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مركز المصالحة: مسيرة تابعة للتحالف تقترب بشكل خطير من مقاتلة "سو-35" روسية جنوبي حمص
مركز المصالحة: مسيرة تابعة للتحالف تقترب بشكل خطير من مقاتلة "سو-35" روسية جنوبي حمص
سبوتنيك عربي
أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، الكابتن أول أوليغ إيغناسيوك، أن طائرة من دون طيار من طراز "إم كيو – 9" تابعة للتحالف الذي... 17.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-17T20:00+0000
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وأوضح إغناسيوك أن الطائرة"سو-35" كانت تقوم برحلة مجدولة على طول الحدود الجنوبية لسوريا. وسرعان ما اتخذ الطيار الروسي، الذي أظهر احترافية عالية، الإجراءات اللازمة لمنع الاصطدام.وفي وقت سابق، اقتربت مقاتلة تابعة للتحالف من طراز"إف/آه 18" بشكل خطير من طائرة "آه إن-30" تابعة للقوات الجوية الروسية في محافظة حمص السورية.
https://sarabic.ae/20240808/مراسل-سبوتنيك-أصوات-انفجارات-سمع-دويها-في-محيط-مطار-الشعيرات-بريف-حمص-الشرقي--1091553292.html
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روسيا, العالم العربي, رصد عسكري
روسيا, العالم العربي, رصد عسكري

مركز المصالحة: مسيرة تابعة للتحالف تقترب بشكل خطير من مقاتلة "سو-35" روسية جنوبي حمص

20:00 GMT 17.09.2024
© Sputnikمقاتلة "سو-35"
مقاتلة سو-35 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2024
© Sputnik
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أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، الكابتن أول أوليغ إيغناسيوك، أن طائرة من دون طيار من طراز "إم كيو – 9" تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، اقتربت بشكل خطير من طائرة تابعة للقوات الجوية الروسية من طراز "سو-35" جنوبي محافظة حمص في سوريا.
وأوضح إغناسيوك أن الطائرة"سو-35" كانت تقوم برحلة مجدولة على طول الحدود الجنوبية لسوريا. وسرعان ما اتخذ الطيار الروسي، الذي أظهر احترافية عالية، الإجراءات اللازمة لمنع الاصطدام.

وأضاف أنه تم خلال الـ 24 الساعة الماضية تسجيل 12 مخالفة لقواعد استخدام الأجواء السورية من قبل طيران التحالف في منطقة التنف.

الضربة الصاروخية الأمريكية على مطار الشعيرات - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2024
مراسل "سبوتنيك": أصوات انفجارات سمع دويها في محيط مطار "الشعيرات" بريف حمص الشرقي
8 أغسطس, 18:40 GMT
وبحسب إيغناسيوك، فإن التحالف الدولي يواصل من خلال مثل هذه الإجراءات خلق ظروف مسبقة خطيرة لحوادث الطيران، كما يؤدي إلى تفاقم الوضع في المجال الجوي السوري.
وفي وقت سابق، اقتربت مقاتلة تابعة للتحالف من طراز"إف/آه 18" بشكل خطير من طائرة "آه إن-30" تابعة للقوات الجوية الروسية في محافظة حمص السورية.
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