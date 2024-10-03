https://sarabic.ae/20241003/سلسلة-غارات-إسرائيلية-عنيفة-تستهدف-الضاحية-الجنوبية-لمدينة-بيروت--1093416832.html
سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت
سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت
سبوتنيك عربي
03.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-03T21:36+0000
2024-10-03T21:36+0000
2024-10-03T21:36+0000
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار لبنان
سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت
يتبع