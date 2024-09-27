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في هجوم استثنائي.. مجهولون يستقلون دراجات نارية يقصفون قاعدة أمريكية شرقي سوريا
في هجوم استثنائي.. مجهولون يستقلون دراجات نارية يقصفون قاعدة أمريكية شرقي سوريا
سبوتنيك عربي
نفذت مجموعة مسلحة، يُعتقد أنهم من أبناء القبائل العربية، هجوماً نوعياً هو الأول من نوعه استهدف قاعدة الجيش الأمريكي في معمل وحقل "كونيكو" للغاز الطبيعي شمالي... 27.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-27T16:05+0000
2024-09-27T16:05+0000
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تقارير سبوتنيك
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وفي التفاصيل، التي حصل عليها مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية بريف محافظة دير الزور، أن "انفجارا قويا هز القاعدة الأمريكية في معمل "كونيكو" للغاز في ريف دير الزور الشمالي، خلال الساعات الماضية، نتيجة استهداف القاعدة بقذائف صاروخية من قبل مسلحين يستقلون دراجات نارية".وتابعت المصادر أن "المهاجمين نفذوا الهجوم من مناطق سيطرة "قسد" بريف دير الزور، هو هجوم مشابه للهجوم الذي تعرضت له قاعدة الجيش الأمريكي في مدينة الشدادي النفطية بريف الحسكة الجنوبي قبل أيام".وتابع العكيدي أن "الطيران الحربي التابع للقوات الأمريكية في المنطقة، طارد الشبان المهاجمين في قرية عظمان بريف دير الزور الشمالي، وتم استهدافهم بالأسلحة الرشاشة في منطقة التلال البيض، في حين تمكنوا من الفرار إلى جهة مجهولة دون أن يصاب أحد منهم بأذى.وفي يوم 22 سبتمبر/ أيلول الجاري، دوى انفجار مماثل في منطقة القاعدة الأمريكية بالشدادي بريف الحسكة الجنوبي نتيجة سقوط صواريخ محلية الصنع وقذائف هاون أطلقها مسلحين من قرية تقع جنوب الشدادي.كما استهدفت قاعدة خراب الجير الأمريكية بمنطقة رميلان النفطية شمالي شرقي الحسكة بـ3 طائرات مسيرة، بتاريخ 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، انطلقت من داخل الأراضي السورية أيضاً.سقوط طائرة مسيرةإلى ذلك، سقطت طائرة مسيرة بالقرب من مقر لقوات "الصناديد" التابعة لقوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، قرب قرية خزاعة في ريف الحسكة على الطريق الدولي الحدودي بين سوريا والعراق.وقالت مصادر أهلية بريف الحسكة لوكالة "سبوتنيك"، إن "الطائرة دخلت الأجواء السورية قادمة من العراق، ليل (الخميس - اليوم الجمعة)، ولا يُعلم حتى اللحظة إذا ما كانت قد سقطت نتيجة عطل فني، أو أسقطت من قبل “التحالف الأمريكي”، حيث كانت بطريقها للهجوم على قاعدة خراب الجير."تعزيزات لقاعدة الشدادي"وفي الأثناء، استقدم الجيش الأمريكي، اليوم الجمعة، تعزيزات عسكرية ولوجستية كبيرة إلى قاعدة الشدادي النفطية بريف الحسكة الجنوبي.ولفت إلى أن "التعزيزات وصلت وسط تحليق للطيران المروحي التابع للجيش الأمريكي، وهي القافلة الثانية التي تصل القاعدة، التي تعرضت لهجوم صاروخي من المناطق المحيطة بها، لتضاف إلى التعزيزات الجوية، التي وصلت عبر طائرات الشحن الضخمة".
https://sarabic.ae/20240922/القوات-الجوية-الروسية-تستهدف-4-معاقل-لمسلحين-قادمين-من-منطقة-التنف-في-سوريا-1092998978.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي

في هجوم استثنائي.. مجهولون يستقلون دراجات نارية يقصفون قاعدة أمريكية شرقي سوريا

16:05 GMT 27.09.2024
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMANالجيش الأمريكي في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا
الجيش الأمريكي في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2024
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMAN
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حصري
نفذت مجموعة مسلحة، يُعتقد أنهم من أبناء القبائل العربية، هجوماً نوعياً هو الأول من نوعه استهدف قاعدة الجيش الأمريكي في معمل وحقل "كونيكو" للغاز الطبيعي شمالي محافظة دير الزور، شرقي سوريا.
وفي التفاصيل، التي حصل عليها مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية بريف محافظة دير الزور، أن "انفجارا قويا هز القاعدة الأمريكية في معمل "كونيكو" للغاز في ريف دير الزور الشمالي، خلال الساعات الماضية، نتيجة استهداف القاعدة بقذائف صاروخية من قبل مسلحين يستقلون دراجات نارية".
وتابعت المصادر أن "المهاجمين نفذوا الهجوم من مناطق سيطرة "قسد" بريف دير الزور، هو هجوم مشابه للهجوم الذي تعرضت له قاعدة الجيش الأمريكي في مدينة الشدادي النفطية بريف الحسكة الجنوبي قبل أيام".

وقال محمد العكيدي، أحد وجهاء المنطقة المحيطة بحقل "كونيكو" للغاز، لوكالة "سبوتنيك"، إن "المهاجمين كانوا شبانا ملثمين يستقلون الدراجات النارية وقاموا بإطلاق صواريخ محلية الصنع وقذائف هاون أصابت القاعدة بشكل مباشر، قبل أن ينسحبوا إلى جهة مجهولة، حيث تلا الهجوم استنفار كبير للجنود والطيران الأمريكي في سماء المنطقة، مع سماع أصوات صفارات الإنذار في القاعدة".

وتابع العكيدي أن "الطيران الحربي التابع للقوات الأمريكية في المنطقة، طارد الشبان المهاجمين في قرية عظمان بريف دير الزور الشمالي، وتم استهدافهم بالأسلحة الرشاشة في منطقة التلال البيض، في حين تمكنوا من الفرار إلى جهة مجهولة دون أن يصاب أحد منهم بأذى.
وفي يوم 22 سبتمبر/ أيلول الجاري، دوى انفجار مماثل في منطقة القاعدة الأمريكية بالشدادي بريف الحسكة الجنوبي نتيجة سقوط صواريخ محلية الصنع وقذائف هاون أطلقها مسلحين من قرية تقع جنوب الشدادي.
القاعدة الجوية السورية حميميم - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2024
القوات الجوية الروسية تستهدف 4 معاقل لمسلحين قادمين من منطقة التنف في سوريا
22 سبتمبر, 20:31 GMT
كما استهدفت قاعدة خراب الجير الأمريكية بمنطقة رميلان النفطية شمالي شرقي الحسكة بـ3 طائرات مسيرة، بتاريخ 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، انطلقت من داخل الأراضي السورية أيضاً.

سقوط طائرة مسيرة

إلى ذلك، سقطت طائرة مسيرة بالقرب من مقر لقوات "الصناديد" التابعة لقوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، قرب قرية خزاعة في ريف الحسكة على الطريق الدولي الحدودي بين سوريا والعراق.
وقالت مصادر أهلية بريف الحسكة لوكالة "سبوتنيك"، إن "الطائرة دخلت الأجواء السورية قادمة من العراق، ليل (الخميس - اليوم الجمعة)، ولا يُعلم حتى اللحظة إذا ما كانت قد سقطت نتيجة عطل فني، أو أسقطت من قبل “التحالف الأمريكي”، حيث كانت بطريقها للهجوم على قاعدة خراب الجير.

"تعزيزات لقاعدة الشدادي"

وفي الأثناء، استقدم الجيش الأمريكي، اليوم الجمعة، تعزيزات عسكرية ولوجستية كبيرة إلى قاعدة الشدادي النفطية بريف الحسكة الجنوبي.

وأكد صالح العبد الله، من سكان مدينة الشدادي لوكالة "سبوتنيك"، وصول التعزيزات التي جاءت من العراق عبر معبر "الوليد" غير الشرعي شمال شرق الحسكة، المكونة من 30 شاحنة عسكرية مغلقة، وبعض الصهاريج ومصفحات محمولة على ناقلات، و7 سيارات مصفحة إلى قاعدة الاحتلال الأمريكي في مديرية حقول نفط الجبسة في مدينة الشدادي.

ولفت إلى أن "التعزيزات وصلت وسط تحليق للطيران المروحي التابع للجيش الأمريكي، وهي القافلة الثانية التي تصل القاعدة، التي تعرضت لهجوم صاروخي من المناطق المحيطة بها، لتضاف إلى التعزيزات الجوية، التي وصلت عبر طائرات الشحن الضخمة".
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