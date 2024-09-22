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القوات الجوية الروسية تستهدف 4 معاقل لمسلحين قادمين من منطقة التنف في سوريا
القوات الجوية الروسية تستهدف 4 معاقل لمسلحين قادمين من منطقة التنف في سوريا
سبوتنيك عربي
أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أوليغ إغناسيوك، أن القوات الجوية الروسية نفذت ضربات على 4 معاقل لمسلحين غادروا منطقة... 22.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-22T20:31+0000
2024-09-22T20:31+0000
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وقال إغناسيوك، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إنه "في محافظتي حمص ودير الزور، شنت القوات الجوية الروسية ضربات على 4 قواعد محددة للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف".وتعمل القوات الروسية على الأراضي السورية بناء على طلب من قبل دمشق للتدخل العسكري.
https://sarabic.ae/20240917/مركز-المصالحة-مسيرة-تابعة-للتحالف-تقترب-بشكل-خطير-من-مقاتلة-سو-35-روسية-جنوبي-حمص-1092842900.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, روسيا, رصد عسكري
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, روسيا, رصد عسكري

القوات الجوية الروسية تستهدف 4 معاقل لمسلحين قادمين من منطقة التنف في سوريا

20:31 GMT 22.09.2024
© Sputnik . Ramil Sitdikovالقاعدة الجوية السورية "حميميم"
القاعدة الجوية السورية حميميم - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2024
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أوليغ إغناسيوك، أن القوات الجوية الروسية نفذت ضربات على 4 معاقل لمسلحين غادروا منطقة التنف شرقي سوريا.
وقال إغناسيوك، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إنه "في محافظتي حمص ودير الزور، شنت القوات الجوية الروسية ضربات على 4 قواعد محددة للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف".
من ناحية أخرى، أضاف نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة أن طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة يواصل خلق مواقف خطيرة في سماء سوريا، من خلال التحليق في انتهاك لبروتوكولات منع التصادم.
مقاتلة سو-35 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2024
مركز المصالحة: مسيرة تابعة للتحالف تقترب بشكل خطير من مقاتلة "سو-35" روسية جنوبي حمص
17 سبتمبر, 20:00 GMT

من جانبه، صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، في يوليو/ تموز الماضي، بأن روسيا لن تبادر لإجراء أي اتصالات مع الولايات المتحدة بعد سلسلة الحوادث التي تضمنت تماسًا خطيرًا بين طائرات أمريكية مسيرة وطائرات روسية في أجواء سوريا.

وتعمل القوات الروسية على الأراضي السورية بناء على طلب من قبل دمشق للتدخل العسكري.
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