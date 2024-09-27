https://sarabic.ae/20240927/في-هجوم-استثنائي-مجهولون-يستقلون-دراجات-نارية-يقصفون-قاعدة-أمريكية-شرقي-سوريا-1093194933.html

في هجوم استثنائي.. مجهولون يستقلون دراجات نارية يقصفون قاعدة أمريكية شرقي سوريا

في هجوم استثنائي.. مجهولون يستقلون دراجات نارية يقصفون قاعدة أمريكية شرقي سوريا

سبوتنيك عربي

نفذت مجموعة مسلحة، يُعتقد أنهم من أبناء القبائل العربية، هجوماً نوعياً هو الأول من نوعه استهدف قاعدة الجيش الأمريكي في معمل وحقل "كونيكو" للغاز الطبيعي شمالي... 27.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-27T16:05+0000

2024-09-27T16:05+0000

2024-09-27T16:05+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/11/1085110362_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4c5bbdbf7551b7b837312a77ed4e42ea.jpg

وفي التفاصيل، التي حصل عليها مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية بريف محافظة دير الزور، أن "انفجارا قويا هز القاعدة الأمريكية في معمل "كونيكو" للغاز في ريف دير الزور الشمالي، خلال الساعات الماضية، نتيجة استهداف القاعدة بقذائف صاروخية من قبل مسلحين يستقلون دراجات نارية".وتابعت المصادر أن "المهاجمين نفذوا الهجوم من مناطق سيطرة "قسد" بريف دير الزور، هو هجوم مشابه للهجوم الذي تعرضت له قاعدة الجيش الأمريكي في مدينة الشدادي النفطية بريف الحسكة الجنوبي قبل أيام".وتابع العكيدي أن "الطيران الحربي التابع للقوات الأمريكية في المنطقة، طارد الشبان المهاجمين في قرية عظمان بريف دير الزور الشمالي، وتم استهدافهم بالأسلحة الرشاشة في منطقة التلال البيض، في حين تمكنوا من الفرار إلى جهة مجهولة دون أن يصاب أحد منهم بأذى.وفي يوم 22 سبتمبر/ أيلول الجاري، دوى انفجار مماثل في منطقة القاعدة الأمريكية بالشدادي بريف الحسكة الجنوبي نتيجة سقوط صواريخ محلية الصنع وقذائف هاون أطلقها مسلحين من قرية تقع جنوب الشدادي.كما استهدفت قاعدة خراب الجير الأمريكية بمنطقة رميلان النفطية شمالي شرقي الحسكة بـ3 طائرات مسيرة، بتاريخ 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، انطلقت من داخل الأراضي السورية أيضاً.سقوط طائرة مسيرةإلى ذلك، سقطت طائرة مسيرة بالقرب من مقر لقوات "الصناديد" التابعة لقوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، قرب قرية خزاعة في ريف الحسكة على الطريق الدولي الحدودي بين سوريا والعراق.وقالت مصادر أهلية بريف الحسكة لوكالة "سبوتنيك"، إن "الطائرة دخلت الأجواء السورية قادمة من العراق، ليل (الخميس - اليوم الجمعة)، ولا يُعلم حتى اللحظة إذا ما كانت قد سقطت نتيجة عطل فني، أو أسقطت من قبل “التحالف الأمريكي”، حيث كانت بطريقها للهجوم على قاعدة خراب الجير."تعزيزات لقاعدة الشدادي"وفي الأثناء، استقدم الجيش الأمريكي، اليوم الجمعة، تعزيزات عسكرية ولوجستية كبيرة إلى قاعدة الشدادي النفطية بريف الحسكة الجنوبي.ولفت إلى أن "التعزيزات وصلت وسط تحليق للطيران المروحي التابع للجيش الأمريكي، وهي القافلة الثانية التي تصل القاعدة، التي تعرضت لهجوم صاروخي من المناطق المحيطة بها، لتضاف إلى التعزيزات الجوية، التي وصلت عبر طائرات الشحن الضخمة".

https://sarabic.ae/20240922/القوات-الجوية-الروسية-تستهدف-4-معاقل-لمسلحين-قادمين-من-منطقة-التنف-في-سوريا-1092998978.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي