https://sarabic.ae/20240808/مراسل-سبوتنيك-أصوات-انفجارات-سمع-دويها-في-محيط-مطار-الشعيرات-بريف-حمص-الشرقي--1091553292.html
مراسل "سبوتنيك": أصوات انفجارات سمع دويها في محيط مطار "الشعيرات" بريف حمص الشرقي
مراسل "سبوتنيك": أصوات انفجارات سمع دويها في محيط مطار "الشعيرات" بريف حمص الشرقي
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بأن أصوات انفجارات سمع دويها في محيط مطار الشعيرات بريف حمص الشرقي وسط سوريا. 08.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-08T18:40+0000
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وأكد مراسل "سبوتنيك" أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي على أحد المواقع في ريف حمص الشرقي، وسط سوريا.وتفيد المعلومات التي حصلت عليها "سبوتنيك" أن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ محاولة استهداف أحد المواقع بريف حمص الشرقي. كما أشارت المعلومات المتوافرة إلى أن الصواريخ الاعتراضية لسلاح الدفاع الجوي السورية دمرت معظم الصواريخ المعادية وأسقطتها قبل وصولها إلى أهدافها.ونفى مراسل "سبوتنيك" صحة الأخبار التي يتم تداولها في بعض وسائل الإعلام حول استهدف مطار الشعيرات.وفي وقت لاحق، قال مصدر عسكري سوري: "حوالي الساعة 55: 20 مساء اليوم، شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال لبنان مستهدفاً عدداً من النقاط العسكرية في المنطقة الوسطى وأدى العدوان إلى إصابة أربعة عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".
https://sarabic.ae/20240807/القبائل-العربية-تنتزع-قرى-وبلدات-في-هجوم-مباغت-على-القوات-الموالية-لواشنطن-شرقي-سوريا-1091503979.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل
مراسل "سبوتنيك": أصوات انفجارات سمع دويها في محيط مطار "الشعيرات" بريف حمص الشرقي
18:40 GMT 08.08.2024 (تم التحديث: 20:05 GMT 08.08.2024)
حصري
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بأن أصوات انفجارات سمع دويها في محيط مطار الشعيرات بريف حمص الشرقي وسط سوريا.
وأكد مراسل "سبوتنيك" أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي على أحد المواقع في ريف حمص الشرقي، وسط سوريا.
ونقل مراسل" سبوتنيك" عن مصدر أمني في حمص أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان اسرائيلي حاول استهدف أحد المواقع في محيط مطار الشعيرات في الريف الشرقي لمحافظة حمص.
وتفيد المعلومات التي حصلت عليها "سبوتنيك" أن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ محاولة استهداف أحد المواقع بريف حمص الشرقي.
كما أشارت المعلومات المتوافرة إلى أن الصواريخ الاعتراضية لسلاح الدفاع الجوي السورية دمرت معظم الصواريخ المعادية وأسقطتها قبل وصولها إلى أهدافها.
ونفى مراسل "سبوتنيك" صحة الأخبار التي يتم تداولها في بعض وسائل الإعلام حول استهدف مطار الشعيرات.
وفي وقت لاحق، قال مصدر عسكري سوري: "حوالي الساعة 55: 20 مساء اليوم، شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال لبنان مستهدفاً عدداً من النقاط العسكرية في المنطقة الوسطى وأدى العدوان إلى إصابة أربعة عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".