحربي الأمريكي فوق المنطقة، وقام بفتح جدار الصوت فوق القرى المحيطة بالحقل".
يشار إلى أن جميع القواعد اللاشرعية التابعة لقوات الجيش الأمريكي أو ما يسمى قوات "التحالف الدولي" المزعوم، بدءا من قاعدة التنف في ريف حمص على الحدود السورية - الأردنية - العراقية، مروراً بقواعد حقل "العمر" النفطي وحقل "كونيكو" للغاز بريف دير الزور، وصولاً الى قواعد الشدادي وخراب الجير والمالكية في ريف الحسكة، تعرضت خلال الأشهر الماضية إلى هجمات عديدة تجاوزت 220 هجوما صاروخيا أو عبر الطائرات المسيرة الانتحارية، والتي خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة لم يفصح عنها الجيش الأمريكي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل13:46 GMTВоеннослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала