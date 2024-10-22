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هجوم صاروخي يدك قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز شرقي سوريا
هجوم صاروخي يدك قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز شرقي سوريا
سبوتنيك عربي
هزت انفجارات عنيفة، مساء اليوم الثلاثاء، القاعدة الأمريكية في معمل وحقل "كونيكو" للغاز بريف دير الزور الشمالي شرقي سوريا، ناجمة عن هجوم برشقة صاروخية. 22.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-22T19:30+0000
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وقال مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا: "سلسلة انفجارات عنيفة هزت القاعدة اللاشرعية للجيش الأمريكي في حقل ومعمل غاز "كونيكو" بريف دير الزور الشمالي، بعد تمكن عدد من الصواريخ من استهدافها بشكل مباشر مع تصاعد أعمدة الدخان من داخلها".وأكد شهود العيان أن رشقة صاروخية من 6 صواريخ استهدفت القاعدة الأمريكية.وتابع الشهود أن "صواريخ الدفاع الجوي الأمريكي وعددها اثنان سقطا على منازل بلدة العزبة القريبة من القاعدة، في حين أن جنود الاحتلال الأمريكي قصفوا منازل بلدة المريعية بالريف الشرقي لمحافظة دير الزور، دون معرفة الخسائر".ورفعت قوات "التحالف الدولي" المزعوم بقيادة الجيش الأمريكي، وتيرة استنفارها في قواعدها اللاشرعية في محافظتي الحسكة ودير الزور شرقي سوريا، مع إيصال تعزيزات عسكرية كبيرة لها خوفاً من الهجمات المستمرة ضدها، في ظل استمرارالحرب الإسرائيلية بدعم أمريكي ضد غزة في فلسطين وبيروت والجنوب في لبنان.
https://sarabic.ae/20241015/طائرة-مسيرة-تستهدف-الجيش-الأمريكي-في-قاعدة-خراب-الجير-شرقي-سوريا-1093793784.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

هجوم صاروخي يدك قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز شرقي سوريا

19:30 GMT 22.10.2024 (تم التحديث: 19:41 GMT 22.10.2024)
© Sputnik . Ali Hashemانفجارات في قاعدة "كونيكو"
انفجارات في قاعدة كونيكو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2024
© Sputnik . Ali Hashem
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حصري
هزت انفجارات عنيفة، مساء اليوم الثلاثاء، القاعدة الأمريكية في معمل وحقل "كونيكو" للغاز بريف دير الزور الشمالي شرقي سوريا، ناجمة عن هجوم برشقة صاروخية.
وقال مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا: "سلسلة انفجارات عنيفة هزت القاعدة اللاشرعية للجيش الأمريكي في حقل ومعمل غاز "كونيكو" بريف دير الزور الشمالي، بعد تمكن عدد من الصواريخ من استهدافها بشكل مباشر مع تصاعد أعمدة الدخان من داخلها".

وأكد المراسل، نقلاً عن شهود عيان من سكان المنطقة المحيطية بالقاعدة، أن "الدفاعات الجوية الأمريكية المتمركزة لحماية القاعدة، حاولت التصدي للصواريخ عبر عدد كبير من صواريخ الدفاع الجوي".

وأكد شهود العيان أن رشقة صاروخية من 6 صواريخ استهدفت القاعدة الأمريكية.
قاعدة خراب الجير الأمريكي بريف الحسكة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2024
طائرة مسيرة تستهدف الجيش الأمريكي في قاعدة "خراب الجير" شرقي سوريا
15 أكتوبر, 15:54 GMT
وتابع الشهود أن "صواريخ الدفاع الجوي الأمريكي وعددها اثنان سقطا على منازل بلدة العزبة القريبة من القاعدة، في حين أن جنود الاحتلال الأمريكي قصفوا منازل بلدة المريعية بالريف الشرقي لمحافظة دير الزور، دون معرفة الخسائر".

وفي هذه الأثناء، تشهد سماء المنطقة المحيطة بالقاعدة الأمريكية والخطوط الفاصلة مع مواقع سيطرة الجيش السوري، على سرير نهر "الفرات"، تحليقا كثيفا للطائرات الحربية والمروحية الأمريكية، وسط استنفار كبير في محيط القاعدة الأمريكية.

ورفعت قوات "التحالف الدولي" المزعوم بقيادة الجيش الأمريكي، وتيرة استنفارها في قواعدها اللاشرعية في محافظتي الحسكة ودير الزور شرقي سوريا، مع إيصال تعزيزات عسكرية كبيرة لها خوفاً من الهجمات المستمرة ضدها، في ظل استمرارالحرب الإسرائيلية بدعم أمريكي ضد غزة في فلسطين وبيروت والجنوب في لبنان.
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