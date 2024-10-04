مراسل "سبوتنيك": استهداف جديد للجيش الأمريكي في قاعدة بأحد حقول الغاز السورية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:17 GMT
36 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
09:03 GMT
57 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
برلماني: نثمن وقوف روسيا مع لبنان سياسيا ومعنويا وبالمساعدات
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
في أول ظهور علني له عقب اغتيال نصر الله؛ خامنئي يدعو الغرب إلى الرحيل عن الشرق الأوسط.
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: العدوان الإسرائيلي على لبنان سيكون له تداعيات كارثية إنسانية واقتصادية واجتماعية
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
08:04 GMT
24 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:28 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
09:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:03 GMT
13 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
10:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
12:03 GMT
16 د
مساحة حرة
الاتفاق على تعيبن قيادة جديدة للمصرف المركزي الليبي.. هل ينهي الأزمة
12:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
الجيش الإسرائيلي ينذر سكان أكثر من 20 بلدة في لبنان بالإخلاء ، وحزب الله يعلن مقتل وإصابة أكثر من 20 ضابطا بقوات النخبة الإسرائيلية
16:03 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران ستضطر إلى تصنيع الذخائر النووية أمام التهديد بضرب جميع دول محور المقاومة
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
فيروس ماربورغ الغير قابل للشفاء.. هل العالم مقبل على عضال قاتل؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241004/مراسل-سبوتنيك-استهداف-جديد-للجيش-الأمريكي-في-قاعدة-أمريكية-بأحد-حقول-الغاز-السورية---عاجل-1093448973.html
مراسل "سبوتنيك": استهداف جديد للجيش الأمريكي في قاعدة بأحد حقول الغاز السورية
مراسل "سبوتنيك": استهداف جديد للجيش الأمريكي في قاعدة بأحد حقول الغاز السورية
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك"، مساء اليوم الجمعة، بأن هجوما مزدوجا بالطائرات المسيرة والصواريخ استهدف قاعدة للجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي، في ريف دير زور... 04.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-04T20:16+0000
2024-10-04T20:45+0000
أخبار سوريا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102245/32/1022453293_0:97:2331:1408_1920x0_80_0_0_700fe7ca93efa814a21a3253d27b88c2.jpg
وتابع أن "الرشقة الصاروخية أصابت قلب القاعدة الأمريكية، وجاء الهجوم الجديد بعد أقل من ساعتين من هجوم مماثل".وذكر مراسل "سبوتنيك"، أن الجيش الامريكي يشن عدوانا على المناطق المحررة الخاضعة لسيطرة الجيش العربي السوري، وأن القصف الأمريكي استهدف مواقعا في بلدات الجزيرة السورية (خشام، الطابية) القريبتين من حقل "كونيكو"، وأن المواقع التي استهدفها العدوان الأمريكي تقع على خطوط التماس بريف دير الزور الشمالي.وأضاف أنه "لا إصابات في المواقع التي استهدفها العدوان الأمريكي على بلدات (خسام والطابية)".ولفت إلى وجود "تحليق مكثف للطيران الأمريكي الحربي والمسير، في أجواء الريف الشمالي لدير الزور".وكانت دوت، اليوم الجمعة، سلسلة انفجارات عنيفة داخل قاعدة للجيش الأمريكي في أحد حقول الغاز الطبيعي شرقي سوريا.وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة دير الزور السورية، أن سلسلة انفجارات سمع دويها، مساء اليوم الجمعة، من داخل القاعدة الأمريكية اللاشرعية في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي بريف المحافظة الشمالي.ونقل المراسل عن شهود عيان في محيط حقل "كونيكو" للغاز، أن سلسلة انفجارات متلاحقة ضربت الجيش الأمريكي في القاعدة، ناجمة عن هجوم بالطائرات المسيرة.وبالتزامن مع الهجوم، سمع سكان المنطقة أصوات تصدي كثيف للمضادات الجوية التابعة للاحتلال الامريكي ضمن الحقل، لكن دون جدوى.وعلى الفور، شهدت سماء المنطقة تحليقا مكثفا للطيران الأمريكي الحربي والمسير.وحتى اللحظة، لم تتوافر معلومات حول الأضرار البشرية والمادية التي نجمت عن الهجوم.ويأتي الهجوم بعد أيام قليلة من تعرض القاعدة لهجمات صاروخية أحدثت أضرارا بالغة في مهبط الطائرات المروحية، وحقل الرمي، الذي يستخدمه جنود الاحتلال الأمريكي.ومنذ سنوات طويلة، تحتل القوات الأمريكية مجموعة من أكبر حقول النفط والغاز السورية شرقي البلاد، منها حقول وآبار النفط التابعة لمديرية حقوق نفط الجبسة جنوبي الحسكة، وحقول نفط الحسكة في الرميلان شمال شرقي المحافظة، إضافة لآبار حقل "العمر" النفطي (أكبر حقول النفط في سوريا) ومعمل غاز "كونيكو"، شمالي دير الزور.وينشط الجيش الأمريكي في عمليات تصدير النفط السوري المسروق عبر المعابر اللاشرعية مع كردستان العراق، شمالي وشمال شرقي سوريا، تمهيدا لبيعه في الأسواق السوداء، في حين يعاني الشعب السوري من أزمة محروقات خانقة جراء الحصار الاقتصادي الغربي على البلاد.وتقدر كميات النفط التي يتم نهبها من الحقول السورية المحتلة شهريا، نحو 3 ملايين برميل.
https://sarabic.ae/20240928/مراسل-سبوتنيك-انفجارات-عنيفة-تهز-قاعدة-أمريكية-في-حقل-للغاز-الطبيعي-شرقي-سوريا-1093222334.html
https://sarabic.ae/20240928/إصابات-مؤكدة-بصفوف-الجيش-الأمريكي-جراء-هجوم-جديد-على-قاعدة-في-حقل-غاز-شرقي-سوريا---عاجل-1093228893.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102245/32/1022453293_372:0:2331:1469_1920x0_80_0_0_756b05950c05eab838bb7662ea744493.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حصري
أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حصري

مراسل "سبوتنيك": استهداف جديد للجيش الأمريكي في قاعدة بأحد حقول الغاز السورية

20:16 GMT 04.10.2024 (تم التحديث: 20:45 GMT 04.10.2024)
© AP Photo / Thiqa News Agencyانفجار (صورة أرشيفية)
انفجار (صورة أرشيفية) - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2024
© AP Photo / Thiqa News Agency
تابعنا عبر
حصري
أفاد مراسل "سبوتنيك"، مساء اليوم الجمعة، بأن هجوما مزدوجا بالطائرات المسيرة والصواريخ استهدف قاعدة للجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي، في ريف دير زور الشمالي.
وتابع أن "الرشقة الصاروخية أصابت قلب القاعدة الأمريكية، وجاء الهجوم الجديد بعد أقل من ساعتين من هجوم مماثل".
وذكر مراسل "سبوتنيك"، أن الجيش الامريكي يشن عدوانا على المناطق المحررة الخاضعة لسيطرة الجيش العربي السوري، وأن القصف الأمريكي استهدف مواقعا في بلدات الجزيرة السورية (خشام، الطابية) القريبتين من حقل "كونيكو"، وأن المواقع التي استهدفها العدوان الأمريكي تقع على خطوط التماس بريف دير الزور الشمالي.
وأضاف أنه "لا إصابات في المواقع التي استهدفها العدوان الأمريكي على بلدات (خسام والطابية)".
ولفت إلى وجود "تحليق مكثف للطيران الأمريكي الحربي والمسير، في أجواء الريف الشمالي لدير الزور".
انفجارات في قاعدة كونيكو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2024
مراسل "سبوتنيك": انفجارات عنيفة تهز قاعدة أمريكية في حقل للغاز الطبيعي شرقي سوريا
28 سبتمبر, 18:51 GMT
وكانت دوت، اليوم الجمعة، سلسلة انفجارات عنيفة داخل قاعدة للجيش الأمريكي في أحد حقول الغاز الطبيعي شرقي سوريا.
وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة دير الزور السورية، أن سلسلة انفجارات سمع دويها، مساء اليوم الجمعة، من داخل القاعدة الأمريكية اللاشرعية في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي بريف المحافظة الشمالي.
ونقل المراسل عن شهود عيان في محيط حقل "كونيكو" للغاز، أن سلسلة انفجارات متلاحقة ضربت الجيش الأمريكي في القاعدة، ناجمة عن هجوم بالطائرات المسيرة.
وبالتزامن مع الهجوم، سمع سكان المنطقة أصوات تصدي كثيف للمضادات الجوية التابعة للاحتلال الامريكي ضمن الحقل، لكن دون جدوى.
وعلى الفور، شهدت سماء المنطقة تحليقا مكثفا للطيران الأمريكي الحربي والمسير.
وحتى اللحظة، لم تتوافر معلومات حول الأضرار البشرية والمادية التي نجمت عن الهجوم.
ويأتي الهجوم بعد أيام قليلة من تعرض القاعدة لهجمات صاروخية أحدثت أضرارا بالغة في مهبط الطائرات المروحية، وحقل الرمي، الذي يستخدمه جنود الاحتلال الأمريكي.
قوات أمريكية لدى دخولها محافظة الحسكة السورية قادمة من إقليم كردستان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2024
إصابات مؤكدة بصفوف الجيش الأمريكي جراء هجوم جديد على قاعدة في حقل غاز شرقي سوريا
28 سبتمبر, 22:50 GMT
ومنذ سنوات طويلة، تحتل القوات الأمريكية مجموعة من أكبر حقول النفط والغاز السورية شرقي البلاد، منها حقول وآبار النفط التابعة لمديرية حقوق نفط الجبسة جنوبي الحسكة، وحقول نفط الحسكة في الرميلان شمال شرقي المحافظة، إضافة لآبار حقل "العمر" النفطي (أكبر حقول النفط في سوريا) ومعمل غاز "كونيكو"، شمالي دير الزور.
وينشط الجيش الأمريكي في عمليات تصدير النفط السوري المسروق عبر المعابر اللاشرعية مع كردستان العراق، شمالي وشمال شرقي سوريا، تمهيدا لبيعه في الأسواق السوداء، في حين يعاني الشعب السوري من أزمة محروقات خانقة جراء الحصار الاقتصادي الغربي على البلاد.
وتقدر كميات النفط التي يتم نهبها من الحقول السورية المحتلة شهريا، نحو 3 ملايين برميل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Израильский обстрел района на юге Ливана, вид с севера Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل20:04 GMTВоеннослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции на Харьковском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:41 GMTРазрушенные дома после ударов Израиля по Ливану - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 16:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала