https://sarabic.ae/20241005/مراسل-سبوتنيك-يوضح-حقيقة-حدوث-عدوان-على-حمص-وريفها-1093458373.html
مراسل "سبوتنيك" يوضح حقيقة حدوث عدوان على حمص وريفها
مراسل "سبوتنيك" يوضح حقيقة حدوث عدوان على حمص وريفها
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك" أن أصوات الانفجارات التي سمعت في ريف حمص الغربي والجنوب الغربي المحاذي للحدود السورية اللبنانية ناجم عن تعامل مضادات أرضية للجيش السوري مع... 05.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-05T12:09+0000
2024-10-05T12:09+0000
2024-10-05T12:17+0000
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وأكد المراسل أنه "لا عدوان على حمص وريفها حتى الآن"، وأن "أصوات الانفجارات التي سمعت بريف حمص الغربي والجنوب الغربي المحاذي للحدود السورية اللبنانية ناجم عن تعامل مضادات أرضية للجيش السوري مع طائرة مسيرة حاولت دخول الأجواء السورية".وأضاف مراسل "سبوتنيك" بسماع دوي انفجار في مدينة البوكمال قرب المعبر الحدودي السوري العراقي، أقصى سوريا.وقال مراسل "سبوتنيك" في حمص، في ساعة مبكرة اليوم السبت، إن أصوات الانفجارت التي سمع دويها في محيط (تدمر) في بادية حمص الشرقية، وسط سوريا، ناجمة عن عملية للجيش العربي السوري ضد خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم).كما شهدت محاور تحرك التنظيم شمال قاعدة "التنف" التي يحتلها الجيش الأمريكي عند مثلث الحدود (السوري، العراقي، الأردني)، ضربات صاروخية استهدفت مجموعات التنظيم الإرهابي.وتؤكد المعلومات المتوافرة أن لا صحة للأخبار المتداولة حول وجود عدوان (أمريكي أو إسرائيلي) استهداف مواقع عسكرية في المدينة أو محيطها.
https://sarabic.ae/20241004/مراسل-سبوتنيك-سلسلة-انفجارات-تهز-قاعدة-أمريكية-في-حقل-للغاز-الطبيعي-شرقي-سوريا--1093443334.html
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رصد عسكري, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
رصد عسكري, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
مراسل "سبوتنيك" يوضح حقيقة حدوث عدوان على حمص وريفها
12:09 GMT 05.10.2024 (تم التحديث: 12:17 GMT 05.10.2024)
أفاد مراسل "سبوتنيك" أن أصوات الانفجارات التي سمعت في ريف حمص الغربي والجنوب الغربي المحاذي للحدود السورية اللبنانية ناجم عن تعامل مضادات أرضية للجيش السوري مع طائرة مسيرة حاولت دخول الأجواء السورية.
وأكد المراسل أنه "لا عدوان على حمص وريفها حتى الآن"، وأن "أصوات الانفجارات التي سمعت بريف حمص الغربي والجنوب الغربي المحاذي للحدود السورية اللبنانية ناجم عن تعامل مضادات أرضية للجيش السوري مع طائرة مسيرة حاولت دخول الأجواء السورية".
وأضاف مراسل "سبوتنيك" بسماع دوي انفجار في مدينة البوكمال قرب المعبر الحدودي السوري العراقي، أقصى سوريا.
والمعلومات الأولية تشير إلى عدوان أمريكي بطائرة مسيرة استهدفت أحد المواقع على أطراف المدينة.
وقال مراسل "سبوتنيك" في حمص، في ساعة مبكرة اليوم السبت، إن أصوات الانفجارت التي سمع دويها في محيط (تدمر) في بادية حمص الشرقية، وسط سوريا، ناجمة عن عملية للجيش العربي السوري ضد خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم).
ووفق المعلومات التي حصلت عليها "سبوتنيك"، فإن سلاح الجو الروسي السوري المشترك، قام باستهداف تحركات مجموعات "داعش" في بادية تدمر.
كما شهدت محاور تحرك التنظيم شمال قاعدة "التنف" التي يحتلها الجيش الأمريكي عند مثلث الحدود (السوري، العراقي، الأردني)، ضربات صاروخية استهدفت مجموعات التنظيم الإرهابي.
وتؤكد المعلومات المتوافرة أن لا صحة للأخبار المتداولة حول وجود عدوان (أمريكي أو إسرائيلي) استهداف مواقع عسكرية في المدينة أو محيطها.