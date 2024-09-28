https://sarabic.ae/20240928/إصابات-مؤكدة-بصفوف-الجيش-الأمريكي-جراء-هجوم-جديد-على-قاعدة-في-حقل-غاز-شرقي-سوريا---عاجل-1093228893.html
إصابات مؤكدة بصفوف الجيش الأمريكي جراء هجوم جديد على قاعدة في حقل غاز شرقي سوريا
إصابات مؤكدة بصفوف الجيش الأمريكي جراء هجوم جديد على قاعدة في حقل غاز شرقي سوريا
سبوتنيك عربي
هزت انفجارات عنيفة القاعدة الأمريكية في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي بريف محافظة دير الزور، شرقي سوريا، مساء السبت. 28.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-28T22:50+0000
2024-09-28T22:50+0000
2024-09-28T23:10+0000
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار سوريا اليوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/0b/1059783550_0:213:720:618_1920x0_80_0_0_5e8dbf349ae51f57cefcabfff624a57f.jpg
وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور أن انفجارات عنيفة ضربت عمق قاعدة (كونيكو) الأمريكية ناجمة عن هجوم يرجح بأنها صاروخي، أو مسيرة تحمل كمية كبيرة من المتفجرات.ونقل المراسل عن مصادر محلية في محيط القاعدة بأن الموقع المستهدف يضم فرقة المدرعات التابعة لما يسمى (التحالف الدولي)، فيماأكدت المصادر أن الهجوم الجديد على الجيش الأمريكي خلف بشرية في صفوفه، مشيرة إلى فشل الدفاعات الجوية المولجة حماية القاعدة في التصدي للهجوم.جاء الهجوم على قاعدة كونيكو متزامنا مع عدوان أمريكي، على الأرجح، استهدف مدينتي دير الزور، والبوكمال الحدودية مع العراق، شرقي سوريا.وأكد مراسل "سبوتنيك" أن المحافظة تعرضت لعدوان جوي شنته مقاتلات الاحتلال الأمريكي على مواقع عسكرية على أطراف مدينة دير الزور بالقرب من المطار العسكري، وغارات على مدينة البوكمال بالقرب من الحدود العراقية في بلدة الهري.ونقل المراسل عن مصادر خاصة بان العدوان على دير الزور اقتصرت أضراره على المادية ولا يوجد اي اصابات بشرية، أما في مدينة البوكمال على الحدود العراقية السورية فقد سمعت اصوات انفجارات قوية استهدفت مواقع عسكرية عدة مما أدى الى إصابة عدد من عناصر القوات الرديفة.وفي وقت سابق، نفذت مجموعة مسلحة، يُعتقد أنهم من أبناء القبائل العربية، هجوماً نوعياً هو الأول من نوعه استهدف قاعدة الجيش الأمريكي في معمل وحقل "كونيكو" للغاز الطبيعي شمالي محافظة دير الزور، شرقي سوريا.وفي التفاصيل، التي حصل عليها مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية بريف محافظة دير الزور، أن "انفجارا قويا هز القاعدة الأمريكية في معمل "كونيكو" للغاز في ريف دير الزور الشمالي، خلال الساعات الماضية، نتيجة استهداف القاعدة بقذائف صاروخية من قبل مسلحين يستقلون دراجات نارية".وتابعت المصادر أن "المهاجمين نفذوا الهجوم من مناطق سيطرة "قسد" بريف دير الزور، هو هجوم مشابه للهجوم الذي تعرضت له قاعدة الجيش الأمريكي في مدينة الشدادي النفطية بريف الحسكة الجنوبي قبل أيام".وقال محمد العكيدي، أحد وجهاء المنطقة المحيطة بحقل "كونيكو" للغاز، لوكالة "سبوتنيك"، إن "المهاجمين كانوا شبانا ملثمين يستقلون الدراجات النارية وقاموا بإطلاق صواريخ محلية الصنع وقذائف هاون أصابت القاعدة بشكل مباشر، قبل أن ينسحبوا إلى جهة مجهولة، حيث تلا الهجوم استنفار كبير للجنود والطيران الأمريكي في سماء المنطقة، مع سماع أصوات صفارات الإنذار في القاعدة".
https://sarabic.ae/20240928/سوريا-تدين-اغتيال-نصر-الله-وتحمل-إسرائيل-كامل-المسؤولية-عن-عواقبه--1093220767.html
https://sarabic.ae/20240926/مراسل-سبوتنيك-عدوان-إسرائيلي-يستهدف-منطقة-لبنانية-من-الحدود-المشتركة-مع-سوريا-1093153489.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/0b/1059783550_0:145:720:685_1920x0_80_0_0_90e906f3a6bd1d2c18516641626ccd37.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم, الأخبار
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم, الأخبار
إصابات مؤكدة بصفوف الجيش الأمريكي جراء هجوم جديد على قاعدة في حقل غاز شرقي سوريا
22:50 GMT 28.09.2024 (تم التحديث: 23:10 GMT 28.09.2024)
حصري
هزت انفجارات عنيفة القاعدة الأمريكية في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي بريف محافظة دير الزور، شرقي سوريا، مساء السبت.
وقال مراسل "سبوتنيك
" في دير الزور أن انفجارات عنيفة ضربت عمق قاعدة (كونيكو) الأمريكية ناجمة عن هجوم يرجح بأنها صاروخي، أو مسيرة تحمل كمية كبيرة من المتفجرات.
ونقل المراسل عن مصادر محلية في محيط القاعدة بأن الموقع المستهدف يضم فرقة المدرعات التابعة لما يسمى (التحالف الدولي)، فيما
أكدت المصادر أن الهجوم الجديد على الجيش الأمريكي خلف بشرية في صفوفه، مشيرة إلى فشل الدفاعات الجوية المولجة حماية القاعدة في التصدي للهجوم.
جاء الهجوم على قاعدة كونيكو متزامنا مع عدوان أمريكي، على الأرجح، استهدف مدينتي دير الزور
، والبوكمال الحدودية مع العراق، شرقي سوريا.
وأكد مراسل "سبوتنيك" أن المحافظة تعرضت لعدوان جوي شنته مقاتلات الاحتلال الأمريكي على مواقع عسكرية على أطراف مدينة دير الزور بالقرب من المطار العسكري، وغارات على مدينة البوكمال بالقرب من الحدود العراقية في بلدة الهري.
ونقل المراسل عن مصادر خاصة بان العدوان على دير الزور اقتصرت أضراره على المادية ولا يوجد اي اصابات بشرية، أما في مدينة البوكمال على الحدود العراقية السورية فقد سمعت اصوات انفجارات قوية استهدفت مواقع عسكرية عدة مما أدى الى إصابة عدد من عناصر القوات الرديفة.
وفي وقت سابق، نفذت مجموعة مسلحة، يُعتقد أنهم من أبناء القبائل العربية، هجوماً نوعياً
هو الأول من نوعه استهدف قاعدة الجيش الأمريكي في معمل وحقل "كونيكو" للغاز الطبيعي شمالي محافظة دير الزور، شرقي سوريا.
وفي التفاصيل، التي حصل عليها مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية بريف محافظة دير الزور، أن "انفجارا قويا هز القاعدة الأمريكية في معمل "كونيكو" للغاز في ريف دير الزور الشمالي، خلال الساعات الماضية، نتيجة استهداف القاعدة بقذائف صاروخية من قبل مسلحين يستقلون دراجات نارية".
وتابعت المصادر أن "المهاجمين نفذوا الهجوم من مناطق سيطرة "قسد" بريف دير الزور، هو هجوم مشابه للهجوم الذي تعرضت له قاعدة الجيش الأمريكي في مدينة الشدادي النفطية بريف الحسكة الجنوبي قبل أيام".
وقال محمد العكيدي، أحد وجهاء المنطقة المحيطة بحقل "كونيكو" للغاز، لوكالة "سبوتنيك"، إن "المهاجمين كانوا شبانا ملثمين يستقلون الدراجات النارية وقاموا بإطلاق صواريخ محلية الصنع وقذائف هاون أصابت القاعدة بشكل مباشر، قبل أن ينسحبوا إلى جهة مجهولة، حيث تلا الهجوم استنفار كبير للجنود والطيران الأمريكي في سماء المنطقة، مع سماع أصوات صفارات الإنذار في القاعدة".