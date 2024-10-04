https://sarabic.ae/20241004/مراسل-سبوتنيك-استهداف-جديد-للجيش-الأمريكي-في-قاعدة-أمريكية-بأحد-حقول-الغاز-السورية---عاجل-1093448973.html

مراسل "سبوتنيك": استهداف جديد للجيش الأمريكي في قاعدة بأحد حقول الغاز السورية

مراسل "سبوتنيك": استهداف جديد للجيش الأمريكي في قاعدة بأحد حقول الغاز السورية

سبوتنيك عربي

أفاد مراسل "سبوتنيك"، مساء اليوم الجمعة، بأن هجوما مزدوجا بالطائرات المسيرة والصواريخ استهدف قاعدة للجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي، في ريف دير زور... 04.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-04T20:16+0000

2024-10-04T20:16+0000

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وتابع أن "الرشقة الصاروخية أصابت قلب القاعدة الأمريكية، وجاء الهجوم الجديد بعد أقل من ساعتين من هجوم مماثل".وذكر مراسل "سبوتنيك"، أن الجيش الامريكي يشن عدوانا على المناطق المحررة الخاضعة لسيطرة الجيش العربي السوري، وأن القصف الأمريكي استهدف مواقعا في بلدات الجزيرة السورية (خشام، الطابية) القريبتين من حقل "كونيكو"، وأن المواقع التي استهدفها العدوان الأمريكي تقع على خطوط التماس بريف دير الزور الشمالي.وأضاف أنه "لا إصابات في المواقع التي استهدفها العدوان الأمريكي على بلدات (خسام والطابية)".ولفت إلى وجود "تحليق مكثف للطيران الأمريكي الحربي والمسير، في أجواء الريف الشمالي لدير الزور".وكانت دوت، اليوم الجمعة، سلسلة انفجارات عنيفة داخل قاعدة للجيش الأمريكي في أحد حقول الغاز الطبيعي شرقي سوريا.وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة دير الزور السورية، أن سلسلة انفجارات سمع دويها، مساء اليوم الجمعة، من داخل القاعدة الأمريكية اللاشرعية في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي بريف المحافظة الشمالي.ونقل المراسل عن شهود عيان في محيط حقل "كونيكو" للغاز، أن سلسلة انفجارات متلاحقة ضربت الجيش الأمريكي في القاعدة، ناجمة عن هجوم بالطائرات المسيرة.وبالتزامن مع الهجوم، سمع سكان المنطقة أصوات تصدي كثيف للمضادات الجوية التابعة للاحتلال الامريكي ضمن الحقل، لكن دون جدوى.وعلى الفور، شهدت سماء المنطقة تحليقا مكثفا للطيران الأمريكي الحربي والمسير.وحتى اللحظة، لم تتوافر معلومات حول الأضرار البشرية والمادية التي نجمت عن الهجوم.ويأتي الهجوم بعد أيام قليلة من تعرض القاعدة لهجمات صاروخية أحدثت أضرارا بالغة في مهبط الطائرات المروحية، وحقل الرمي، الذي يستخدمه جنود الاحتلال الأمريكي.ومنذ سنوات طويلة، تحتل القوات الأمريكية مجموعة من أكبر حقول النفط والغاز السورية شرقي البلاد، منها حقول وآبار النفط التابعة لمديرية حقوق نفط الجبسة جنوبي الحسكة، وحقول نفط الحسكة في الرميلان شمال شرقي المحافظة، إضافة لآبار حقل "العمر" النفطي (أكبر حقول النفط في سوريا) ومعمل غاز "كونيكو"، شمالي دير الزور.وينشط الجيش الأمريكي في عمليات تصدير النفط السوري المسروق عبر المعابر اللاشرعية مع كردستان العراق، شمالي وشمال شرقي سوريا، تمهيدا لبيعه في الأسواق السوداء، في حين يعاني الشعب السوري من أزمة محروقات خانقة جراء الحصار الاقتصادي الغربي على البلاد.وتقدر كميات النفط التي يتم نهبها من الحقول السورية المحتلة شهريا، نحو 3 ملايين برميل.

https://sarabic.ae/20240928/مراسل-سبوتنيك-انفجارات-عنيفة-تهز-قاعدة-أمريكية-في-حقل-للغاز-الطبيعي-شرقي-سوريا-1093222334.html

https://sarabic.ae/20240928/إصابات-مؤكدة-بصفوف-الجيش-الأمريكي-جراء-هجوم-جديد-على-قاعدة-في-حقل-غاز-شرقي-سوريا---عاجل-1093228893.html

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