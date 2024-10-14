https://sarabic.ae/20241014/مسيرات-انقضاضية-تستهدف-الجيش-الأمريكي-في-حقل-غاز-كونيكو-شرقي-سوريا--1093755328.html
مسيرات انقضاضية تستهدف الجيش الأمريكي في حقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا
مسيرات انقضاضية تستهدف الجيش الأمريكي في حقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا
سبوتنيك عربي
هزت انفجارات عنيفة، القاعدة الأمريكية اللاشرعية في حقل ومعمل "كونيكو" للغاز بريف دير الزور الشمالي، شرقي سوريا، ناجمة عن هجوم استهدفها عبر عدد من الطائرات... 14.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-14T18:20+0000
2024-10-14T18:20+0000
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وقال مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، إن انفجارات عنيفة هزت، مساء اليوم الاثنين 14 تشرين الأول/ أكتوبر، القاعدة اللاشرعية للجيش الأمريكي في حقل غاز "كونيكو" بعد تمكن طائرة مسيرة على الأقل، من استهدافها بشكل مباشر مع تصاعد أعمدة الدخان من داخلها.وتابع العكيدي أن الاحتلال الأمريكي استهدف بقذائف المدفعية من قاعدة "كونيكو" عددا من القرى والبلدات الواقعة تحت سيطرة الجيش العربي السوري بشكل عشوائي رداً على الهجوم الذي تعرضت له ، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.وفي وقت لاحق، ذكر مراسل "سبوتنيك" أن قوات الاحتلال الأمريكي أطلقت عددا من القذائف المدفعية على بلدات الريف الشمالي، مما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص مدنيين جراء سقوط قذيفة على منزلهم في بلدة مراط.وأضاف المراسل أن من بين المصابين سيدة، وتم نقلهم إلى مستشفى "الأسد" لتلقي العلاج اللازم، وسط حالة من الذعر والهلع بين الأهالي في المنطقة، نتيجة الاستهدافات المتكررة لمدفعية الاحتلال الأمريكي المتواجدة في قاعدة حقل "كونيكو" غير الشرعية.يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة توترات شديدة على خليفة إعلان "حزب الله" اللبناني، رسميا مقتل أمينه العام إثر غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، في 27 أيلول/سبتمبر الماضي، فيما سبقه الجيش الإسرائيلي في الإعلان رسميا عن مقتل نصر الله وقائد جبهة الجنوب في "حزب الله" علي كركي وعدد آخر من القادة في الحزب.وينتشر في سوريا 28 موقعًا أمريكيًا منها 24 قاعدة عسكرية، و4 نقاط تواجد تتعرض بشكل شبه يومي لهجمات صاروخية.وأدانت سوريا مرارا نهب القوات الأمريكية للنفط والثروات السورية، وأكدت أن التصرفات الأمريكية تتسم باللصوصية وتتناقض مع القانون الإنساني الدولي، وطالبت الولايات المتحدة بوقف دعمها الإرهاب والميلشيات الانفصالية والانسحاب من الأراضي السورية.وغالبا ما تتبنى فصائل عراقية مسلحة قصف القواعد الأمريكية في سوريا والعراق.
https://sarabic.ae/20241013/مصدر-لـسبوتنيك-وصول-تعزيزات-عسكرية-جديدة-للقاعدة-الأمريكية-في-الشدادي-شمال-شرقي-سوريا-1093705356.html
https://sarabic.ae/20241008/طائرات-مسيرة-تدك-قاعدة-للجيش-الأمريكي-في-أحد-حقول-الغاز-شرقي-سوريا-1093562248.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم
مسيرات انقضاضية تستهدف الجيش الأمريكي في حقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا
18:20 GMT 14.10.2024 (تم التحديث: 19:31 GMT 14.10.2024)
حصري
هزت انفجارات عنيفة، القاعدة الأمريكية اللاشرعية في حقل ومعمل "كونيكو" للغاز بريف دير الزور الشمالي، شرقي سوريا، ناجمة عن هجوم استهدفها عبر عدد من الطائرات المسيّرة الانقضاضية.
وقال مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، إن انفجارات عنيفة هزت، مساء اليوم الاثنين 14 تشرين الأول/ أكتوبر، القاعدة اللاشرعية للجيش الأمريكي في حقل غاز "كونيكو" بعد تمكن طائرة مسيرة على الأقل، من استهدافها بشكل مباشر مع تصاعد أعمدة الدخان من داخلها.
وأكد المراسل نقلاً عن محمد العكيدي، وهو أحد سكان المنطقة المحيطة بقاعدة "كونيكو"، أن الدفاعات الجوية الأمريكية المولجة حماية القاعدة حاولت التصدي للطائرات المهاجمة عبر عدد كبير من قذائف الدفاع الجوي، لتملأ بعدها الطائرات الحربية والمروحية الأمريكية سماء المنطقة بشكل مكثف، وسط استنفار كبير في محيط القاعدة.
وتابع العكيدي أن الاحتلال الأمريكي استهدف بقذائف المدفعية من قاعدة "كونيكو" عددا من القرى والبلدات الواقعة تحت سيطرة الجيش العربي السوري بشكل عشوائي رداً على الهجوم الذي تعرضت له ، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.
ورفعت قوات "التحالف الدولي" المزعوم بقيادة الجيش الأمريكي وتيرة استنفارها في قواعدها اللاشرعية في محافظتي الحسكة ودير الزور، مع إيصال تعزيزات عسكرية كبيرة لها خوفاً من الهجمات المستمرة ضدها في ظل استمرار الهجوم الإسرائيلي بدعم أمريكي ضد غزة في فلسطين وبيروت والجنوب في لبنان.
وفي وقت لاحق، ذكر مراسل "سبوتنيك" أن قوات الاحتلال الأمريكي أطلقت عددا من القذائف المدفعية على بلدات الريف الشمالي، مما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص مدنيين جراء سقوط قذيفة على منزلهم في بلدة مراط.
وأضاف المراسل أن من بين المصابين سيدة، وتم نقلهم إلى مستشفى "الأسد" لتلقي العلاج اللازم، وسط حالة من الذعر والهلع بين الأهالي في المنطقة، نتيجة الاستهدافات المتكررة لمدفعية الاحتلال الأمريكي المتواجدة في قاعدة حقل "كونيكو" غير الشرعية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة توترات شديدة على خليفة إعلان "حزب الله" اللبناني، رسميا مقتل أمينه العام إثر غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، في 27 أيلول/سبتمبر الماضي، فيما سبقه الجيش الإسرائيلي في الإعلان رسميا عن مقتل نصر الله وقائد جبهة الجنوب في "حزب الله" علي كركي وعدد آخر من القادة في الحزب.
وينتشر في سوريا 28 موقعًا أمريكيًا منها 24 قاعدة عسكرية، و4 نقاط تواجد تتعرض بشكل شبه يومي لهجمات صاروخية.
وأدانت سوريا مرارا نهب القوات الأمريكية للنفط والثروات السورية، وأكدت أن التصرفات الأمريكية تتسم باللصوصية وتتناقض مع القانون الإنساني الدولي
، وطالبت الولايات المتحدة بوقف دعمها الإرهاب والميلشيات الانفصالية والانسحاب من الأراضي السورية.
وغالبا ما تتبنى فصائل عراقية مسلحة قصف القواعد الأمريكية في سوريا والعراق.