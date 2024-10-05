https://sarabic.ae/20241005/مراسل-سبوتنيك-دوي-انفجارات-عنيفة-في-محيط-مدينة-دير-الزور-شرقي-سوريا---1093471823.html
مراسل "سبوتنيك": دوي انفجارات عنيفة في محيط مدينة دير الزور شرقي سوريا
مراسل "سبوتنيك": دوي انفجارات عنيفة في محيط مدينة دير الزور شرقي سوريا
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك" في دير الزور، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، بسماع أصوات انفجارات ناجمة عن عدوان نفذته طائرة مسيرة تابعة لما يسمى "التحالف الدولي" على منطقة... 05.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-05T20:52+0000
2024-10-05T20:52+0000
2024-10-05T21:22+0000
رصد عسكري
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/04/1090476522_0:224:1080:832_1920x0_80_0_0_11fcbf93ace3c1a4f8df2cedda53b2bc.jpg
وأضاف المراسل أن "المعلومات الأولية تشير إلى استهداف مواقع في (عياش)، ولا معلومات عن حجم الأضرار حتى اللحظة".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/04/1090476522_0:123:1080:933_1920x0_80_0_0_d02ba7ebf20a6f3ad945b42f05d4033a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
رصد عسكري, حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
مراسل "سبوتنيك": دوي انفجارات عنيفة في محيط مدينة دير الزور شرقي سوريا
20:52 GMT 05.10.2024 (تم التحديث: 21:22 GMT 05.10.2024)
يتبع
أفاد مراسل "سبوتنيك" في دير الزور، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، بسماع أصوات انفجارات ناجمة عن عدوان نفذته طائرة مسيرة تابعة لما يسمى "التحالف الدولي" على منطقة (عياش) بريف المحافظة الغربي.
وأضاف المراسل أن "المعلومات الأولية تشير إلى استهداف مواقع في (عياش)، ولا معلومات عن حجم الأضرار حتى اللحظة".