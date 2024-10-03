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سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
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قوانين الاقتصاد
مشاركة عربية واسعة في منتدى "أسبوع الطاقة" المنعقد في موسكو
08:18 GMT
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
سيناريوهات التصعيد بعد بدء العملية البرية الإسرائيلية في لبنان
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
عرض إثيوبي لحل أزمة سد النهضة.. إمكانية العودة للتفاوض
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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بلا قيود
خبير: سيعيدون تنشيط الإرهاب في المنطقة لإشغال المقاومة
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لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
17:03 GMT
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20:03 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:17 GMT
36 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
09:03 GMT
57 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
12:31 GMT
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حصاد الأسبوع
برلماني: نثمن وقوف روسيا مع لبنان سياسيا ومعنويا وبالمساعدات
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
في أول ظهور علني له عقب اغتيال نصر الله؛ خامنئي يدعو الغرب إلى الرحيل عن الشرق الأوسط.
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: العدوان الإسرائيلي على لبنان سيكون له تداعيات كارثية إنسانية واقتصادية واجتماعية
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سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت
سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت
سبوتنيك عربي
03.10.2024, سبوتنيك عربي
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أخبار لبنان

سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت

21:36 GMT 03.10.2024
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayغارات الطيران الحربي الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية، بيروت، لبنان
غارات الطيران الحربي الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية، بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2024
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
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Разрушенные дома после ударов Израиля по Ливану - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل16:41 GMT
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