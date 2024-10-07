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الجيش الأمريكي يشن حملة أمنية بحثا عن مستهدفي قاعدة له شرقي سوريا
الجيش الأمريكي يشن حملة أمنية بحثا عن مستهدفي قاعدة له شرقي سوريا
سبوتنيك عربي
شنت قوات "التحالف الدولي" المزعوم بقيادة الجيش الأمريكي، وبمساندة قوات "قسد" الموالية لها، حملة أمنية واسعة في قرى وبلدات ريف محافظة الحسكة شرقي سوريا، بهدف... 07.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-07T13:25+0000
2024-10-07T13:25+0000
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، بأن الحملة التي أطلقها الجيش الأمريكي بمساندة أكثر من 3500 مسلح محلي موالي لها في قوات "قسد"، تشن منذ فجر اليوم الاثنين 7 تشرين الأول/ أكتوبر، حملة أمنية واسعة في محيط مدينة "الشدادي" بريف الحسكة، وذلك في إطار التعامل من "الجيش الأمريكي" مع الاستهدافات التي تتعرض لها قاعدة مديرية حقول نفط الجبسة اللاشرعية في مدينة الشدادي بشكل متكرر.وكشف البجاري بأن الحملة تستهدف تمشيط المنطقة المذكورة، للبحث عن أي مجموعة قد تكون وراء الهجمات المتتالية التي تعرضت لها قاعدة الشدادي النفطية اللاشرعية خلال الفترة الماضية، بهدف ضمان أمن القاعدة، حيث تم اعتقال أكثر من 60 شخصاً حتى الآن مع مصادرة كل أنواع الأسلحة الفردية.وكانت قاعدة "حقول النفط بالجبسة" في مدينة الشدادي النفطية جنوبي محافظة الحسكة تعرضت لهجمات متتالية عبر القذائف الصاروخية وقذائف الهاون من مناطق تقع تحت سيطرة قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي وقريبة من القاعد، وهو ماحدث في الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها قاعدة الجيش الأمريكي في حقل ومعمل غاز "كونيكو".وبين المراسل أن الحملة التي ينفذها الجيش الأمريكي ترافقها طائرات مروحية أمريكية، وقد استهدفت القرى والبلدات المحيطة بمدينة الشدادي، منها "المضبعة" و"العطالة" و"البحصة" و"التل الأحمر" و"عجاجة" و"الحدادية" و"الحداجة"، و"العريشة"، مؤكداً أن الحملة مستمرة إلى "الهول" وصولا إلى الفاصل الحدودي مع العراق.
https://sarabic.ae/20241005/مراسل-سبوتنيك-دوي-انفجارات-عنيفة-في-محيط-مدينة-دير-الزور-شرقي-سوريا---1093471823.html
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أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي

الجيش الأمريكي يشن حملة أمنية بحثا عن مستهدفي قاعدة له شرقي سوريا

13:25 GMT 07.10.2024
© AFP 2023 / VANO SHLAMOVالجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2024
© AFP 2023 / VANO SHLAMOV
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شنت قوات "التحالف الدولي" المزعوم بقيادة الجيش الأمريكي، وبمساندة قوات "قسد" الموالية لها، حملة أمنية واسعة في قرى وبلدات ريف محافظة الحسكة شرقي سوريا، بهدف تأمين قاعدتها اللاشرعية في مدينة الشدادي النفطية.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، بأن الحملة التي أطلقها الجيش الأمريكي بمساندة أكثر من 3500 مسلح محلي موالي لها في قوات "قسد"، تشن منذ فجر اليوم الاثنين 7 تشرين الأول/ أكتوبر، حملة أمنية واسعة في محيط مدينة "الشدادي" بريف الحسكة، وذلك في إطار التعامل من "الجيش الأمريكي" مع الاستهدافات التي تتعرض لها قاعدة مديرية حقول نفط الجبسة اللاشرعية في مدينة الشدادي بشكل متكرر.

وقال محمد البجاري أحد سكان بلدة "الــ47" بريف الحسكة لوكالة "سبوتنيك"، إن الحملة بدأت مع ساعات الفجر الأولى وتستهدف منازل القرى بشكل متتال من منطقة "السد" الجنوبي مروراً بقرى "قانا والعريشة وبلدة الـ47" وصولاً إلى مدينة "الشدادي"، وقراها والقرى المحيطة بمدينة الحسكة.

وكشف البجاري بأن الحملة تستهدف تمشيط المنطقة المذكورة، للبحث عن أي مجموعة قد تكون وراء الهجمات المتتالية التي تعرضت لها قاعدة الشدادي النفطية اللاشرعية خلال الفترة الماضية، بهدف ضمان أمن القاعدة، حيث تم اعتقال أكثر من 60 شخصاً حتى الآن مع مصادرة كل أنواع الأسلحة الفردية.
انفجارات في قاعدة كونيكو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2024
مراسل "سبوتنيك": دوي انفجارات عنيفة في محيط مدينة دير الزور شرقي سوريا
5 أكتوبر, 20:52 GMT
وكانت قاعدة "حقول النفط بالجبسة" في مدينة الشدادي النفطية جنوبي محافظة الحسكة تعرضت لهجمات متتالية عبر القذائف الصاروخية وقذائف الهاون من مناطق تقع تحت سيطرة قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي وقريبة من القاعد، وهو ماحدث في الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها قاعدة الجيش الأمريكي في حقل ومعمل غاز "كونيكو".

وأكمل المراسل أن الحملة تزامنت مع إغلاق عدد من مداخل وحواجز قوات "قسد" الفاصلة مع مناطق سيطرة الجيش العربي السوري في أحياء وسط مدينتي الحسكة والقامشلي ومنع دخول السيارات، مع استقدام تعزيزات كبيرة لها من ريف محافظة دير الزور الشرقي.

وبين المراسل أن الحملة التي ينفذها الجيش الأمريكي ترافقها طائرات مروحية أمريكية، وقد استهدفت القرى والبلدات المحيطة بمدينة الشدادي، منها "المضبعة" و"العطالة" و"البحصة" و"التل الأحمر" و"عجاجة" و"الحدادية" و"الحداجة"، و"العريشة"، مؤكداً أن الحملة مستمرة إلى "الهول" وصولا إلى الفاصل الحدودي مع العراق.
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