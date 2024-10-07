https://sarabic.ae/20241007/الجيش-الأمريكي-يشن-حملة-أمنية-بحثا-عن-مستهدفي-قاعدة-له-شرقي-سوريا-1093514158.html

الجيش الأمريكي يشن حملة أمنية بحثا عن مستهدفي قاعدة له شرقي سوريا

الجيش الأمريكي يشن حملة أمنية بحثا عن مستهدفي قاعدة له شرقي سوريا

سبوتنيك عربي

شنت قوات "التحالف الدولي" المزعوم بقيادة الجيش الأمريكي، وبمساندة قوات "قسد" الموالية لها، حملة أمنية واسعة في قرى وبلدات ريف محافظة الحسكة شرقي سوريا، بهدف... 07.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-07T13:25+0000

2024-10-07T13:25+0000

2024-10-07T13:25+0000

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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، بأن الحملة التي أطلقها الجيش الأمريكي بمساندة أكثر من 3500 مسلح محلي موالي لها في قوات "قسد"، تشن منذ فجر اليوم الاثنين 7 تشرين الأول/ أكتوبر، حملة أمنية واسعة في محيط مدينة "الشدادي" بريف الحسكة، وذلك في إطار التعامل من "الجيش الأمريكي" مع الاستهدافات التي تتعرض لها قاعدة مديرية حقول نفط الجبسة اللاشرعية في مدينة الشدادي بشكل متكرر.وكشف البجاري بأن الحملة تستهدف تمشيط المنطقة المذكورة، للبحث عن أي مجموعة قد تكون وراء الهجمات المتتالية التي تعرضت لها قاعدة الشدادي النفطية اللاشرعية خلال الفترة الماضية، بهدف ضمان أمن القاعدة، حيث تم اعتقال أكثر من 60 شخصاً حتى الآن مع مصادرة كل أنواع الأسلحة الفردية.وكانت قاعدة "حقول النفط بالجبسة" في مدينة الشدادي النفطية جنوبي محافظة الحسكة تعرضت لهجمات متتالية عبر القذائف الصاروخية وقذائف الهاون من مناطق تقع تحت سيطرة قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي وقريبة من القاعد، وهو ماحدث في الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها قاعدة الجيش الأمريكي في حقل ومعمل غاز "كونيكو".وبين المراسل أن الحملة التي ينفذها الجيش الأمريكي ترافقها طائرات مروحية أمريكية، وقد استهدفت القرى والبلدات المحيطة بمدينة الشدادي، منها "المضبعة" و"العطالة" و"البحصة" و"التل الأحمر" و"عجاجة" و"الحدادية" و"الحداجة"، و"العريشة"، مؤكداً أن الحملة مستمرة إلى "الهول" وصولا إلى الفاصل الحدودي مع العراق.

https://sarabic.ae/20241005/مراسل-سبوتنيك-دوي-انفجارات-عنيفة-في-محيط-مدينة-دير-الزور-شرقي-سوريا---1093471823.html

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