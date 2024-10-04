https://sarabic.ae/20241004/مراسل-سبوتنيك-سلسلة-انفجارات-تهز-قاعدة-أمريكية-في-حقل-للغاز-الطبيعي-شرقي-سوريا--1093443334.html
مراسل "سبوتنيك": سلسلة انفجارات تهز قاعدة أمريكية في حقل للغاز الطبيعي شرقي سوريا
مراسل "سبوتنيك": سلسلة انفجارات تهز قاعدة أمريكية في حقل للغاز الطبيعي شرقي سوريا
سبوتنيك عربي
دوت سلسلة انفجارات عنيفة داخل قاعدة الجيش الأمريكي في أحد حقول الغاز الطبيعي شرقي سوريا. 04.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-04T17:33+0000
2024-10-04T17:33+0000
2024-10-04T17:33+0000
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وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة دير الزور، أن سلسلة انفجارات سمع دويها مساء اليوم الجمعة، من داخل القاعدة الأمريكية اللاشرعية في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي بريف المحافظة الشمالي.ونقل المراسل عن شهود عيان في محيط حقل "كونيكو" للغاز فان سلسلة انفجارات متلاحقة ضربت الجيش الأمريكي في القاعدة، ناجمة عن هجوم بالطائرات المسيرة.وعلى الفور، شهدت سماء المنطقة تحليقا احترازيا مكثفا للطيران الأمريكي الحربي والمسير.وحتى اللحظة، ولم تتوافر معلومات حول الأضرار البشرية والمادية التي نجمت عن الهجوم حتى اللحظة.ومنذ سنوات طويلة، تحتل القوات الأمريكية مجموعة من أكبر حقول النفط والغاز السورية شرقي البلاد، منها حقول وآبار النفط التابعة لمديرية حقوق نفط (الجبسة) جنوبي الحسكة، وحقول نفط الحسكة في (الرميلان) شمال شرقي الحسكة، إضافة لآبار حقل "العمر" النفطي (أكبر حقول النفط في سوريا) ومعمل غاز "كونيكو"، شرقي وشمالي دير الزور.وينشط الجيش الأمريكي في عمليات تصدير النفط السوري المسروق عبر المعابر اللاشرعية مع كردستان العراق، شمالي وشمال شرقي سوريا، تمهيدا لبيعها في الأسواق السوداء، في حين يعاني الشعب السوري أزمة محروقات خانقة جراء الحصار الاقتصادي الغربي على البلاد.وتقدر كميات النفط التي يتم نهبها من الحقول السورية المحتلة شهريا، نحو 3 ملايين برميل.
https://sarabic.ae/20241004/الخارجية-السورية-دمشق-تدين-قصف-إسرائيل-معبر-المصنع-وقطع-الطريق-الوحيد-أمام-النازحين-من-لبنان-1093442421.html
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سبوتنيك عربي
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
مراسل "سبوتنيك": سلسلة انفجارات تهز قاعدة أمريكية في حقل للغاز الطبيعي شرقي سوريا
حصري
دوت سلسلة انفجارات عنيفة داخل قاعدة الجيش الأمريكي في أحد حقول الغاز الطبيعي شرقي سوريا.
وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة دير الزور، أن سلسلة انفجارات سمع دويها مساء اليوم الجمعة، من داخل القاعدة الأمريكية اللاشرعية في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي بريف المحافظة الشمالي.
ونقل المراسل عن شهود عيان في محيط حقل "كونيكو" للغاز فان سلسلة انفجارات متلاحقة ضربت الجيش الأمريكي في القاعدة، ناجمة عن هجوم بالطائرات المسيرة.
وبالتزامن مع الهجوم، سمع سكان المنطقة أصوات تصدي كثيف للمضادات الجوية التابعة للاحتلال الامريكي ضمن الحقل، لكن دون جدوى.
وعلى الفور، شهدت سماء المنطقة تحليقا احترازيا مكثفا للطيران الأمريكي الحربي والمسير.
وحتى اللحظة، ولم تتوافر معلومات حول الأضرار البشرية والمادية التي نجمت عن الهجوم حتى اللحظة.
ويأتي الهجوم بعد عدة أيام قليلة من تعرض القاعدة لهجمات صاروخية أحدثت أضرارا بالغة في مهبط الطائرات المروحية، وحقل الرمي الذي يستخدمه جنود الاحتلال الامريكي.
ومنذ سنوات طويلة، تحتل القوات الأمريكية مجموعة من أكبر حقول النفط والغاز السورية شرقي البلاد، منها حقول وآبار النفط التابعة لمديرية حقوق نفط (الجبسة) جنوبي الحسكة، وحقول نفط الحسكة في (الرميلان) شمال شرقي الحسكة، إضافة لآبار حقل "العمر" النفطي (أكبر حقول النفط في سوريا) ومعمل غاز "كونيكو"، شرقي وشمالي دير الزور.
وينشط الجيش الأمريكي في عمليات تصدير النفط السوري المسروق عبر المعابر اللاشرعية مع كردستان العراق، شمالي وشمال شرقي سوريا، تمهيدا لبيعها في الأسواق السوداء، في حين يعاني الشعب السوري أزمة محروقات خانقة جراء الحصار الاقتصادي الغربي على البلاد.
وتقدر كميات النفط التي يتم نهبها من الحقول السورية المحتلة شهريا، نحو 3 ملايين برميل.