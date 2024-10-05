https://sarabic.ae/20241005/مراسل-سبوتنيك-عدوان-إسرائيلي-استهدف-محيط-منطقة-القصير-على-الحدود-السورية-اللبنانية-1093470679.html
مراسل "سبوتنيك": عدوان إسرائيلي استهدف محيط منطقة القصير على الحدود السورية اللبنانية
مراسل "سبوتنيك": عدوان إسرائيلي استهدف محيط منطقة القصير على الحدود السورية اللبنانية
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك"، بحدوث عدوان إسرائيلي استهدف منطقة (حوش السيد علي) بريف منطقة القصير على الحدود السورية اللبنانية. 05.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-05T19:56+0000
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وأضاف مراسل "سبوتنيك"، أن "طائرة إسرائيلية مسيرة استهدفت بعدد من الصواريخ الموجهة المنطقة الحدودية بين سوريا ولبنان بالقرب من منطقة (القصير).الجدير بالذمر، فإن منطقة (حوش السيد علي) منطقة حدودية يقابلها على الجهة اللبنانية منطقة (حوش بنت اسماعيل) بريف حمص الجنوبي الغربي.وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل "سبوتنيك" أن أصوات الانفجارات التي سمعت في ريف حمص الغربي والجنوب الغربي المحاذي للحدود السورية اللبنانية ناجم عن تعامل مضادات أرضية للجيش السوري مع طائرة مسيرة حاولت دخول الأجواء السورية.وأضاف مراسل "سبوتنيك" بسماع دوي انفجار في مدينة البوكمال قرب المعبر الحدودي السوري العراقي، أقصى سوريا.والمعلومات الأولية تشير إلى عدوان أمريكي بطائرة مسيرة استهدفت أحد المواقع على أطراف المدينة.
https://sarabic.ae/20241005/مراسل-سبوتنيك-يوضح-حقيقة-حدوث-عدوان-على-حمص-وريفها-1093458373.html
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رصد عسكري, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
رصد عسكري, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
مراسل "سبوتنيك": عدوان إسرائيلي استهدف محيط منطقة القصير على الحدود السورية اللبنانية
19:56 GMT 05.10.2024 (تم التحديث: 20:08 GMT 05.10.2024)
أفاد مراسل "سبوتنيك"، بحدوث عدوان إسرائيلي استهدف منطقة (حوش السيد علي) بريف منطقة القصير على الحدود السورية اللبنانية.
وأضاف مراسل "سبوتنيك"، أن "طائرة إسرائيلية مسيرة استهدفت بعدد من الصواريخ الموجهة المنطقة الحدودية بين سوريا ولبنان بالقرب من منطقة (القصير).
ووفقا للمراسل، فإنه "لا تتوافر معلومات حتى اللحظة حول احتمال وقوع إصابات".
الجدير بالذمر، فإن منطقة (حوش السيد علي) منطقة حدودية يقابلها على الجهة اللبنانية منطقة (حوش بنت اسماعيل) بريف حمص الجنوبي الغربي.
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل "سبوتنيك" أن أصوات الانفجارات التي سمعت في ريف حمص الغربي والجنوب الغربي المحاذي للحدود السورية اللبنانية ناجم عن تعامل مضادات أرضية للجيش السوري مع طائرة مسيرة حاولت دخول الأجواء السورية.
وأكد المراسل أنه "لا عدوان على حمص وريفها حتى الآن"، وأن "أصوات الانفجارات التي سمعت بريف حمص الغربي والجنوب الغربي المحاذي للحدود السورية اللبنانية ناجم عن تعامل مضادات أرضية للجيش السوري مع طائرة مسيرة حاولت دخول الأجواء السورية".
وأضاف مراسل "سبوتنيك" بسماع دوي انفجار في مدينة البوكمال قرب المعبر الحدودي السوري العراقي، أقصى سوريا.
والمعلومات الأولية تشير إلى عدوان أمريكي بطائرة مسيرة استهدفت أحد المواقع على أطراف المدينة.