https://sarabic.ae/20241004/الخارجية-السورية-دمشق-تدين-قصف-إسرائيل-معبر-المصنع-وقطع-الطريق-الوحيد-أمام-النازحين-من-لبنان-1093442421.html
الخارجية السورية: دمشق تدين قصف إسرائيل معبر "المصنع" وقطع الطريق الوحيد أمام النازحين من لبنان
الخارجية السورية: دمشق تدين قصف إسرائيل معبر "المصنع" وقطع الطريق الوحيد أمام النازحين من لبنان
سبوتنيك عربي
أدانت سوريا، اليوم الجمعة، قصف إسرائيل لمعبر "المصنع" الحدودي وقطع الطريق الوحيد أمام النازحين من لبنان. 04.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-04T17:01+0000
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وذكرت وزارة الخارجية السورية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن "سوريا تدين هذا الإجرام الصهيوني المنفلت، الذي بات يطال حتى طواقم الدفاع المدني وعمال الإغاثة الإنسانية، وندعو إلى العمل على وقفه فورًا، وضمان مساءلة هذا الكيان على جرائمه وعدم إفلاته من العقاب، استمرارًا للجرائم الوحشية والعدوان الغاشم المستمر للكيان الصهيوني على لبنان وسوريا".وأفاد مراسل "سبوتنيك"، صباح االيوم الجمعة، بأن طائرات إسرائيلية قصفت الطريق الدولية التي تربط دمشق ببيروت، وذلك في المنطقة الدولية بين معبري "جديدة يابوس" السوري و"المصنع" اللبناني.ورغم الأضرار التي لحقت بالطريق، لم تُسجل أي إصابات في صفوف النازحين السوريين واللبنانيين القادمين من لبنان، بحسب المراسل.وبحسب المعلومات المتوافرة، فقد توقفت الحركة على المعبرين مؤقتًا جراء تضرر الطريق الواصل بين نقطتي "المصنع" و"جديدة يابوس".وشنت طائرات حربية إسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، عدة غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.وتوتر المشهد بشكل كبير على خلفية مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على حارة حريك في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، التي أتت بعد أيام من تفجيرات أجهزة النداء الآلي (بيجر)، التي راح ضحيتها آلاف المصابين والقتلى في البلاد.
https://sarabic.ae/20241004/وزير-الخارجية-الإيراني-من-لبنان-ردنا-سيكون-شاملا-ومتناسبا-على-أي-عدوان-إسرائيلي--1093437343.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, لبنان, إسرائيل
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, لبنان, إسرائيل
الخارجية السورية: دمشق تدين قصف إسرائيل معبر "المصنع" وقطع الطريق الوحيد أمام النازحين من لبنان
أدانت سوريا، اليوم الجمعة، قصف إسرائيل لمعبر "المصنع" الحدودي وقطع الطريق الوحيد أمام النازحين من لبنان.
وذكرت وزارة الخارجية السورية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن "سوريا تدين هذا الإجرام الصهيوني المنفلت، الذي بات يطال حتى طواقم الدفاع المدني وعمال الإغاثة الإنسانية، وندعو إلى العمل على وقفه فورًا، وضمان مساءلة هذا الكيان على جرائمه وعدم إفلاته من العقاب، استمرارًا للجرائم الوحشية والعدوان الغاشم المستمر للكيان الصهيوني على لبنان وسوريا".
وأضافت الوزارة أن "قصف معبر المصنع - جديدة يابوس الحدودي بين سوريا ولبنان، أدى إلى قطع الطريق الدولي، وهو الشريان الحيوي الذي يستخدمه مئات الآلاف من النازحين اللبنانيين والمواطنين السوريين".
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، صباح االيوم الجمعة، بأن طائرات إسرائيلية قصفت الطريق الدولية التي تربط دمشق ببيروت، وذلك في المنطقة الدولية بين معبري "جديدة يابوس" السوري و"المصنع" اللبناني.
وقال المراسل إن "الطائرات الإسرائيلية استهدفت الطريق بثلاثة صواريخ، مما أسفر عن تدمير أجزاء منه".
ورغم الأضرار التي لحقت بالطريق، لم تُسجل أي إصابات في صفوف النازحين السوريين واللبنانيين القادمين من لبنان، بحسب المراسل.
وبحسب المعلومات المتوافرة، فقد توقفت الحركة على المعبرين مؤقتًا جراء تضرر الطريق الواصل بين نقطتي "المصنع" و"جديدة يابوس".
وشنت طائرات حربية إسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، عدة غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية
للعاصمة اللبنانية بيروت.
وأعلن الجيش الإسرائيلي شن عملية برية، صباح يوم الثلاثاء، في لبنان، وقال إنها ستكون "محدودة"، في حين نفذ سلاح الجو الإسرائيلي لأيام متتالية ضربات مكثفة على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان.
وتوتر المشهد بشكل كبير على خلفية مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على حارة حريك في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، التي أتت بعد أيام من تفجيرات أجهزة النداء الآلي (بيجر)، التي راح ضحيتها آلاف المصابين والقتلى في البلاد.