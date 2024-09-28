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إصابات مؤكدة بصفوف الجيش الأمريكي جراء هجوم جديد على قاعدة في حقل غاز شرقي سوريا
إصابات مؤكدة بصفوف الجيش الأمريكي جراء هجوم جديد على قاعدة في حقل غاز شرقي سوريا
سبوتنيك عربي
هزت انفجارات عنيفة القاعدة الأمريكية في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي بريف محافظة دير الزور، شرقي سوريا، مساء السبت. 28.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-28T22:50+0000
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وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور أن انفجارات عنيفة ضربت عمق قاعدة (كونيكو) الأمريكية ناجمة عن هجوم يرجح بأنها صاروخي، أو مسيرة تحمل كمية كبيرة من المتفجرات.ونقل المراسل عن مصادر محلية في محيط القاعدة بأن الموقع المستهدف يضم فرقة المدرعات التابعة لما يسمى (التحالف الدولي)، فيماأكدت المصادر أن الهجوم الجديد على الجيش الأمريكي خلف بشرية في صفوفه، مشيرة إلى فشل الدفاعات الجوية المولجة حماية القاعدة في التصدي للهجوم.جاء الهجوم على قاعدة كونيكو متزامنا مع عدوان أمريكي، على الأرجح، استهدف مدينتي دير الزور، والبوكمال الحدودية مع العراق، شرقي سوريا.وأكد مراسل "سبوتنيك" أن المحافظة تعرضت لعدوان جوي شنته مقاتلات الاحتلال الأمريكي على مواقع عسكرية على أطراف مدينة دير الزور بالقرب من المطار العسكري، وغارات على مدينة البوكمال بالقرب من الحدود العراقية في بلدة الهري.ونقل المراسل عن مصادر خاصة بان العدوان على دير الزور اقتصرت أضراره على المادية ولا يوجد اي اصابات بشرية، أما في مدينة البوكمال على الحدود العراقية السورية فقد سمعت اصوات انفجارات قوية استهدفت مواقع عسكرية عدة مما أدى الى إصابة عدد من عناصر القوات الرديفة.وفي وقت سابق، نفذت مجموعة مسلحة، يُعتقد أنهم من أبناء القبائل العربية، هجوماً نوعياً هو الأول من نوعه استهدف قاعدة الجيش الأمريكي في معمل وحقل "كونيكو" للغاز الطبيعي شمالي محافظة دير الزور، شرقي سوريا.وفي التفاصيل، التي حصل عليها مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية بريف محافظة دير الزور، أن "انفجارا قويا هز القاعدة الأمريكية في معمل "كونيكو" للغاز في ريف دير الزور الشمالي، خلال الساعات الماضية، نتيجة استهداف القاعدة بقذائف صاروخية من قبل مسلحين يستقلون دراجات نارية".وتابعت المصادر أن "المهاجمين نفذوا الهجوم من مناطق سيطرة "قسد" بريف دير الزور، هو هجوم مشابه للهجوم الذي تعرضت له قاعدة الجيش الأمريكي في مدينة الشدادي النفطية بريف الحسكة الجنوبي قبل أيام".وقال محمد العكيدي، أحد وجهاء المنطقة المحيطة بحقل "كونيكو" للغاز، لوكالة "سبوتنيك"، إن "المهاجمين كانوا شبانا ملثمين يستقلون الدراجات النارية وقاموا بإطلاق صواريخ محلية الصنع وقذائف هاون أصابت القاعدة بشكل مباشر، قبل أن ينسحبوا إلى جهة مجهولة، حيث تلا الهجوم استنفار كبير للجنود والطيران الأمريكي في سماء المنطقة، مع سماع أصوات صفارات الإنذار في القاعدة".
https://sarabic.ae/20240928/سوريا-تدين-اغتيال-نصر-الله-وتحمل-إسرائيل-كامل-المسؤولية-عن-عواقبه--1093220767.html
https://sarabic.ae/20240926/مراسل-سبوتنيك-عدوان-إسرائيلي-يستهدف-منطقة-لبنانية-من-الحدود-المشتركة-مع-سوريا-1093153489.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم, الأخبار
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم, الأخبار

إصابات مؤكدة بصفوف الجيش الأمريكي جراء هجوم جديد على قاعدة في حقل غاز شرقي سوريا

22:50 GMT 28.09.2024 (تم التحديث: 23:10 GMT 28.09.2024)
© Sputnik . Attia Al-Attiyahقوات أمريكية لدى دخولها محافظة الحسكة السورية قادمة من إقليم كردستان
قوات أمريكية لدى دخولها محافظة الحسكة السورية قادمة من إقليم كردستان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2024
© Sputnik . Attia Al-Attiyah
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هزت انفجارات عنيفة القاعدة الأمريكية في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي بريف محافظة دير الزور، شرقي سوريا، مساء السبت.
وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور أن انفجارات عنيفة ضربت عمق قاعدة (كونيكو) الأمريكية ناجمة عن هجوم يرجح بأنها صاروخي، أو مسيرة تحمل كمية كبيرة من المتفجرات.
ونقل المراسل عن مصادر محلية في محيط القاعدة بأن الموقع المستهدف يضم فرقة المدرعات التابعة لما يسمى (التحالف الدولي)، فيما
أكدت المصادر أن الهجوم الجديد على الجيش الأمريكي خلف بشرية في صفوفه، مشيرة إلى فشل الدفاعات الجوية المولجة حماية القاعدة في التصدي للهجوم.
وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2024
سوريا تعلن إدانتها اغتيال نصر الله وتحمل إسرائيل كامل المسؤولية عن عواقبه
17:05 GMT
جاء الهجوم على قاعدة كونيكو متزامنا مع عدوان أمريكي، على الأرجح، استهدف مدينتي دير الزور، والبوكمال الحدودية مع العراق، شرقي سوريا.
وأكد مراسل "سبوتنيك" أن المحافظة تعرضت لعدوان جوي شنته مقاتلات الاحتلال الأمريكي على مواقع عسكرية على أطراف مدينة دير الزور بالقرب من المطار العسكري، وغارات على مدينة البوكمال بالقرب من الحدود العراقية في بلدة الهري.
ونقل المراسل عن مصادر خاصة بان العدوان على دير الزور اقتصرت أضراره على المادية ولا يوجد اي اصابات بشرية، أما في مدينة البوكمال على الحدود العراقية السورية فقد سمعت اصوات انفجارات قوية استهدفت مواقع عسكرية عدة مما أدى الى إصابة عدد من عناصر القوات الرديفة.
قصف إسرائيلي على مشارف قرية كفرشوبا اللبنانية، أثناء تبادل إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية مع مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل بين مقاتلي حزب الله والقوات الإسرائيلية، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2024
مراسل "سبوتنيك": عدوان إسرائيلي يستهدف منطقة لبنانية على الحدود المشتركة مع سوريا
26 سبتمبر, 18:36 GMT
وفي وقت سابق، نفذت مجموعة مسلحة، يُعتقد أنهم من أبناء القبائل العربية، هجوماً نوعياً هو الأول من نوعه استهدف قاعدة الجيش الأمريكي في معمل وحقل "كونيكو" للغاز الطبيعي شمالي محافظة دير الزور، شرقي سوريا.
وفي التفاصيل، التي حصل عليها مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية بريف محافظة دير الزور، أن "انفجارا قويا هز القاعدة الأمريكية في معمل "كونيكو" للغاز في ريف دير الزور الشمالي، خلال الساعات الماضية، نتيجة استهداف القاعدة بقذائف صاروخية من قبل مسلحين يستقلون دراجات نارية".
وتابعت المصادر أن "المهاجمين نفذوا الهجوم من مناطق سيطرة "قسد" بريف دير الزور، هو هجوم مشابه للهجوم الذي تعرضت له قاعدة الجيش الأمريكي في مدينة الشدادي النفطية بريف الحسكة الجنوبي قبل أيام".
وقال محمد العكيدي، أحد وجهاء المنطقة المحيطة بحقل "كونيكو" للغاز، لوكالة "سبوتنيك"، إن "المهاجمين كانوا شبانا ملثمين يستقلون الدراجات النارية وقاموا بإطلاق صواريخ محلية الصنع وقذائف هاون أصابت القاعدة بشكل مباشر، قبل أن ينسحبوا إلى جهة مجهولة، حيث تلا الهجوم استنفار كبير للجنود والطيران الأمريكي في سماء المنطقة، مع سماع أصوات صفارات الإنذار في القاعدة".
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